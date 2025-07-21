Вечеринка с мажорами: украинская модель Ковальчук рассказала, как ее покалечили в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая серьезные травмы минувшей весной в Дубае, впервые рассказала о случившемся с ней. По словам девушки, к трагическому инциденту привела вечеринка с участием «русскоговорящих мажоров» — молодых людей, ведущих богемный образ жизни на средства богатых родителей. Накануне она должна была улететь в Таиланд, но проспала самолет, и эта задержка стала для нее фатальной.

Пришедшая в себя после очень серьезных травм и комы украинская модель Мария Ковальчук дала Ксении Собчак первое интервью. 19 марта ее нашли на обочине дороги в Дубае с множественными переломами конечностей и позвоночника. Предполагалось, что она упала с высоты из стоящего рядом недостроенного здания, однако подробности произошедшего были неизвестны, а версии высказывались самые разнообразные.

По словам Марии, она прилетела в Дубай, чтобы провести время с подругами, отпраздновать день рождения одной из них и поучаствовать в фотосессии. Незадолго до трагического инцидента она планировала улететь из Дубая в Таиланд, но проспала рейс и вынужденно осталась в ОАЭ.

С чемоданами она случайно встретилась с компанией русскоязычных молодых людей, одного из которых она узнала — это был Артем, с которым девушка незадолго до того познакомилась в караоке-клубе. Он пригласил ее на вечеринку в номер отеля, пообещав позже отправить ее Таиланд на бизнес-джете отца. Она согласилась. Кроме них на вечеринке присутствовали еще два парня и две девушки в возрасте от 16 до 28 лет.

Поначалу все шло хорошо, но через некоторое время поведение молодых людей изменилось благодаря употреблению алкоголя и «белого порошка».

«Начали пить какой-то очень крепкий алкоголь. Начали меня подталкивать — почему я не пью, почему просто сижу. Потом пошли агрессивные толчки в плечи, подшучивания», — рассказала Мария.

Через некоторое время «у парней поехала крыша»: они начали унижать и оскорблять Ковальчук, угрожать ей.

Парни заявляли, что Мария «принадлежит им», подталкивали девушку к сексу и агрессивно реагировали на отказы.

По словам Марии, молодые люди начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки об пол, все вокруг было усыпано битым стеклом. Присутствовавшие на вечеринке девушки не пытались ее защитить — напротив, по утверждению Ковальчук, одна из них била ее по лицу, забрала ее вещи и переоделась в ее платье.

Видя, что дело принимает совсем плохой оборот, Мария попыталась сбежать. Она пробовала выйти на балкон и попросить соседей о помощи, но ее затащили обратно. Затем она дождалась нужного момента и выскользнула из номера. Выйдя из отеля, девушка попробовала скрыться в соседнем строящемся здании. Ее исчезновение заметили, парни настигли ее.

«Это было недостроенное здание. Сидела на этаже и слышала голоса внизу. Потом у меня оборвалась память. Возможно, был удар по голове. Следующее, что помню — я останавливала проезжающую машину, просила помощи. Меня забрали в халате. Скорую вызвали люди с улицы», — рассказала Мария.

Что произошло дальше, она точно не знает: «Возможно, меня избили или сбросили. Травмы соответствуют либо избиению, либо падению. Но сексуального насилия не было».

Кто участвовал в вечеринке

Согласно публикации «Осторожно: медиа», в вечеринке с Ковальчук участвовали 19-летний Артем Папазов — сын живущего в Дубае бизнесмена Олега Папазова, владельца франшизы Cinnabon в РФ. Вместе с ним были 20-летний россиянин Алексей Крашенников из Омска (он ушел рано и не участвовал в издевательствах), 29-летний белорус Александр Лаптинский, а также 19-летняя российская блогерша Александра Мерцалова (ее отец владеет в Москве медицинским центром) и киевлянка Милена Долганова (у ее отца бизнес в Узбекистане).

«Артема Папазова и Александра Лаптинского (предполагаемых участников избиения. — «Газета.Ru») заключили под стражу, однако они пробыли в заключении всего день. Сейчас они утверждают в показаниях, что пытались найти Марию Ковальчук и помочь ей, а на вечеринку девушка напросилась сама», — говорится в публикации.

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Что с Ковальчук сейчас

19 марта Марию Ковальчук госпитализировали в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. Медики предполагали, что такие травмы характерны для столкновения с машиной или падения с большой высоты. В апреле ее выписали из госпиталя в ОАЭ, сейчас она проходит лечение в Норвегии. Ей сделали уже девять операций. Речь вернулась к ней лишь в июне. Она сейчас передвигается на коляске, но медики предполагают, что после курса реабилитации Мария сможет ходить.

По данным «Осторожно: медиа», лечение Марии оплатили дубайские власти. Мать пострадавшей девушки утверждает, что это было частью сделки с чиновниками, детским омбудсменом и полицией. «Не знаю, какая там была сумма, миллионы колоссальные», — сказала женщина. В ответ она обязалась «не говорить плохое», то есть не обнародовать информацию, которая выставила бы власти эмирата в негативном свете.