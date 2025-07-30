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Участники истории с покалеченной в Дубае моделью рассказали свою версию событий

Участники истории с избиением модели Ковальчук опровергли преследование девушки
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ae3marylu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участники дубайской истории с избиением модели Марии Ковальчук опровергли информацию о преследовании и издевательствах над девушкой. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В публикации говорится, что участники истории Александра Мерцалова, Артем Папазов, Максим Крашенинников, Александр Лаптинский и Милена Долганова отрицают, что преследовали девушку и издевались над ней.

По словам одного из парней, компания планировала пробыть в отеле всего один день, однако затем решили продлить отдых.

«И  Мария Ковальчук тоже хотела остаться с  нами. Почему она не  убежала, когда все спали, непонятно. Может не  хотела», — заявил он.

Участник инцидента добавил, что никакого алкоголя в первый день никто не пил и на следующий день спиртного было немного. По его словам, все были в нормальном состоянии, однако девушка говорила про какой-то белый порошок, что является «полным враньем».

Парень обратил внимание, что после происшествия в  номере провели обыск, сделали проверку на содержание наркотиков и претензий ни к кому не было. Он добавил, что к вечеру Ковальчук «начала истерить и вести себя неадекватно».

До этого украинская модель дала Собчак интервью после происшествия. В видеоролике девушка заявила, что в компании люди принимали «белый порошок». По ее словам, после начала действия наркотика поведение ребят сильно изменилось. Ковальчук отметила, что они начали унижать и оскорблять ее. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в сеть попало видео с жуткими истериками популярной OnlyFans-модели.

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