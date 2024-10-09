Экс-обладательница самых больших губ в стране Кристина Рэй пропала в Сочи

В Сочи пропала 35-летняя Кристина Рэй (Кожевникова), которая ранее была обладательницей самых больших губ в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Модель и экс-обладательница самых больших губ с РФ не выходила на связь с 28 сентября. С тех пор о местонахождении россиянки ничего не известно.

Сообщается, что в день пропажи на ней были надеты белая майка, зеленые шорты и красные кроссовки. У модели среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. Рост россиянки составляет 182 сантиметра.

Рэй получила известность после того, как сделала большое количество пластических операций, сообщает Telegram-канал. Был период времени, когда она считалась обладательницей самых больших губ в стране. Позже россиянка вернула себе естественную внешность.

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