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Экс-обладательница самых больших губ в стране Кристина Рэй пропала в Сочи

В Сочи пропала экс-обладательница самых больших губ в РФ Кристина Рэй

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края/VK

В Сочи пропала 35-летняя Кристина Рэй (Кожевникова), которая ранее была обладательницей самых больших губ в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Модель и экс-обладательница самых больших губ с РФ не выходила на связь с 28 сентября. С тех пор о местонахождении россиянки ничего не известно.

Сообщается, что в день пропажи на ней были надеты белая майка, зеленые шорты и красные кроссовки. У модели среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. Рост россиянки составляет 182 сантиметра.

Рэй получила известность после того, как сделала большое количество пластических операций, сообщает Telegram-канал. Был период времени, когда она считалась обладательницей самых больших губ в стране. Позже россиянка вернула себе естественную внешность.

Ранее в Хакасии нашли ребенка, пропавшего из больницы.

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