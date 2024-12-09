«33 тонны наркотиков и 200 лабораторий». Генерал МВД — о борьбе с наркопреступностью в России В России с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотиков

Кто такой типичный наркоторговец, где в России больше всего нарколабораторий и какие наркотики чаще всего изымают? Об итогах борьбы с наркопреступностью за 2024 год корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

— Как Вы оцениваете наркоситуацию в России? Насколько она изменилась за последние годы?

— Анализ состояния текущей обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, позволяет констатировать, что наркоситуацию в стране в последние годы удалось стабилизировать. Об этом говорят данные ряда заинтересованных ведомств — Минздрава, МВД, ФСИН.

В стране наблюдается положительная тенденция к сокращению числа официально стоящих на учете наркозависимых граждан. Если в 2015-м их было 633 409, то в 2023 году стало 443 580, то есть за восемь лет их количество снизилось на 30%.

Среди несовершеннолетних число наркозависимых сократилось почти в три раза. Сокращается и количество потребителей наркотиков инъекционным способом.

Снижается криминальная активность наркопотребителей. С 2015 года количество преступлений (по всем составам), совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось более чем в 4,5 раза.

Нами совершенствуются методы выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых в групповых и организованных формах. В текущем году удельный вес расследованных органами внутренних дел наркопреступлений, совершенных в групповых формах соучастия, от общего их количества составил 41,8%, в 2020 году этот показатель составлял 19,3%.

Вместе с тем данные статистики нас не успокаивают, ведь наркопреступность оказывает негативное влияние на благополучие нашего общества и национальную безопасность Российской Федерации.

— Могли бы вы составить примерный портрет наркоторговца в России?

— Правоприменительная практика свидетельствует, что чаще всего это гражданин Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 39 лет.

Чаще всего сбыт наркотиков совершают местные жители, не имеющие постоянного источника дохода. Как правило, у них есть среднее общее или профессиональное образование.

И практически каждое второе преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ, совершается лицом, ранее совершавшим преступления.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Анонимность не спасла

— Какие каналы сегодня активнее всего используются для распространения наркотиков? Какие здесь намечаются тенденции?

— Информационные технологии в современном обществе внедрены практически во все сферы нашей жизнедеятельности, что неизбежно приводит к их активному использованию и в криминальных целях.

В настоящее время наиболее распространенным является бесконтактный способ продажи наркотиков, в том числе с применением интернет-ресурсов.

С 2020 по 2023 год количество выявленных ИТ-преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло более чем в два раза. Более чем в три раза увеличилось количество заблокированных в России сайтов с запрещенной информацией о наркотиках. В год блокируется уже больше 100 тысяч ресурсов.

Цифровизация, конечно, осложняет нашу деятельность, но в то же время правоохранительные органы располагают достаточным потенциалом сил и средств для противодействия такого рода явлениям.

— Что сложнее всего в пресечении наркоторговли с использованием интернета? Взаимодействуете ли вы с частными компаниями, которые специализируются на интернет-безопасности?

— Основной проблемой в борьбе с наркопреступностью, использующей ИТ-технологии, на сегодня является применение преступниками программных технологий, позволяющих менять, создавать динамические или нераспознаваемые IP-адреса.

Для совершения наркопреступлений злоумышленники используют интернет-площадки (маркетплейсы), размещенные в теневом сегменте сети интернет, что позволяет анонимизировать всех участников нелегального оборота, а также применяют криптовалюту в схемах расчетов за наркотики.

Уход криминалитета в сферу ИТ-технологий заставляет и нас вырабатывать новые методологии, аккумулировать новейшие достижения и осуществлять необходимые практические меры по противодействию наркопреступности именно в этой области.

Несомненно, в своей деятельности мы также сотрудничаем с компаниями, специализирующимися в сфере информационной безопасности.

Принимаемые меры позволили повысить эффективность противодействия наркопреступности. В этом году количество выявленных органами внутренних дел ИТ-наркопреступлений возросло на 8,6%, до 93 991, а число расследованных — на 5,1%, до 55 908.

Одним из примеров результативной работы правоохранителей на данном направлении является пресечение Главным управлением МВД России по Челябинской области совместно с ГУНК МВД России деятельности международного организованного преступного сообщества.

С 2021 по 2023 год участники группировки сбывали партии высококонцентрированного героина и метадона на территориях Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областей, Пермского края и Москвы.

Участники общались строго в интернет-мессенджерах при двойном шифровании, постоянно меняли учетные записи для общения с клиентами, использовали специальные программы, позволяющие сохранить анонимность в сети.

Несмотря на все ухищрения наркодельцов, их преступная деятельность пресечена, уголовное дело в отношении трех организаторов и 24 участников с обвинительным заключением направлено в суд.

— Как изменилась ситуация на наркорынке с момента закрытия ресурса «Гидра»?

— Наркобизнес имеет под собой, в первую очередь, экономическую основу. Спрос рождает предложение, поэтому после прекращения функционирования теневой интернет-площадки «Гидра» в даркнете стали появляться другие маркетплейсы, форумы и отдельные крупные наркомагазины.

Нами принимаются соответствующие меры по прекращению и их преступной деятельности. Буквально в прошлом месяце возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников торговой площадки в теневом сегменте сети интернет, через которую осуществлялся бесконтактный сбыт наркотиков. И такие примеры далеко не единичны.

— Какой объем наркотиков был изъят из оборота за текущий год? Какие вещества изымали чаще всего?

— В текущем году из незаконного оборота правоохранительными органами изъято более 38 тонн подконтрольных веществ, что на 25% больше, чем в прошлом году. Из них 33 580 кг — различного рода наркотические средства, 389 кг — психотропные и 4 532 кг — сильнодействующие вещества.

Больше половины из изъятых наркотиков (53,3%) составляет «синтетика» — 17 913 кг.

Пятая часть, или 22,6% (7 589 кг), — наркотики каннабисной группы, в том числе 16,5% (5 548 кг) — это марихуана и 5,7% (1 927 кг) — гашиш.

Наркотики опийной группы составляют 12,2% (4 107 кг) от общего объема наркотиков, кокаин и его производные — 11,8% (3 977 кг).

Кроме того, из незаконного оборота изъято более 40 тонн веществ, из которых изготавливаются наркотики, — прекурсоров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Районы наркопроизводства»

— Как в России появляются наркотики? Основная масса — внутреннее производство или ввоз из-за границы?

— На протяжении многих лет в структуре отечественного наркорынка преобладали наркотики растительного происхождения. Это обусловлено наличием на Дальнем Востоке, в южных регионах Сибири и европейской части России значительных зон произрастания дикорастущей конопли.

Однако в последние годы отмечается тенденция их замещения на синтетические наркотики, которые как поступают из-за рубежа, так и производятся в нарколабораториях непосредственно в нашей стране.

— В каких регионах зафиксировано больше всего нарколабораторий и с чем это может быть связано?

— В России сохраняется тенденция расширения внутреннего наркопроизводства. По сравнению с прошлым годом на 10,1% увеличилось количество зарегистрированных фактов незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (837), на 21,6% выросло число случаев незаконного оборота прекурсоров (416).

В текущем году органами внутренних дел пресечена деятельность 206 нарколабораторий, большинство из них были сконцентрированы в регионах с развитой транспортной и логистической инфраструктурой, а также вблизи региональных центров.

Например, в мае задержаны трое граждан, организовавших в специально приобретенном частном доме в Новгородской области подпольное производство наркотиков.

Противоправную деятельность попытался наладить 33-летний житель Ленинградской области по предложению одного из сайтов объявлений в сети интернет. Для реализации проекта злоумышленник привлек двух знакомых.

Продажа наркотиков должна была осуществляться посредством виртуального интернет-магазина, предоставившего им через тайник химическое оборудование, а также компоненты для изготовления наркозелья.

При изготовлении первой же крупной партии мефедрона все участники противоправного бизнеса были задержаны нашими сотрудниками. Во время обыска изъято свыше 13,5 кг мефедрона и более 100 канистр с компонентами для его изготовления.

— Если говорить о зарубежном рынке, какие страны являются основными источниками наркотрафика в Россию?

— В мире сложились устойчивые районы наркопроизводства, из которых в основном и идут поставки наркотиков по всему миру, в том числе в Россию.

Так, страны Юго-Восточной Азии и Европейского Союза традиционно являются регионами изготовления синтетических наркотиков.

Производство кокаина сосредоточено в странах Латинской Америки, гашиша — на территории стран Центрально-Азиатского региона, а также Северной Африки (Марокко), наркотиков опийной и каннабисной групп — в Центрально-Азиатском регионе, Юго-Восточной Азии, а также в южной части Северной Америки.

— Механизмы и объемы поставок из этих стран различаются?

— Для контрабанды и распространения в России наркотиков по-прежнему используются различные виды транспорта, осуществляющие коммерческие грузоперевозки, а также почтовая и экспресс-курьерская связи.

Гашиш незаконно поставляется с использованием большегрузных и легковых автомобилей, железнодорожного транспорта в основном с территории Прибалтийских государств.

Контрабандный ввоз наркотиков из Афганистана осуществляется с использованием логистики «северного маршрута».

Незаконный ввоз кокаина традиционно продолжает осуществляться морским путем через акваторию балтийских морских портов России вместе с грузопотоком товаров народного потребления — фруктов, кофе, орехов и других — напрямую из государств Южной и Центральной Америки, а также транзитом через крупные европейские морские хабы.

А объемы изъятий различных наркотиков я уже озвучил.

— Как вы оцениваете ситуацию с международным сотрудничеством в области противодействия незаконному обороту наркотиков? Сколько совместных операций было проведено?

— Несмотря на беспрецедентное политическое давление на Россию со стороны США и стран коллективного Запада, вызванное проведением нашей страной специальной военной операции на Украине, на различных международных площадках министерством внутренних дел последовательно отстаиваются российские интересы в сфере контроля за оборотом наркотиков, определенные Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

Взаимодействие с иностранными партнерами в текущем году осуществлялось в основном в рамках таких международных организаций и структур, как СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕАГ, а также в двустороннем формате.

В ходе более 70 международных мероприятий до иностранных партнеров нами доводились принципы российской антинаркотической политики, основанные на категорической нетерпимости к распространению наркотиков, недопустимости легализации производства и потребления наркотических средств, а также приверженности Российской Федерации к неукоснительному соблюдению основополагающих профильных конвенций ООН.

Наряду с обсуждением актуальных вопросов совместного противодействия наркоугрозе с зарубежными партнерами осуществляются скоординированные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности наркопреступников, в том числе в рамках международных антинаркотических операций, которые проводятся на системной основе.

Только в результате проведения одного из этапов субрегиональной антинаркотической операции «Канал» из незаконного оборота на территории государств – членов ОДКБ и Китайской Народной Республики изъято более тонны наркотических средств, выявлено 1 135 наркопреступлений, за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержано 804 лица.

Незаконный оборот наркотиков — общемировая проблема, и решить ее единомоментно в отдельно взятой стране не получится.

Сегодня наркобизнес, продолжая оставаться угрозой миру и безопасности, изобретает новые формы противоправной деятельности, постоянно совершенствуется, повышая технический и финансовый потенциал, адаптируя новейшие научно-технические достижения к своим преступным деяниям.

Тем не менее результаты нашей деятельности по противодействию наркопреступности дают основания полагать, что принимаемые правоохранительными органами Российской Федерации меры адекватны имеющимся вызовам и угрозам.