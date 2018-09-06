Мальчик из детдома: как ушло время Юрия Шатунова

Юрий Шатунов появился на свет 6 сентября 1973 года в Кумертау Башкирской АССР в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой, которым на момент рождения сына было всего 23 и 18 лет соответственно. Отец достаточно холодно относился к ребенку (потому Юрий и носит фамилию матери), первые годы жизни которого прошли под чутким контролем бабушки и дедушки по материнской линии.

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Когда Юрию исполнилось три, он пережил кончину деда и вместе с уже разведенной матерью перебрался в деревню, где Вера вышла замуж во второй раз. Впрочем, не сложились нормальные отношения у будущей звезды поп-сцены и с отчимом: тот много пил, и Юрий предпочитал проводить время вне дома, частенько убегая к любимой бабушке.

В возрасте 11 лет Шатунов потерял мать — та умерла от сердечной недостаточности. Опеку над сложным ребенком взяла тетя Юрия, однако убитый горем мальчик практически не проводил время дома, предпочитая бродяжничать.

Именно так Шатунов оказался в детском доме, который, как это ни странно, вскоре станет настоящим трамплином для певца к всесоюзной славе и большим деньгам.

Музыкальная карьера Юрия, нашедшего пристанище в одном из интернатов Оренбурга, началась со знакомства юноши с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, в тот самый момент как раз искавшего исполнителя для собственных песен. Несмотря на непростой характер Шатунова, пораженный талантом мальчика композитор, не долго думая, решил строить подростковый коллектив именно вокруг него, и уже вскоре группа, в состав которой также вошли Вячеслав Пономарев и Сергей Серков, начала покорение оренбургских дискотек и ДК.

В 1988-м «Ласковый май» записывает первый альбом, куда входят едва ли не все главные хиты коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь» и другие популярные композиции. Спустя всего пару месяцев дебютная пластинка группы случайно оказывается у на тот момент уже достаточно влиятельного представителя музыкальной индустрии Андрея Разина, менеджера «Миража» — и буквально поражает продюсера. Осознавая весь безграничный потенциал «Ласкового мая», Разин тут же отправляется на поиски талантливых подростков, после чего перевозит Юрия и других участников группы в столицу.

Настоящий расцвет коллектива пришелся на конец 80-х — начало 90-х. От «Ласкового мая» фанатели многие советские подростки, искренне сопереживавшие участникам группы, чему немало способствовал имидж романтичных «звезд из детдома», поющих не самые замысловатые, но, казалось, такие честные песни о юношестве и любви.

По мнению Шатунова, подобный успех «Ласкового мая» был связан именно с тем, что особенная лиричность коллектива была не просто выдумкой, но отражала реальный внутренний мир музыкантов.

«Первый альбом записывался в детском доме, и этим все сказано. Все, что я прожил, все, что было накоплено на сердце, я выражал в своих песнях. Возможно, иногда некоторые из них даже получались жалостливыми. А вот мой новый альбом записан совсем в другом стиле. Под него можно будет и потанцевать, и повеселиться, и немного погрустить», — считает Шатунов.

Успех коллектива логичным образом отразился на небывалой по своим масштабам концертной деятельности — в особо урожайные дни «Ласковый май» мог выступить едва ли не на десяти площадках в разных городах страны. Считается, что для таких случаев у Разина было несколько «запасных составов» группы, благодаря котором кумиры молодежи успевали всегда и везде и при этом не особо изнывали от усталости.

Как и большинству звезд-подростков, участникам «Ласкового мая» нелегко давались «медные трубы»: в прессе смаковали различные скандалы с участием юных артистов, в частности, полный разгром номера одного из фешенебельных отелей. Популярность коллектива от этого, однако, меньше не становилась.

Тем удивительнее, что уже в 1991 году «Ласкового мая» фактически не стало, — группа распалась после ухода своей главной звезды, решившей отправиться в сольное плавание.

Сам Шатунов позднее объяснял распад коллектива периодом взросления его участников.

«Группа действительно распалась на пике популярности, — говорил солист в одном из интервью. — Наверное, причина была в том, что ребята просто повзрослели, коллектив-то был из мальчишек 13-14 лет, и когда им стало по 17-18, они задумались, нужно ли им дальше заниматься музыкой?

А вдруг получится более успешно воплотить себя в каком-то другом деле, найти свое истинное призвание? Поэтому кто-то начал заниматься бизнесом, кто-то чем-то другим… Многим некогда стало выезжать на гастроли. В итоге так все и распалось».

Покинув «Ласковый май», Шатунов перебрался в Германию, где выучился на звукорежиссера и записал первый сольный альбом. Именно здесь, к слову, спустя много лет состоится свадьбу певца — в 2007 году Юрий женился на 20-летней Светлане, которая впоследствии родила музыканту двух детей. Уже после возвращения на родину он выпустил еще несколько пластинок, а также снял ряд видеоклипов на главные хиты — наибольшего успеха в своем «постмайском» творчестве солист добился с новыми версиями композиций «Седая ночь» и «Детство», получившими несколько престижных музыкальных премий.

Периодически выступает Шатунов и до сих пор — о небывалом успехе времен «Ласкового мая», конечно же, речи уже не идет, однако некоторые полюбившиеся хиты прошлого люди все еще помнят.