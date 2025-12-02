3 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 3 декабря
- День Неизвестного солдата в России
Сегодня по всей стране пройдут торжественные мероприятия в честь памятной даты — Дня Неизвестного солдата. Она появилась в календаре в 2014 году по инициативе Поискового движения России. В этот день чтут память безымянных героев, ценою жизни защитивших страну.
Дата 3 декабря связана с историческим событием: в этот день в 1966 году у стен Московского Кремля захоронили прах неизвестного солдата. Это событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Сегодня к мемориалам защитников Отечества возлагают цветы, в школах проводятся уроки мужества, музеи открывают тематические экспозиции.
Военнослужащий роты Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стеныКирилл Каллиников/РИА Новости
- День юриста в России
3 декабря свой профессиональный праздник отмечают юристы. Дата была установлена указом президента РФ в 2008 году. Однако истории этого праздника более 160 лет. В этот день в 1864 году в Российской империи вступили в силу законодательные акты, положившие начало судебной реформе. Вплоть до 1917 года дата отмечалась как праздник всех специалистов в области юриспруденции. В современной России вернулись к этой традиции.
Ко Дню юриста приурочено вручение высшей юридической премии страны «Юрист года» в знак признания заслуг специалистов этой сферы перед обществом и государством.
- День атомного ледокольного флота РФ
3 декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол «Ленин» был официально передан министерству морского флота СССР. За 30 лет эксплуатации он прошел 654,4 тыс. морских миль, провел 3740 судов. В 1991 году по инициативе общественных организаций этот день был объявлен Днем атомного ледокольного флота России.
Кстати, в этом году накануне памятной даты в России стартовало строительство самого большого в мире атомного ледокола «Сталинград» длиной более 173 метров.
- Международный день инвалидов
Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью, их интеграции в жизнь общества. ООН отмечает, что по-прежнему инвалиды сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости, получают более низкую заработную плату, а система социальной защиты в разных странах неравнозначна.
Накануне праздника в нашей стране стартовала декада инвалидов. На протяжение 10 дней в регионах проводятся культурные и просветительские мероприятия, направленные на поддержку людей с особыми потребностями.
- Международный день борьбы с пестицидами
Дату впервые отметили в 1998 году по инициативе Сети по борьбе с пестицидами (PAN International). В этот день в 1984 году произошла масштабная экологическая катастрофа в индийском городе Бхопале. На местном пестицидном заводе произошел выброс 42 тонн высокотоксичного метилизоцианата. На территории площадью 40 квадратных километров распространилось токсичное облако. Количество погибших превысило 5 тыс. человек. По некоторым данным, жертв было гораздо больше — около полумиллиона: большинство из них скончались в результате отсроченных последствий отравления пестицидами.
В этот день экологи, санитарные врачи, исследователи напоминают, что пестициды представляют реальную опасность для здоровья человека и среды обитания. Это серьезный фактор риска, требующий контроля со стороны государства.
- Всемирный день компьютерной графики
Этот неофициальный праздник с 1998 года отмечают компьютерные дизайнеры по всему миру. Дата приурочена к знаковому совпадению символов в английском алфавите: 3D — 3 December. В этот день по всему миру проходят конференции, презентации новых продуктов и интервью с лидерами рынка.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 декабря в других странах
День крыши над головой — США. В конце долгого дня нет ничего лучше, чем вернуться домой, к семье и друзьям. Однако далеко не у всех такая возможность есть. Этот неофициальный праздник призван привлечь внимание к проблемам людей, у которых нет крыши над головой.
День пропавших без вести — Ирландия. Дата отмечается ежегодно в первую среду декабря, чтобы почтить память тех, кто бесследно исчез, и повысить осведомленность общества о службах поддержки и ресурсах, доступных близким пропавших людей, в частности о банке ДНК.
День латиноамериканской медицины — Куба. Кубинцы ежегодно отмечают праздник в честь дня рождения ученого, врача-эпидемиолога Карлоса Финлея Барреса — первого руководителя службы общественного здравоохранения, одного из создателей санитарного кодекса Кубы.
Религиозные праздники 3 декабря
- Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Православные христиане сегодня начинают готовиться к одному из двунадесятых праздников — Введению во Храм Пресвятой Богородицы. Во время богослужений читаются особые молитвы, посвященные праздничному событию. Согласно преданию, родители Девы Марии дали обет посвятить ее Богу. Праведные Иоаким и Анна привели трехлетнюю дочь к Иерусалимскому храму, где ее встретил первосвященник Захария. Девочка сама зашла в храм, где ее отвели в особое священное место — святая святых. Обычные прихожане туда не допускались.
- День памяти святителя Прокла
Святитель Прокл жил в V веке и был патриархом Константинопольским. С юных лет он посвятил себя христианству, стал учеником святителя Иоанна Златоуста. Прокл смело проповедовал христианство, изобличал еретиков, помогал страждущим. Паства любила и почитала своего патриарха за его самоотверженное служение вере.
Народные праздники и приметы 3 декабря
- День Прокла
На Руси любили и почитали святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Считалось, что в день памяти святого можно отпугнуть злые силы от своего жилища. Пословица гласила: на Прокла проклинай нечисть.
В этот день было не принято собираться в дальнюю дорогу и рассказывать окружающим о планах на будущее. Также считалось, что не стоит ходить по гостям: лучше провести время в теплой семейной обстановке.
- Приметы
Если на Прокла выпал снег — 3 июня будет лить дождь.
Снегирь запел — к вьюге.
Сороки попрятались под крышу — жди щедрых снегопадов.
Птицы жмутся друг к другу — к резкому похолоданию.
Облака несутся по небу — будет метель.
Какие исторические события произошли 3 декабря
- 1564 год — царь Иван Грозный перебрался из Москвы в Александровскую слободу ныне часть города Александрова Владимирской области, древнерусскую крепость, ставшую на время столицей государства и центром опричнины.
- 1586 год — в Англию впервые доставили из Колумбии невиданный ранее овощ — картофель.
- 1967 год — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), впервые в мире провели операцию по пересадке сердца. Профессор Кристиан Барнард трансплантировал сердце смертельно раненной 25-летней девушки 55-летнему больному.
- 1989 год — во время Мальтийского саммита президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявили, что СССР и США больше не являются противниками.
- 1991 год — Комитет государственной безопасности СССР реформирован в Межреспубликанскую службу безопасности.
- 1992 год — от одного адресата к другому впервые отправлено СМС-сообщение с текстом: «Счастливого Рождества!»
- 1994 год — Sony представила геймерам первую игровую консоль PlayStation.
- 1997 год — принята Оттавская конвенция о запрете применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.
Дни рождения и юбилеи 3 декабря
- В 1596 году родился Николо Амати — итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов, учитель Антонио Страдивари.
- В 1800 году родилась княгиня Екатерина Трубецкая — жена декабриста, последовавшая за ним в Сибирь.
- В 1898 году родился Михаил Кошкин — советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34.
- В 1899 году родился Владимир Максимов — советский военачальник, Герой Советского Союза.
- В 1911 году родился Нино Рота — итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», автор музыки к культовому фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.
- В 1924 году родился Джон Бэкус — американский математик, создатель языка программирования Фортран.
- В 1930 году родился Жан-Люк Годар — французско-швейцарский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, представитель новой французской волны в кинематографе.
- В 1934 году родилась Нина Дорошина — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме «Любовь и голуби».
- В 1948 году родился Оззи Осборн — британский рок-музыкант, певец, автор песен.
Оззи Осборн на концерте Black Sabbath, 1970 годMichael Ochs Archives
Кто отмечает дни рождения
- 65 лет исполняется Игорю Ларионову — советскому и российскому хоккеисту и тренеру, двукратному олимпийскому чемпиону, трехкратному обладателю Кубка Стэнли.
- 65 лет исполняется Джулианне Мур — американской актрисе и писательнице, обладательнице «Оскара».
Актриса Джулианна МурHenry Nicholls/Reuters
- 60 лет исполняется Катарине Витт — фигуристка из ГДР, двукратной олимпийской чемпионке, 4-кратной чемпионке мира.
- 57 лет исполняется Брендану Фрейзеру — американскому и канадскому актеру, лауреату премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (фильм «Кит»).
- 40 лет исполняется Аманде Сайфред — американской актрисе, певице и модели.