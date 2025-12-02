3 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата, памятную дату в честь героев, погибших при защите Отечества. Поздравления с профессиональным праздником принимают юристы. Международный день инвалидов напоминает сегодня о важности социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 3 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 декабря

День Неизвестного солдата в России

Сегодня по всей стране пройдут торжественные мероприятия в честь памятной даты — Дня Неизвестного солдата. Она появилась в календаре в 2014 году по инициативе Поискового движения России. В этот день чтут память безымянных героев, ценою жизни защитивших страну.

Дата 3 декабря связана с историческим событием: в этот день в 1966 году у стен Московского Кремля захоронили прах неизвестного солдата. Это событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Сегодня к мемориалам защитников Отечества возлагают цветы, в школах проводятся уроки мужества, музеи открывают тематические экспозиции.

close Военнослужащий роты Почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены Кирилл Каллиников/РИА Новости

День юриста в России

3 декабря свой профессиональный праздник отмечают юристы. Дата была установлена указом президента РФ в 2008 году. Однако истории этого праздника более 160 лет. В этот день в 1864 году в Российской империи вступили в силу законодательные акты, положившие начало судебной реформе. Вплоть до 1917 года дата отмечалась как праздник всех специалистов в области юриспруденции. В современной России вернулись к этой традиции.

Ко Дню юриста приурочено вручение высшей юридической премии страны «Юрист года» в знак признания заслуг специалистов этой сферы перед обществом и государством.

День атомного ледокольного флота РФ

3 декабря 1959 года первый в мире атомный ледокол «Ленин» был официально передан министерству морского флота СССР. За 30 лет эксплуатации он прошел 654,4 тыс. морских миль, провел 3740 судов. В 1991 году по инициативе общественных организаций этот день был объявлен Днем атомного ледокольного флота России.

8 атомных ледоколов входят в состав ледокольного флота России

Кстати, в этом году накануне памятной даты в России стартовало строительство самого большого в мире атомного ледокола «Сталинград» длиной более 173 метров.

Международный день инвалидов

Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью, их интеграции в жизнь общества. ООН отмечает, что по-прежнему инвалиды сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости, получают более низкую заработную плату, а система социальной защиты в разных странах неравнозначна.

Накануне праздника в нашей стране стартовала декада инвалидов. На протяжение 10 дней в регионах проводятся культурные и просветительские мероприятия, направленные на поддержку людей с особыми потребностями.

close Shutterstock

Международный день борьбы с пестицидами

Дату впервые отметили в 1998 году по инициативе Сети по борьбе с пестицидами (PAN International). В этот день в 1984 году произошла масштабная экологическая катастрофа в индийском городе Бхопале. На местном пестицидном заводе произошел выброс 42 тонн высокотоксичного метилизоцианата. На территории площадью 40 квадратных километров распространилось токсичное облако. Количество погибших превысило 5 тыс. человек. По некоторым данным, жертв было гораздо больше — около полумиллиона: большинство из них скончались в результате отсроченных последствий отравления пестицидами.

Крупнейшая катастрофа в истории: тайна «индийского Чернобыля» 3 декабря 1984 года на заводе по производству удобрений в индийском Бхопале произошла... 03 декабря 08:22

В этот день экологи, санитарные врачи, исследователи напоминают, что пестициды представляют реальную опасность для здоровья человека и среды обитания. Это серьезный фактор риска, требующий контроля со стороны государства.

Всемирный день компьютерной графики

Этот неофициальный праздник с 1998 года отмечают компьютерные дизайнеры по всему миру. Дата приурочена к знаковому совпадению символов в английском алфавите: 3D — 3 December. В этот день по всему миру проходят конференции, презентации новых продуктов и интервью с лидерами рынка.

close Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 декабря в других странах

День крыши над головой — США. В конце долгого дня нет ничего лучше, чем вернуться домой, к семье и друзьям. Однако далеко не у всех такая возможность есть. Этот неофициальный праздник призван привлечь внимание к проблемам людей, у которых нет крыши над головой.

День пропавших без вести — Ирландия. Дата отмечается ежегодно в первую среду декабря, чтобы почтить память тех, кто бесследно исчез, и повысить осведомленность общества о службах поддержки и ресурсах, доступных близким пропавших людей, в частности о банке ДНК.

День латиноамериканской медицины — Куба. Кубинцы ежегодно отмечают праздник в честь дня рождения ученого, врача-эпидемиолога Карлоса Финлея Барреса — первого руководителя службы общественного здравоохранения, одного из создателей санитарного кодекса Кубы.

Религиозные праздники 3 декабря

Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Православные христиане сегодня начинают готовиться к одному из двунадесятых праздников — Введению во Храм Пресвятой Богородицы. Во время богослужений читаются особые молитвы, посвященные праздничному событию. Согласно преданию, родители Девы Марии дали обет посвятить ее Богу. Праведные Иоаким и Анна привели трехлетнюю дочь к Иерусалимскому храму, где ее встретил первосвященник Захария. Девочка сама зашла в храм, где ее отвели в особое священное место — святая святых. Обычные прихожане туда не допускались.

close Илья Наймушин/РИА Новости

День памяти святителя Прокла

Святитель Прокл жил в V веке и был патриархом Константинопольским. С юных лет он посвятил себя христианству, стал учеником святителя Иоанна Златоуста. Прокл смело проповедовал христианство, изобличал еретиков, помогал страждущим. Паства любила и почитала своего патриарха за его самоотверженное служение вере.

Православная церковь 3 декабря также чтит память: * преподобного Григория Декаполита;

* преподобного Диодора Юрьегорского;

* мученика Дасия Доростольского;

* мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия;

* священномучеников Нирсы, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна

и других.

Народные праздники и приметы 3 декабря

День Прокла

На Руси любили и почитали святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Считалось, что в день памяти святого можно отпугнуть злые силы от своего жилища. Пословица гласила: на Прокла проклинай нечисть.

В этот день было не принято собираться в дальнюю дорогу и рассказывать окружающим о планах на будущее. Также считалось, что не стоит ходить по гостям: лучше провести время в теплой семейной обстановке.

Приметы

Если на Прокла выпал снег — 3 июня будет лить дождь.

Снегирь запел — к вьюге.

Сороки попрятались под крышу — жди щедрых снегопадов.

Птицы жмутся друг к другу — к резкому похолоданию.

Облака несутся по небу — будет метель.

Какие исторические события произошли 3 декабря

1564 год — царь Иван Грозный перебрался из Москвы в Александровскую слободу ныне часть города Александрова Владимирской области , древнерусскую крепость, ставшую на время столицей государства и центром опричнины.

Семь признаков нейросифилиса. Почему Иван Грозный после 30 «сошел с ума» 3 декабря 1564 года Иван IV сбежал из Москвы и учредил опричнину. До сих пор мотивы этого... 03 декабря 14:25

1586 год — в Англию впервые доставили из Колумбии невиданный ранее овощ — картофель.



— в Англию впервые доставили из Колумбии невиданный ранее овощ — картофель. 1967 год — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), впервые в мире провели операцию по пересадке сердца. Профессор Кристиан Барнард трансплантировал сердце смертельно раненной 25-летней девушки 55-летнему больному.



— в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), впервые в мире провели операцию по пересадке сердца. Профессор Кристиан Барнард трансплантировал сердце смертельно раненной 25-летней девушки 55-летнему больному. 1989 год — во время Мальтийского саммита президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявили, что СССР и США больше не являются противниками.

«Никогда не начну против США «горячую» войну». Как Горбачев троллил Буша у крейсера «Москва» 2 декабря 1989 года президент США Джордж Буш взошел на борт советского круизного лайнера... 02 декабря 16:22

1991 год — Комитет государственной безопасности СССР реформирован в Межреспубликанскую службу безопасности.



— Комитет государственной безопасности СССР реформирован в Межреспубликанскую службу безопасности. 1992 год — от одного адресата к другому впервые отправлено СМС-сообщение с текстом: «Счастливого Рождества!»



— от одного адресата к другому впервые отправлено СМС-сообщение с текстом: «Счастливого Рождества!» 1994 год — Sony представила геймерам первую игровую консоль PlayStation.

close Wikimedia Commons

1997 год — принята Оттавская конвенция о запрете применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Дни рождения и юбилеи 3 декабря

В 1596 году родился Николо Амати — итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов, учитель Антонио Страдивари.



— итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов, учитель Антонио Страдивари. В 1800 году родилась княгиня Екатерина Трубецкая — жена декабриста, последовавшая за ним в Сибирь.



— жена декабриста, последовавшая за ним в Сибирь. В 1898 году родился Михаил Кошкин — советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34.



— советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34. В 1899 году родился Владимир Максимов — советский военачальник, Герой Советского Союза.



— советский военачальник, Герой Советского Союза. В 1911 году родился Нино Рота — итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», автор музыки к культовому фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.



— итальянский композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми», автор музыки к культовому фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. В 1924 году родился Джон Бэкус — американский математик, создатель языка программирования Фортран.



— американский математик, создатель языка программирования Фортран. В 1930 году родился Жан-Люк Годар — французско-швейцарский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, представитель новой французской волны в кинематографе.



— французско-швейцарский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, представитель новой французской волны в кинематографе. В 1934 году родилась Нина Дорошина — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме «Любовь и голуби».



— актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, полюбившаяся зрителям благодаря роли в фильме «Любовь и голуби». В 1948 году родился Оззи Осборн — британский рок-музыкант, певец, автор песен.

close Оззи Осборн на концерте Black Sabbath, 1970 год Michael Ochs Archives

Кто отмечает дни рождения

65 лет исполняется Игорю Ларионову — советскому и российскому хоккеисту и тренеру, двукратному олимпийскому чемпиону, трехкратному обладателю Кубка Стэнли.



— советскому и российскому хоккеисту и тренеру, двукратному олимпийскому чемпиону, трехкратному обладателю Кубка Стэнли. 65 лет исполняется Джулианне Мур — американской актрисе и писательнице, обладательнице «Оскара».

close Актриса Джулианна Мур Henry Nicholls/Reuters