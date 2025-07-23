«Мог умереть тысячи раз». Как Оззи Осборн стал Князем Тьмы и покорил мир

Мир прощается с Оззи Осборном — отцом-основателем стиля «хэви-метал», который сам не понимал, что значит этот термин. Великий и ужасный, он вошел в историю рок-музыки как человек, который, казалось, ничего не боится и способен на любые безумства — просто потому, что может. Ему было плевать на чужое мнение, он был свободен от условностей и прекрасен даже в своих безобразиях. «Газета.Ru» — о том, как жил Оззи Осборн.

Великий и ужасный Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет после, как принято писать в некрологах, долгой и продолжительной болезни. Ушел, совсем недавно дав последний концерт: 5 июля в родном Бирмингеме он выступил с шоу под названием Back to the Beginning («Возвращение к началу») — на футбольном стадионе Villa Park, неподалеку от места, где появилась на свет группа Black Sabbath. Основатели коллектива Оззи Осборн, Томми Айомми, Гизер Батлер и Бил Уорд впервые сошлись на сцене с 2005 года. Исполнитель, который уже не мог ходить из-за редкой формы болезни Паркинсона, пел, сидя на черном троне, спинка которого была увенчана фигурой летучей мыши.

Где родился Оззи Осборн

Джон Майкл Осборн родился в Бирмингеме 3 декабря 1948 года в многодетной семье высококвалифицированных рабочих. Его мать трудилась на фабрике по производству деталей для автомобилей и авиационной техники Lucas, отец был специалистом по изготовлению инструментов на заводе General Electric. Семья, в которой росло шесть детей (у Оззи Осборна были три старшие сестры и два младших брата), жила в двухкомнатной квартире.

В детстве Оззи Осборн страдал дислексией. В 11 лет он пережил сексуализированное насилие со стороны школьных хулиганов, несколько раз пытался покончить с собой в подростковом возрасте. Но искусство оказалось сильнее. В те же школьные годы он участвовал в драматических постановках. А в 14 лет впервые услышал песню The Beatles и решил стать музыкантом. Позже артист признавался, что именно музыка ливерпульской четверки заставила его осознать, что он будет рок-звездой.

close Оззи Осборн на концерте Black Sabbath, 1970 год Michael Ochs Archives

В 15 лет будущий основоположник хэви-метала бросил школу. Он зарабатывал на стройке, был учеником слесаря, подмастерьем специалиста по изготовлению инструментов, трудился на автозаводе и даже скотобойне. В 17 лет его арестовали за кражу в магазине одежды. Отец отказался платить штраф, чтобы проучить сына — тот провел в тюрьме полтора месяца.

В 1967 году Гизер Батлер предложил Осборну петь в его группе Rare Breed. Они отыграли два концерта и распались. Позже они основали другой коллектив — Polka Tulk Blues — вместе с гитаристом Томми Айомми и барабанщиком Биллом Уордом. Вскоре группу переименовали в Earth, но когда их ошибочно пригласили на концерт, перепутав с коллективом с тем же названием, начинающие музыканты стали называть себя Black Sabbath — под таким названием в англоязычном прокате выходила итальянская трилогия фильмов ужасов «Три лика страха». Такое же название получила и первая песня, написанная Батлером и Осборном. Она вошла в одноименный первый альбом, вышедший в 1970 году.

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Релиз неожиданно имел успех. Менеджером команды стал Дон Арден, отец Шэрон Арден — будущей Осборн, — которая трудилась у папы секретарем. Как вспоминал Оззи Осборн, работа с отцом Шэрон давала ему возможность чаще видеть девушку, которая понравилась ему с первого взгляда.

Кому Оззи Осборн откусил голову?

В 1980 году Осборн откусил голову белому голубю на конференции CBS в Лос-Анджелесе. Он должен был произнести благодарственную речь, а затем выпустить трех символических голубей мира. Однако, по словам биографа Мика Уолла, Оззи слишком много выпил.

«Помню, как эта пиарщица все время на меня нападала», — вспоминал рок-музыкант в разговоре с Уоллом. «Я вытащил одного из этих голубей и откусил ему голову. Просто, чтобы она заткнулась. Потом я сделал это еще раз… вот тогда меня и вышвырнули. Сказали, что я больше никогда не буду работать на CBS».

Спустя три месяца после инцидента Осборн объяснил в интервью Гарри Бушеллу, что к моменту, когда он должен был выпускать голубей, одна из птиц была мертва.

«Я хотел произвести настоящее впечатление. Афера в том, что птица была мертва. Мы планировали выпустить ее, но она умерла. Поэтому, чтобы не тратить ее зря, я откусил ей голову. Вы бы видели их лица. Они все побелели. Они потеряли дар речи. Девушка на фотографиях кричала. В конце концов, какой-то парень подошел и сказал: «Тебе лучше уйти»».

Но прославился рок-музыкант как безумец, который откусил на сцене голову живой летучей мыши. Этот случай ему припоминали регулярно — и он без конца объяснялся.

Музыкант откусил голову животного в 1982 году на концерте в городе Де-Мойн в штате Айова. По его словам, он думал, что мышь резиновая. Однако она была настоящая. Детали, правда, расходятся: журнал Rolling Stone писал, что мышь была живой, а вот 17-летний юноша Марк Нил, который бросил ее на сцену, заявлял, что она уже была мертва. Сам же Оззи Осборн в 2002 году утверждал, что мышь не только была живехонька, но еще и умудрилась укусить артиста, так что ему пришлось пройти курс уколов от бешенства.

Почему Оззи Осборна называли «Князем Тьмы»

С Оззи Осборном Black Sabbath записали в общей сложности девять альбомов (не считая концертных и сборников) — последний из них у группы, с которой музыкант то сходился, то расходился, вышел в 2013 году (это был релиз 13). Многие из дисков становились платиновыми: например, Sabbath Bloody Sabbath 1973-го, который расхвалила музыкальная пресса (его назвали шедевром, который должен быть в каждой коллекции альбомов в стиле хэви-метал). При этом уже второй альбом, Paranoid (1970 год) занял высокие первые строчки в британских чартах. Казалось, что коллектив изобрел новый стиль музыки — громкой, тяжелой, скрежещущей, с мрачной лирикой и своей эстетикой, напоминающей о темных культах. Сам Оззи Осборн, правда, утверждал, что не понимает смысла термина «хэви-метал».

«Я никогда, никогда, никогда не мог соотнести себя с выражением «хэви-метал» — у него нет музыкальных коннотаций», — говорил он в одном из интервью в 2013 году.

close Участники группы Black Sabbath (Оззи Осборнвторой справа), 1970 год Chris Walter/WireImage

В 1979 году из-за конфликта с Томми Айомми Оззи Осборна практически уволили из Black Sabbath. Он получил крупную сумму денег и начал пить с намерением потратить все, вернуться в Бирмингем и сесть на пособие по безработице. Однако Дон Арден подписал для него сольный контракт и отправил дочь в Лос-Анджелес, чтобы она присмотрела за перспективным артистом. Там она договорилась с гитаристом Гэри Муром, и тот вместе со своей группой поддержал Оззи Осборна на прослушиваниях.

В результате Оззи Осборн собрал новый коллектив Blizzard of Oz и записал одноименный альбом, который считается сольным. К 1997 году, когда Оззи в очередной раз вернулся в Black Sabbath, пластинка стала мультиплатиновой. Сольно Осборн выпустил 13 пластинок.

Его прозвище — Князь Тьмы — прилипло к музыканту само собой. И стало названием бокс-сета из четырех дисков, вышедшего в 2005-м. В 2016 году Оззи Осборн в одном из интервью вспоминал, что при первых аккордах песни Prince of Darkness слушательницы начинали буквально сходить с ума.

«Они думали, что мы были друзьями сатаны («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) или что-то типа того», — говорил он.

В другом интервью он признавался, что не выдумывал себе прозвище специально.

«Не было такого, чтобы я проснулся однажды утром и решил: «А знаете, что, буду себя так называть». Это началось с шутки. И мне было нормально с этим. Знаете ли, это лучше, чем когда тебя называют [придурком]», — говорил Оззи Осборн.

close Оззи Осборн на Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале, 2003 год Boris Roessler/picture-alliance/dpa/Global Look Press

На карьеру Оззи Осборна и отношения с другими музыкантами серьезно влияли алкоголь и запрещенные вещества, которые он употреблял в огромных количествах с начала 70-х. В 1981 году многие концерты тура Diary of a Madman просто отменялись из-за того, что певец вел себя непредсказуемо и агрессивно, демонстрировал перепады настроения, был вечно то пьян, то с похмелья. В том же 1981-м на встрече с главой CBS Europe в Германии, будучи под веществами (или просто в большом подпитии), он решил разрядить атмосферу — разделся и станцевал на столе. А в 1982-м ему на 10 лет запретили въезд в город Сан-Антонио, потому что он помочился на кенотаф, воздвигнутый в честь погибших в битве при Аламо в Техасе, и был арестован.

В 1989 году после возвращения с Московского международного фестиваля мира Оззи Осборн допился и доупотреблялся до того, что попытался задушить свою жену Шэрон. После этого его на полгода отправили в реабилитационный центр. Шэрон Осборн, в конце концов, простила супруга и не стала заявлять на него в полицию.

close Оззи Осборн во время выступления на Московском международном музыкальном фестивале мира на стадионе «Лужники», 1989 год Н. Синицына/РИА Новости

В 2000-е он постепенно пришел к трезвому образу жизни — говорил, что выжил лишь благодаря тому, что его менеджером была жена Шэрон. Но только в 2013-м официально заявил, что полностью отказался от табака, алкоголя и наркотиков, и попросил прощения у жены, детей, друзей, коллег и фанатов.

«С образом жизни, который я вел последние 30 лет, я должен был умереть тысячи раз», — сказал он в 2011 году в документальном фильме God Bless Ozzy Osbourne.

Семья Оззи Осборна

Князь Тьмы был дважды женат. Его первой супругой была Тельма Райли, с которой он познакомился в 1971 году в ночном клубе в Бирмингеме, где она работала. У пары родились двое детей: Джессика и Луи. Позже они заявляли, что отцом он был плохим. И неудивительно: его практически никогда не было дома из-за туров и концертов, к тому же, он уже тогда злоупотреблял всем подряд.

На Шэрон Арден Оззи Осборн женился в 1982 году. За три последующих года у них родились трое детей — Эйми, Келли и Джек. Последние двое стали медийными персонами, выпускали песни и снимались в кино. Со всей семьей, кроме Эйми, в 2000-е были знакомы зрители MTV: передача «Семейка Осборнов», выходившая с 2002-го по 2005 год, была невероятно популярна. В основном, потому что Осборны вели себя в домашней жизни смешно и трогательно: в то время Шэрон Осборн столкнулась с диагнозом «рак кишечника». Позже Оззи признавался, впрочем, что на съемках всегда был под воздействием легких наркотиков.

close Оззи Осборн с дочерьми Келли (слева) и Эйми, Шэрон Осборн и сын Джек Осборн на съемках телешоу «Семейка Осборнов», 2001 год Global Look Press

Об успехе реалити-шоу он говорил так: «Думаю, американцам забавно каждую неделю смотреть на безумную семейку британцев, которые ведут себя как полные дураки».

Чем болел Оззи Осборн

В начале 2019 года Оззи Осборн отменил серию концертов из-за пневмонии. После этого он упал в своем доме в Лос-Анджелесе и повредил позвоночник. Артист пережил несколько операций, и в 2020 году было официально объявлено, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за болезни к 2025-му он потерял способность ходить.

Его последний концерт с Black Sabbath в Бирмингеме стал прощальным. Все средства от него пойдут в детский хоспис и детскую больницу в Бирмингеме, а также британский благотворительный фонд, направленный на борьбу с болезнью Паркинсона.

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