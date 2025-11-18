Путин разрешил установку закладной доски ледокола «Сталинград»

Президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград». Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

Глава государства по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». В ходе мероприятия генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев попросил у Путина дать разрешение на закладку судна.

«Разрешаю», — сказал президент России.

Путин добавил, что дата закладки нового ледокола имеет особую значимость. По его словам, именно в эти дни произошел коренной перелом в битве за Сталинград — началась наступательная операция советских войск, в результате которой группировка врага была окружена и разгромлена.

В ходе церемонии Путин также заявил, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое имя.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».