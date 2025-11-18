На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин разрешил установку закладной доски ледокола «Сталинград»

Путин дал разрешение на установку закладной доски атомного ледокола «Сталинград»
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград». Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

Глава государства по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». В ходе мероприятия генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев попросил у Путина дать разрешение на закладку судна.

«Разрешаю», — сказал президент России.

Путин добавил, что дата закладки нового ледокола имеет особую значимость. По его словам, именно в эти дни произошел коренной перелом в битве за Сталинград — началась наступательная операция советских войск, в результате которой группировка врага была окружена и разгромлена.

В ходе церемонии Путин также заявил, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое имя.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».

