Семь признаков нейросифилиса. Почему Иван Грозный после 30 сошел с ума

3 декабря 1564 года Иван IV сбежал из Москвы и учредил опричнину. До сих пор мотивы этого поступка остаются загадкой для историков. Анализируя его действия и изменения в характере правителя, некоторые историки начали объяснять поступки Ивана Грозного психическими заболеваниями. Вместе с врачом-неврологом, гериатром, исследователем истории отечественной медицины Валерием Новоселовым «Газета.Ru» разбиралась, почему Иван Васильевич мог сойти с ума.

Царствование Иоанна Васильевича (1530–1584), вошедшего в историю под именем Ивана IV Грозного, как и правление многих других самодержцев, противоречиво. Судя по историческим описаниям, во второй половине своей жизни правитель изменился. Если раньше он был спокойным, то после 1564 года стал маниакально жестоким правителем.

Согласно историческим данным, в 1564-м царь перенес опасное заболевание и потерял любимую жену Анастасию, что негативно повлияло на его психику. В том же году он покинул Москву, опасаясь заговора бояр, хотя историки утверждают, что его не было. Все чаще производились казни представителей знати без суда и следствия, а также ухудшались отношения Грозного с митрополичьей кафедрой. После побега из Москвы он создал опричнину, и в стране начался период жестоких репрессий.

Среди возможных версий, объясняющих изменения в характере Ивана Грозного, — перенесенный сифилис, а также ртутная интоксикация во время его лечения. Также возможно, что у Ивана IV была паранойяльная (параноидная) психопатия с идеями величия и преследования на фоне эпилепсии.

По словам врача-невролога, гериатра, исследователя истории отечественной медицины Валерия Новоселова, опубликовавшего ранее статью «Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В. И. Ленина», причиной такого поведения самодержца мог быть только сифилис — на это указывает несколько исторических фактов.

Семь признаков нейросифилиса

Истории болезни Ивана IV, как и всех властителей далекого прошлого, нет. Поэтому нельзя точно утверждать, какими недугами он страдал. Однако, по словам Новоселова, на основании знаний истории медицины можно выстроить довольно обоснованную версию, что перед нами развернутая клиническая картина позднего нейросифилиса или психоза сифилитической природы. В начале ХХ века это состояние могли бы еще назвать парасифилисом.

«Впервые сифилис появился на западных границах Московского княжества в 1499 году, проникнув через Краков из Южной Европы со стороны Неаполя, где была первая документально подтвержденная эпидемия. Фактически, это начало эпидемии сифилиса длиною в почти четыре с половиной века. Почему же современные историки медицины могут довольно обоснованно утверждать, что Иван Васильевич мог страдать именно от сифилиса? На это указывают несколько косвенных признаков. Первое и самое важное свидетельство состоит в том, что в 1963 году было проведено вскрытие захоронения Ивана Грозного, и судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы ртути в его тлене. Превышение было в сотни раз», — отметил Новоселов.

Второй фактор, указывающий на развитие нейросифилиса, — то, что описания его характера после 1564-го совпадают с воздействием ртути. Она постоянно была у царя в покоях. С помощью ртути — «жидкого серебра» — в те времена лечили сифилис. Неумеренное применение ртутных препаратов приводило к хронической интоксикации, которая из-за воздействия ртути на нервную систему проявляется психическим возбуждением, тревожностью, пугливостью, раздражительностью и другими психологическими симптомами.

Кроме того, при передозировке ртути наблюдаются эпилептические припадки, хаотическое психическое возбуждение. Такие припадки, по словам очевидцев, были и у Грозного, во время которых царь приходил «как бы в безумье», на губах выступала пена, и он в истерике бросался на других людей.

«Сегодня отчетливо ясно, что не только само инфекционное заболевание, но и средства из данного металла оказывали токсическое воздействие на весь организм в целом. Самое негативное влияние ртуть оказывала на нервную систему человека. Можно предположить, что Иван Грозный получил и инфекционное, и токсическое поражение нервной системы», — рассуждал во время беседы с «Газетой.Ru» Новоселов.

Третье важнейшее доказательство: у Грозного на вскрытии были обнаружены остеофиты — костные наросты на суставах. Эти наросты были необычайно большими, что нехарактерно для каких-либо других заболеваний, кроме сифилиса. Эта патология поражает все структуры организма, но костная ткань, как правило, страдает чаще и больше других систем.

«Еще один признак нейросифилиса — это изменения поведения пациента, которые характерны для больных на определенной стадии развития болезни. В начале ХХ века ее называли неврастенической стадией. Такие пациенты, в прошлом добрые и любящие отцы семейств, становились необычайно агрессивными, жестокими деспотами. Такие характерные черты поведения наблюдались не только в поведении Грозного, они были полно описаны врачами конца XIX и начала XX века у множества людей, кто имел парасифилис. А ведь и начало XVI века, и самое начало XX века — это, с точки зрения истории медицины, одно и то же время. Весь этот период характеризовался тремя признаками: больных лечили втираниями ртути, причину болезни еще не обнаружили, а антибиотики появятся позднее», — рассказал Новоселов.

Раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожность, беспокойство, нервные расстройства — все это может быть симптомами неврастенической стадии сифилитического психоза.

«Пятым фактом можно назвать то, что только сифилис может дать описанный выше симптомокомплекс с периодически возникающими истощающими головными болями, от которых страдал Иван Грозный», — отметил Новоселов.

Шестым косвенным признаком может быть тот факт, что Иван IV не оставил здорового потомства после рождения сына Ивана. То есть здоровым был только один, старший сын.

«Остальные дети либо рождались мертвыми, либо рождались больными и, соответственно, долго не жили. А ведь мы знаем, что сифилис, которым заражен один из родителей, передается ребенку. Если такие дети рождаются, то, как правило, у них происходит поражение нервной системы, и они неполноценны. Мало того, можно говорить, что и сын Иван был подвержен данному инфекционному заболеванию, так как в его останках найдено резкое превышение ртути, и он также не оставил потомства. По логике, заболевание прервало династию и было причиной смены Рюриковичей на Романовых», — рассказал Новоселов.

Интересен и тот факт, что ртуть была найдена только у Ивана Васильевича и его сына Ивана Ивановича, в останках других захороненных таких завышенных показателей не было. Позже было установлено повышенное содержание металла в останках первой супруги Грозного. Это может говорить о том, что оба супруга страдали от сифилиса.

«Обратите внимание, что у Ивана IV было множество браков, что нехарактерно для православных правителей России. Это изменение полового поведения, — сексуальная расторможенность, — тоже может быть косвенным признаком сифилиса. Седьмым. Сегодня мы таких пациентов не встретим, но раньше это наблюдалось достаточно часто. Мы понимаем, что сифилис был широко распространен в то время, и это можно сравнить с пандемией, которая существовала много веков. Многие страны были затронуты этой болезнью, поэтому ничего удивительного и предосудительного в том, что царь мог быть ею болен, нет», — заключил специалист.