Новороссийск пережил массовую атаку дронов. Обломки падали на жилые дома и машины

В Новороссийске вечером 24 ноября произошла массированная атака беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины. В селе Мысхако загорелась квартира — пожар уже потушили. Несколько человек получили ранения, для пострадавших жильцов открыли пункт временного размещения.

Экстренные службы Новороссийска потушили пожар в квартире пятиэтажного дома в селе Мысхако, куда упали обломки сбитого беспилотника. Как сообщил региональный оперативный штаб, возгорание оперативно локализовали, пострадавших нет.

Сирена воздушной тревоги в Новороссийске впервые сработала в 21:31 мск. Глава города Андрей Кравченко заявил, что силы ПВО отражают «массированный налет» и работают по целям над акваторией Черного моря.

Минобороны позже уточнило, что в период с 20:00 до 23:00 над морем сбили 17 дронов, еще один — над Краснодарским краем. В общей сложности, по данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над территорией России. Атакам подверглись также Крым, Брянская, Белгородская и Курская области, а несколько БПЛА сбили над Азовским морем.

Повреждения многоквартирных домов

Первое сообщение о разрушениях в Новороссийске появилось после попадания фрагментов дрона в 16-этажный жилой дом. По данным регионального штаба, была повреждена угловая квартира на верхнем этаже, осколками задело припаркованные автомобили.

Спустя некоторое время стало известно о втором адресе: в многоквартирном доме пострадали три квартиры на двух верхних этажах, в одной из них возник пожар. Его быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Третий эпизод зафиксировали в Мысхако, где обломки беспилотника попали в пятиэтажку. Пожар в одной из квартир потушили сотрудники МЧС. Городские службы уточнили, что повреждения затронули остекление и элементы кровли. В отдельных сообщениях упоминалось, что при падении обломков на частный дом в другом районе пострадал мужчина — его госпитализировали, состояние оценивается как стабильное.

Оперативный штаб позже сообщил, что в разных районах Новороссийска повреждены еще три многоквартирных дома и один частный. По двум адресам в многоквартирных домах падение фрагментов дронов спровоцировало пожары, их ликвидация продолжается. Всего, по уточненным данным, в городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

Обломки в жилых кварталах

В Южном районе города фрагменты дрона упали на зеленую зону. Взрывной волной выбило окна в расположенной рядом столовой. В селе Борисовка обломки беспилотника упали на грузовик, после чего машина загорелась. Водитель успел покинуть кабину, его жизни ничего не угрожает.

Последствия атаки беспилотников затронули и социальную инфраструктуру. В школе №29 Новороссийска на улице Волгоградской развернули пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры оказались повреждены. Городские власти заявили, что готовы оперативно предоставить убежище всем, кому это потребуется.

По уточненным данным медиков и региональных служб, в результате атаки ранения получили четыре человека. Один мужчина пострадал при падении обломков на частный дом и был госпитализирован. Еще двое получили ранения, находясь на улице: один — средней тяжести, второй — легкой степени, обоим оказывают помощь.

Массированный налет дронов на Новороссийск: удар пришелся на жилые дома и нефтебазу Новороссийск ночью 14 ноября подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома... 14 ноября 07:31

К настоящему времени обстановка в Новороссийске стабилизировалась. МЧС потушили пожары, однако на отдельных адресах продолжается ликвидация последствий и обследование зданий.