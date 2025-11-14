Массированный налет дронов на Новороссийск: удар пришелся на жилые дома и нефтебазу

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, перед атакой в городе была объявлена беспилотная опасность, включена сирена.
Глава муниципалитета Андрей Кравченко сообщил, что силы ПВО отражали налет дронов над акваторией и жилыми районами. По информации штаба, падение обломков БПЛА привело к разрушениям в нескольких частях города.
В ликвидации последствий атаки дронов на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники.
Удары по инфраструктуре
Фрагменты сбитых дронов повредили как минимум три многоквартирных дома. В нескольких квартирах выбило стекла, частично разрушены внутренние перегородки. Один из обломков попал в квартиру на четвертом этаже, в результате чего пострадал мужчина — его госпитализировали.
Позднее оперштаб уточнил, что еще в двух домах — пяти- и шестнадцатиэтажном — также разбиты окна и повреждены фасадные элементы. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших. Возгораний в жилом секторе не произошло.
Серьезные повреждения получила нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис». По данным оперативного штаба, пострадали несколько технологических и береговых сооружений. На территории работали пожарные и аварийные службы. Сообщений о пострадавших на нефтебазе не поступало.
Обломки БПЛА упали и в акватории порта, где, по данным властей, повреждения получил один из гражданских кораблей. Специалисты зафиксировали повреждения корпуса и палубных конструкций судна. Предварительно, ранения получили трое членов экипажа — их доставили в больницу, состояние уточняется.
Новороссийск уже неоднократно сталкивался с атаками беспилотников и падением их обломков на жилые и портовые районы. Весной 2025 года в городе произошел один из самых серьезных эпизодов, когда в результате атаки пострадало несколько человек, включая семью с двумя детьми. Тогда обломки дронов попали в жилой сектор и повредили несколько квартир.
Ситуация снова обострилась осенью. В сентябре власти сообщали об угрозе удара БПЛА и просили жителей не подходить к окнам, пока силы ПВО работали над акваторией порта. В октябре в районе Казачьей бухты был сбит беспилотник, обломки которого упали в море. Подобные эпизоды повторялись в разные периоды и сопровождались кратковременными ограничениями в порту и усиленной работой ПВО.
Целями таких атак зачастую становятся объекты портовой инфраструктуры, включая перевалочный комплекс «Шесхарис». Комплекс обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в том числе сырья, поступающего по системе Каспийского трубопроводного консорциума. На его территории размещены резервуарные парки, насосные станции и причальные сооружения, через которые проходят значительные объемы российского и транзитного экспорта. Благодаря своему логистическому значению «Шесхарис» считается одним из ключевых элементов энергетической инфраструктуры региона.