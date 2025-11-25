В селе Мысхако в Новороссийске обломки дрона попали в пятиэтажный дом

В селе Мысхако Новороссийска обломки беспилотного летательного аппарата попали в пятиэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Падение фрагментов дрона привело к возгоранию в одной из квартир, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

25 ноября сообщалось, что в Южном районе Новороссийска обломки беспилотного летательного аппарата упали на зеленую зону.

В этот же день обломки украинских беспилотников повредили в Новороссийске два многоэтажных дома.

Вечером 24 ноября в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 14 дронов ликвидировали над Московским регионом, в том числе восемь аппаратов, летевших на столицу. Десять БПЛА были ликвидированы над Крымом, девять беспилотников — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над Брянской и Калужской областями, один аппарат — над Курской областью.

Ранее студентов зеленоградского университета эвакуировали из-за беспилотника.