В Новороссийске обломки дрона повредили еще один многоквартирный дом

В Новороссийске обломки беспилотника повредили три квартиры в многоэтажном доме

В Новороссийске обломки украинского дрона попали в еще один многоквартирный дом. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Были повреждены три квартиры на 11-м и 12-м этажах. В одном из помещений возникло возгорание, которое оперативно потушили. По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

25 ноября стало известно, что в Новороссийске из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом ранен один человек.

Незадолго до этого в оперштабе рассказали, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получил многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка, в результате чего получил ранения мирный житель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

