На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получили еще три многоквартирных дома

Оперштаб Кубани: дроны повредили в Новороссийске еще три многоквартирных дома
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атак беспилотников на Новороссийск в разных районах города получили повреждения еще три многоквартирных и один частный дом. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

В двух многоквартирных домах упавшие фрагменты дронов вызвали пожары. В настоящее время идет их ликвидация. Несколько квартир получили повреждения. По предварительной информации, пострадавших среди жителей домов нет.

Получили ранения два человека, находившиеся на улице. Кроме того, еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника на его частный дом.

Всего в Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных и два частных дома. Были ранены четыре человека.

25 ноября в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата под Геленджиком произошел лесной пожар.

В этот же день фрагменты беспилотных летательных аппаратов обнаружили возле многоквартирного дома в центральной части Краснодара.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами