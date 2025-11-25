В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получили еще три многоквартирных дома

Оперштаб Кубани: дроны повредили в Новороссийске еще три многоквартирных дома

В результате атак беспилотников на Новороссийск в разных районах города получили повреждения еще три многоквартирных и один частный дом. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

В двух многоквартирных домах упавшие фрагменты дронов вызвали пожары. В настоящее время идет их ликвидация. Несколько квартир получили повреждения. По предварительной информации, пострадавших среди жителей домов нет.

Получили ранения два человека, находившиеся на улице. Кроме того, еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника на его частный дом.

Всего в Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных и два частных дома. Были ранены четыре человека.

25 ноября в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата под Геленджиком произошел лесной пожар.

В этот же день фрагменты беспилотных летательных аппаратов обнаружили возле многоквартирного дома в центральной части Краснодара.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.