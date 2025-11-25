В Новороссийске обломки украинского БПЛА упали на зеленую зону

Оперштаб Кубани: обломки дрона упали на зеленую зону в Новороссийске

В Южном районе Новороссийска обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на зеленую зону. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Взрывная волна выбила окна в расположенном неподалеку здании столовой. Пострадавших нет. На месте падения обломков дрона работают специальные и экстренные службы.

25 ноября стало известно, что в Новороссийске обломки украинского дрона попали в многоэтажный дом, повредив три квартиры.

В этот же день из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата на частный дом в Новороссийске был ранен один человек. В результате атаки дрона повреждения получил многоэтажный дом. Пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

Ранее студентов зеленоградского университета эвакуировали из-за беспилотника.