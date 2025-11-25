На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске обломки украинского БПЛА упали на зеленую зону

Оперштаб Кубани: обломки дрона упали на зеленую зону в Новороссийске
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Южном районе Новороссийска обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на зеленую зону. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Взрывная волна выбила окна в расположенном неподалеку здании столовой. Пострадавших нет. На месте падения обломков дрона работают специальные и экстренные службы.

25 ноября стало известно, что в Новороссийске обломки украинского дрона попали в многоэтажный дом, повредив три квартиры.

В этот же день из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата на частный дом в Новороссийске был ранен один человек. В результате атаки дрона повреждения получил многоэтажный дом. Пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

Ранее студентов зеленоградского университета эвакуировали из-за беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами