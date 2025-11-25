На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дом получил повреждение в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждение получил многоэтажный дом
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Новороссийске Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждение получил многоэтажный дом. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

«Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили», — добавили в оперштабе.

На месте осуществляют работу оперативные и специальные службы.

Кроме того, сообщается, что в городе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом ранен один человек.

Незадолго до этого в оперштабе рассказали, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получил многоэтажный дом. Среди людей раненых нет.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка, в результате чего получил ранения мирный житель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

Ранее в России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами