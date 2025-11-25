Дом получил повреждение в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждение получил многоэтажный дом

В Новороссийске Краснодарского края в результате атаки БПЛА повреждение получил многоэтажный дом. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

«Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили», — добавили в оперштабе.

На месте осуществляют работу оперативные и специальные службы.

Кроме того, сообщается, что в городе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом ранен один человек.

Незадолго до этого в оперштабе рассказали, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получил многоэтажный дом. Среди людей раненых нет.

24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали предприятие в селе Бессоновка, в результате чего получил ранения мирный житель. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

Ранее в России рассказали об атаках ВСУ беспилотниками с токсинами.