Задушила и спрятала тело в диван. В Петербурге экс-сутенерша убила свою четырехмесячную дочь

В Петербурге мать задушила свою четырехмесячную дочь и спрятала тело в диван

В Петербурге женщина в наркотическом и алкогольном опьянении расправилась со своей четырехмесячной дочерью. Она задушила ребенка и спрятала тело в диван, где оно пролежало более десяти дней. Труп нашли полицейские и отец девочки. Выяснилось, что ранее мать привлекалась к ответственности за вовлечение в занятие проституцией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге 28-летняя женщина убила свою четырехмесячную дочь, сообщило главное управление МВД России.

По версии следствия, ночью 7 ноября в одном из домов в Апраксином переулке нетрезвая мать задушила ребенка и спрятала в сумку в диване. Затем женщина покинула квартиру. 19 ноября сотрудники полиции Центрального района нашли ее в хостеле на улице Подвойского и задержали.



«Я убила свою дочь. Задушила. Где-то неделю назад, я не помню число. Была в наркотическом и алкогольном состоянии», — сказала женщина на допросе.

В отношении матери Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ей уже предъявили обвинение, решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив преступления пока не назван.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования.

Фигурантка состояла на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В связи с этим следователи проверят ответственных за это направление сотрудников. Кроме того, обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.

Как нашли труп девочки?

18 ноября полиция получила сообщение, что семья с новорожденным ребенком не приходила на осмотр в поликлинику и не выходила на связь. В тот же день сотрудник ведомства поехал к ним домой, но ему никто не открыл дверь. По словам соседей, они не видели семью около недели.

На следующий день полицейские вошли в квартиру вместе с отцом девочки, который не проживал с семьей. При осмотре в одной из комнат в диване и был обнаружен труп его дочери.

Следователь и криминалист провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

«Голоса приказывают убить»

Рост случаев убийств детей мамами, вероятно, связан с психическими расстройствами, заявил врач-психиатр Артем Гилев. В частности, больные шизофренией часто совершают преступления в состоянии острой фазы, подчеркнул он.

«Голоса», которые он слышит в своей голове, «приказывают» убить кого-то ради спасения мира и других бредовых идей. И жертвами такого больного могут стать его близкие», — отметил специалист в беседе с aif.ru.

Если ребенок жалуется знакомым, или соседи слышат его плач или крик, это уже повод обратиться к участковому, подчеркнул Гилев.

Психиатр-нарколог Мария Касперович допустила, что матери могли начать чаще убивать своих детей из-за распространения синтетических наркотиков и усугубления проблем с психоэмоциональным состоянием.

«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации, иногда люди видят перед собой не ребенка, а чудовище и искренне верят в психозе, что это так и есть. Бывает иногда просто психиатрический диагноз <…> Сейчас социальное напряжение очень высокое. И некоторые люди с этим не справляются», — сказала она в беседе с изданием «Абзац».

В ноябре произошли несколько резонансных убийств детей. В Москве мать-ипохондрик забила молотком шестилетнего сына. А в подмосковной Балашихе 31-летняя женщина с наркотической зависимостью, состоящая на учете у психиатра, обезглавила своего ребенка. Кроме того, в Симферополе 43-летняя мать, выписанная из психиатрической клиники, задушила девятилетнего сына, поскольку он «раздражал ее» и «просил поесть». А в Челябинске в начале ноября в диване нашли труп пятилетней девочки, с ней тоже расправилась мать.