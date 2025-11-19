«Колола тело вилкой — проверяла, жив ли»: в Крыму мать задушила сына

В Симферополе женщина задушила девятилетнего сына. При этом недавно ее выписали из психиатрической клиники, после чего органы опеки вернули ей ребенка. Это уже третий случай жестокого детоубийства в России за последнюю неделю. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Симферополе женщина задушила девятилетнего сына из-за того, что он «раздражал ее» и «просил поесть». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщина недавно была выписана из психиатрической клиники , и проживала вместе с сожителем и сыном. Какой диагноз был поставлен женщине — неизвестно.

Очевидцы сообщали, что в последнее время женщина сильно изменилась внешне и заметно похудела. Мальчику часто помогали соседи, отдавали ему одежду и еду.

Отмечается, что женщина практически прекратила общение с окружающими, нигде не работала, а ее психическое состояние стремительно ухудшалось. При этом она регулярно посещала протестантскую церковь.

После выписки из психдиспансера, социальные службы вернули ей на попечение мальчика, который до этого находился в приюте.

Свидетельства очевидцев

По данным портала Инфо24, убийство было совершено еще несколько месяцев назад, однако известно о нем стало только сейчас. Женщине, убившей своего сына, 43 года, ее зовут Надежда.

Соседи сообщили изданию, что у Надежды были постоянные срывы, из-за которых ее забирали в психдиспансер. По их словам, большую часть времени мальчик проводил на улице, но выглядел «нормально, как и все дети».

Отец мальчика постоянно находился в разъездах, из-за чего он оставался на попечении матери и ее сожителя, который недавно вышел из заключения, однако выглядел «адекватно». Соседи утверждают, что оба часто употребляли алкоголь.

Также, по данным Mash, свидетели сообщили, что женщина угрожала своему сыну расправой в телефонном разговоре с сожителем. Кроме того, мальчик звонил отчиму с просьбой о помощи, однако когда мужчина вернулся домой, школьник был уже мертв.

«Мать колола тело вилкой — проверяла, жив ли он», – сообщается в публикации.

Эпидемия детоубийств

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, 12 ноября на западе Москвы женщина насмерть забила молотком своего шестилетнего сына, после чего предприняла попытку суицида.

16 ноября на востоке столицы рабочие обнаружили в Гольяновском пруду рюкзак с головой убитого ребенка. Позже тело мальчика нашли на балконе квартиры в Балашихе. На следующий день его мать призналась в содеянном. Женщина состояла на учете у психиатра и страдает параноидальной шизофренией. 18 ноября Балашихинский суд Московской области отправил ее под арест на два месяца.

Психиатр Мария Касперович заявила, что подобные случаи участились из-за психоза, вызванного синтетическими наркотиками .

«Сейчас синтетические наркотики дают симптомы параноидальной шизофрении, бред и галлюцинации, иногда люди видят перед собой не ребенка, а чудовище и искренне верят в психозе, что это так и есть. Бывает иногда просто психиатрический диагноз», — приводит ее слова «Абзац».

Эксперт отметила, что сейчас наркотические вещества имеют настолько сильное воздействие, что впасть в психоз можно даже после однократного употребления. Кроме того, причиной может быть «социальное напряжение», добавила психиатр.

«Сейчас век очень быстрый, человеческий мозг не всегда успевает за развитием. Физически крепкие люди были в деревнях, потому что картошку сажали, коров доили. Так, из поколения в поколение все очень понятно и ясно было. Сейчас социальное напряжение очень высокое. И некоторые люди с этим не справляются», — заключила Касперович.