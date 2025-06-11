РИА: в Ивано-Франковской области мать убила дочь во время изгнания духов

В Калуше Ивано-Франковской области женщина убила свою малолетнюю дочь во время ритуала по изгнанию духов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию региона.

«Во время осмотра полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка — девочки 2021 года рождения», — указали в ведомстве.

Мать погибшей находилась на месте происшествия. Правоохранители провели первоначальные следственные действия и изъяли улики, которые указывают на участие 32-летней женщины в умышленном убийстве.

По данным местных СМИ, женщина проводила над ребенком обряд изгнания духов и записывала процесс на видео. Подозреваемая задержана, следствие продолжается.

В апреле сообщалось о мужчине из Сингапура, который приводит в ужас своих соседей, ежедневно по десять раз моя в общих помещениях полы, чтобы побороть злых духов. Этим дело не ограничивается: господин Вэнь каждую ночь в течение пяти минут проводит «очищающий ритуал» с поющей чашей, не давая другим жильцам спать.

Ранее из здания правительства Ростовской области предложили изгнать бесов.