«Думали, кукла»: в катафалк похоронного бюро подбросили тело годовалого ребенка

В США мать убила годовалую дочь, а тело подбросила в катафалк похоронного бюро

В США 29-летнюю жительницу Алабамы Терику Перл арестовали по подозрению в убийстве годовалой дочери. Тело девочки нашли сотрудники похоронного бюро — неизвестные подбросили его в один из катафалков. Об этом сообщает WBRC 6 News.

Инцидент произошел в городе Гадсден 9 августа. В полицию обратились сотрудники похоронного бюро West Gadsden Funeral Home, которые после завершения церемонии обнаружили в одном из катафалков тело годовалой девочки. Они признали, что сначала приняли его за куклу, но потом испугались, когда поняли, что им подбросили мертвого ребенка.

«Один из моих работников проводил земляные работы, а когда вернулся к катафалку, обнаружил внутри тело младенца. Он сразу связался со мной», — рассказал владелец компании Дантез Робинсон.

В тот же день по обвинению в расправе арестовали мать девочки.

