В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери

Жительницу Челябинска, подозреваемую в убийстве своей дочери арестовали до 3 января 2026 года. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону в официальном Telegram-канале.

«По ходатайству следователя СК России в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, Калининским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года», — говорится в сообщении.

До этого RT, ссылаясь на источник, сообщало, что женщина во время задержания была пьяна.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 43-летняя женщина недавно приехала из Башкирии и с сентября 2025 года посуточно арендовала квартиру в Челябинске. Тело девочки обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой. Ребенок был найден в диване как минимум с четырьмя колото-резаными ранами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По данным портала 74.RU, тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

