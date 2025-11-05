На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери

СК РФ: обвиняемая в убийстве пятилетней дочери арестована до 3 января
true
true
true
close
СУ СК России по Челябинской области

Жительницу Челябинска, подозреваемую в убийстве своей дочери арестовали до 3 января 2026 года. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону в официальном Telegram-канале.

«По ходатайству следователя СК России в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, Калининским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года», — говорится в сообщении.

До этого RT, ссылаясь на источник, сообщало, что женщина во время задержания была пьяна.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 43-летняя женщина недавно приехала из Башкирии и с сентября 2025 года посуточно арендовала квартиру в Челябинске. Тело девочки обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой. Ребенок был найден в диване как минимум с четырьмя колото-резаными ранами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По данным портала 74.RU, тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Екатеринбурге молодого парня заключили под стражу за жестокое убийство матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами