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Политолог назвал крушение рейса MH17 провокацией Запада

Политолог Блохин: крушение рейса MH17 было нужно Западу и Киеву

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Maxim Zmeyev/Reuters

Крушение самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году, было нужно Западу и Киеву, чтобы оправдать военно-политическое давление на Россию. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, лектор Российского общества «Знание», ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он напомнил, что Россия делала все, чтобы мировое сообщество узнало правду о трагедии рейса MH17, но Запад это проигнорировал.

«Более того, сфабрикованную версию о причинах катастрофы поддержали Нидерланды. <...> Впрочем, я считаю, что у них просто не было другого выхода, ведь это тоже страна Запада. Надо понимать, что все это основывается на логике двойных, а порой и тройных стандартов, и политике лжи», — сказал Блохин.

Он добавил, что власти западных стран поставили себе цель довести демонизацию России до абсурда. Именно поэтому появились такие трагедии, как срежиссированная Буча и прочие провокации.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в катастрофе.

Как сообщала Генпрокуратура РФ, Москва передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Ранее в посольстве РФ заявили о высокой степени политизации дела о крушении рейса МН17.

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