Мизулина публично поддержала Shaman перед «Интервидением»

Глава ЛБИ Мизулина выложила фото Shaman с гербом РФ перед «Интервидением»
Telegram-канал «Екатерина Мизулина»

Накануне международного песенного конкурса «Интервидение» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному, популярному исполнителю Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале.

Фото сопровождается двумя эмодзи: изображением мускулов, которые символизируют силу и мощь, и сердца в цветах российского флага. Также на фото Shaman демонстрирует на своей одежде изображение российского герба, тогда как Екатерина Мизулина держит артиста за шею. Певец снят со спины.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

В октябре 2024 года Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. В марте 2025-го артист подтвердил свои отношения с Екатериной Мизулиной.

Ранее Shaman заявил, что не слушает свою песню для «Интервидения» ради свежих эмоций.

