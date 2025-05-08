Shaman и Мизулина подрались в Minecraft

Персонажи певца Shaman и Мизулиной столкнулись на стриме в Minecraft ко Дню Победы

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подрались на стриме в компьютерной игре Minecraft ко Дню Победы. Стрим пара ведет на Twitch.

Персонажи знаменитостей встретились на виртуальной локации «Аллея героев» и столкнулись друг с другом, размахивая руками.

«Я даже знаю, какие будут заголовки», — посмеялся Shaman.

Праздничный концерт Shaman в Minecraft проходит 8 мая, он посвящен 80-летию Великой Победы. На стриме, уточняла ранее Мизулина, зрителей также ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».

Мизулина пообещала, что некоторых участников ждут подарки — специальные скины и знаки отличия.

9 марта Екатерина Мизулина и певец Shaman официально подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене».