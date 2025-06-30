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«Потрясающая хозяйка»: Shaman назвал Мизулину настоящей находкой

Певец Shaman признался, что не спешит делать предложение Мизулиной
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) признался, что не спешит делать предложение главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, поскольку пара находится «на самом старте отношений». Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

«Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода… Поживем — увидим», — заявил Дронов.

Shaman отметил, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график. Артист признался, что Мизулина стала для него настоящей «находкой». Дронов охарактеризовал их пару как «гармоничный союз понимающих друг друга людей».

«Она потрясающая хозяйка, потрясающе готовит. После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой. Этого очень не хватало. Мне всегда хотелось двух вещей — реализоваться в своем деле и в личной жизни», — добавил исполнитель.

По словам Дронова, он уже познакомился с матерью возлюбленной — экс-сенатором РФ Еленой Мизулиной. Диалог с возможной будущей тещей, отметил Shaman, «как-то сразу пошел». Они часто разговаривают по телефону, болтая «обо всем на свете».

Общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман в марте 2025 года во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Артист пригласил партнершу на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Позднее Shaman рассказал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

Ранее протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом.

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