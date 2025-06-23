«Яркие, сладкие, модные»: в Госдуме объяснили, почему надо запретить вейпы

Полный запрет продажи вейпов позволит сломать бизнес-модель, вовлекающую в курение молодежь. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Яна Лантратова, отметив, что «сладкие и модные» электронные сигареты являются «ловушкой для подростков».

«Подпольный рынок всегда будет меньше, дороже и опаснее легального. Вейпы продаются на каждом углу, в ларьках, магазинах, часто нелегально — подросткам. Полный запрет резко сократит повсеместную доступность. Да, кто-то будет искать контрабанду, но для подавляющего большинства, особенно молодежи, приобрести данный товар станет сложнее. Надо сломать бизнес-модель, основанную на массовом, легком доступе и соблазне для детей. Бизнес сознательно создал продукт, который в первую очередь вовлекает не взрослых курильщиков, а некурящую молодежь. Яркие, сладкие, модные устройства — это ловушка для подростков», — сказала она.

Лантратова уточнила, что запрет позволит защитить и некурящих людей, которые вынуждены терпеть дым от устройств.

«Миф о «меньшем вреде» разбивается о реальность: долгосрочные последствия вейпинга до конца не изучены, но уже ясно, что это не «безопасная альтернатива», а путь к никотиновой зависимости и потенциально тяжелым заболеваниям легких и сердца. Кроме того, это защита пассивных курильщиков. Так как некоторые считают вейпы «менее опасными», то курят их прямо при детях, в общественных местах такая картина — не редкость», — добавила она.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллионов рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», — говорил Миронов.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут перехода курильщиков на сигареты после запрета вейпов.