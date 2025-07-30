«На звонки не отвечает». На Урале разыскивают главу азербайджанской диаспоры

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, руководителя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского объявили в розыск, следует из официальной базы МВД.
По какой именно статье Уголовного кодекса РФ ищут Шихлинского, полицейские не раскрывают. По информации местного издания E1,
его разыскивают за покушение на убийство.
О том, что 59-летнего главу местной азербайджанской диаспоры могут объявить в розыск, стало известно еще 17 июля.
«После того как в СИЗО отправили его сына за применение насилия в отношении силовика, Шихлинский-старший просто пропал. На звонки не отвечает, на связь не выходит», — отмечал Telegram-канал Ural Mash.
Вмешался влиятельный миллиардер
Руководитель организации «Азербайджан-Урал» был задержан в Екатеринбурге 1 июля возле Baku Plaza. Оперативники разбили окна «Гелендвагена», после чего вытащили мужчину из салона и надели на него наручники.
В этот момент за рулем находился сын главы диаспоры — Мутвалы Шихлинский. Он резко сдал назад, и силовика в камуфляжной форме открытой дверью отбросило на дорогу. Впоследствии сына главы уральской диаспоры за этот инцидент арестовали.
Шихлинский-младший предположил, что задержание его отца было связано с «нашумевшим делом», когда в Екатеринбурге арестовали шестерых участников этнической организованной преступной группы по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах.
После допроса в Следственном комитете Шихлинского-старшего отпустили. По информации E1, за его освобождением якобы стоял миллиардер Ильгам Рагимов, бывший однокурсник президента Владимира Путина.
Разрешил убивать
Источники издания Е1 сообщили, что Шихлинский-старший был заказчиком двух заказных убийств в 2001 и 2011 годах и покушения на убийство в 2010-м. Глава диаспоры якобы «дал добро» на убийство торговца Юниса Пашаева, после чего была попытка покушения на предпринимателя Фехруза Ширинова, а затем был убит владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев.
«Именно организацию этих преступлений могут вменить Шахину Шихлинскому, а затем и создание ОПС (организованное преступное сообщество)»,
— говорится в публикации.
Шихлинский отрицает причастность к преступлениям.
В рамках расследования этих расправ в Екатеринбурге в конце июня прошли рейды. В результате были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев, а также Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы. СК России считает их причастными к перечисленным преступлениям.
В ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.
После этого отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились.
Что известно о Шихлинском?
Шахин Мутвалы оглы Шыхлински [Шихлинский] родился в селе Икинджи Шыхлы Казахского района Азербайджанской ССР 20 февраля 1966 года. В 1984-м, после окончания средней школы, на два года ушел в Советскую армию, где был старшим механиком-водителем.
С 1986 года Шихлинский начал работать в тресте «Свердловскгражданстрой», был избран секретарем комитета комсомола. Впоследствии возглавил юридический отдел в компании «Е-строй».
В 1995-м окончил государственную юридическую академию в Екатеринбурге, учился в аспирантуре и получил ученую степень. В 1996–1999 годах возглавлял производственно-коммерческую фирму «Престиж-Сервис».
В 2004-м его избрали председателем Уральского окружного совета Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). В том же году Шихлинский стал вице-президентом ВАК, а в 2007-м назначен на эту должность повторно.
До 2018 года состоял в Уральской коллегии адвокатов. Шихлинский женат, в его семье четверо детей.
В 2006-м указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Шихлинского наградили медалью «За прогресс». Через два года он получил правительственную награду за вклад в развитие экономических и культурных связей между Азербайджаном и Свердловской областью. В 2022-м Алиев наградил его орденом «Дружба».