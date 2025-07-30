«На звонки не отвечает». На Урале разыскивают главу азербайджанской диаспоры

На Урале объявили в розыск главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. По предварительной информации, его ищут за покушение на убийство. Силовики задерживали Шихлинского еще 1 июля. Предполагалось, что руководитель диаспоры станет фигурантом «нашумевшего» уголовного дела об убийствах, но его отпустили сразу после допроса. По информации местных СМИ, за освобождением Шихлинского якобы стоял стоял миллиардер и однокурсник российского президента Ильгам Рагимов.

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, руководителя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского объявили в розыск, следует из официальной базы МВД.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ ищут Шихлинского, полицейские не раскрывают. По информации местного издания E1,

его разыскивают за покушение на убийство.

О том, что 59-летнего главу местной азербайджанской диаспоры могут объявить в розыск, стало известно еще 17 июля.

«После того как в СИЗО отправили его сына за применение насилия в отношении силовика, Шихлинский-старший просто пропал. На звонки не отвечает, на связь не выходит», — отмечал Telegram-канал Ural Mash.

Вмешался влиятельный миллиардер

Руководитель организации «Азербайджан-Урал» был задержан в Екатеринбурге 1 июля возле Baku Plaza. Оперативники разбили окна «Гелендвагена», после чего вытащили мужчину из салона и надели на него наручники.

В этот момент за рулем находился сын главы диаспоры — Мутвалы Шихлинский. Он резко сдал назад, и силовика в камуфляжной форме открытой дверью отбросило на дорогу. Впоследствии сына главы уральской диаспоры за этот инцидент арестовали.

«Направляли пистолет, загрузили в автозак»: на Урале задержали, а потом отпустили главу азербайджанской диаспоры В Екатеринбурге произошло очередное громкое задержание. Оперативники выволокли главу азербайджанской... 02 июля 00:22

Шихлинский-младший предположил, что задержание его отца было связано с «нашумевшим делом» , когда в Екатеринбурге арестовали шестерых участников этнической организованной преступной группы по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах.

После допроса в Следственном комитете Шихлинского-старшего отпустили. По информации E1, за его освобождением якобы стоял миллиардер Ильгам Рагимов, бывший однокурсник президента Владимира Путина .

Разрешил убивать

Источники издания Е1 сообщили, что Шихлинский-старший был заказчиком двух заказных убийств в 2001 и 2011 годах и покушения на убийство в 2010-м. Глава диаспоры якобы «дал добро» на убийство торговца Юниса Пашаева, после чего была попытка покушения на предпринимателя Фехруза Ширинова, а затем был убит владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев.

«Именно организацию этих преступлений могут вменить Шахину Шихлинскому, а затем и создание ОПС (организованное преступное сообщество)»,

— говорится в публикации.

Шихлинский отрицает причастность к преступлениям.

В рамках расследования этих расправ в Екатеринбурге в конце июня прошли рейды. В результате были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев, а также Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы. СК России считает их причастными к перечисленным преступлениям.

Двое азербайджанцев умерли при рейдах на Урале. Баку требует от Москвы разобраться Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых... 30 июня 16:03

В ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.

После этого отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились.

«Решили устроить спектакль». К чему приведет конфликт России и Азербайджана 30 июня силовики Азербайджана пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik... 30 июня 19:00

Что известно о Шихлинском?

Шахин Мутвалы оглы Шыхлински [Шихлинский] родился в селе Икинджи Шыхлы Казахского района Азербайджанской ССР 20 февраля 1966 года. В 1984-м, после окончания средней школы, на два года ушел в Советскую армию, где был старшим механиком-водителем.

С 1986 года Шихлинский начал работать в тресте «Свердловскгражданстрой», был избран секретарем комитета комсомола. Впоследствии возглавил юридический отдел в компании «Е-строй».

В 1995-м окончил государственную юридическую академию в Екатеринбурге, учился в аспирантуре и получил ученую степень. В 1996–1999 годах возглавлял производственно-коммерческую фирму «Престиж-Сервис».

«Угроза нацбезопасности». Главу азербайджанской диаспоры лишили гражданства России Глава региональной азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства. В ближайшие... 04 июля 20:20

В 2004-м его избрали председателем Уральского окружного совета Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). В том же году Шихлинский стал вице-президентом ВАК, а в 2007-м назначен на эту должность повторно.

До 2018 года состоял в Уральской коллегии адвокатов. Шихлинский женат, в его семье четверо детей.

В 2006-м указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Шихлинского наградили медалью «За прогресс». Через два года он получил правительственную награду за вклад в развитие экономических и культурных связей между Азербайджаном и Свердловской областью. В 2022-м Алиев наградил его орденом «Дружба».