В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры. В чем его обвиняют?

В Екатеринбурге задержали Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры, сообщает Ura.ru. По предварительной информации, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Две недели назад, 1 июля, силовики жестко задержали его отца, Шахина Шыхлински. В этот момент Мутвалы был за рулем автомобиля и при попытке уклониться от оперативников сбил одного из них.

Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински задержан и находится на допросе в Следственном комитете, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявил источник.

По данным «Ъ-Урал», не исключено, что в ближайшее время задержанному выберут меру пресечения. Например, он может быть заключен под стражу или отпущен под подписку о невыезде.

1 июля главу диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали возле ресторана Baku Plaza на улице Сулимова. Тогда его сын был за рулем Mercedes-Benz G-класса (Гелендваген). Оперативники заблокировали машину и пытались высадить боковые стекла, но он сдал назад и сбил с ног одного из них . Видео с задержанием попало в СМИ, на нем видно, как один из правоохранителей падает от удара дверью машины.

«Я, будучи в шоковом состоянии, желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал…» — рассказывал «Ъ-Урал» Шыхлински-младший.

Именно с этим, предположительно, и связано его задержание.

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Громкое уголовное дело

Поводом для задержания главы азербайджанской диаспоры стало расследование уголовного дела об убийствах и покушениях на выходцев из Азербайджана на территории Свердловской области в 2001, 2010 и 2011 годах. Об этом сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю. Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф. Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И. Гаджиева. Мотивом указанных преступлений, как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть», — написала она.

Шестерых предполагаемых участников преступной группы арестовали, им предъявлено обвинение. Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински среди них не упомянут. После задержания 1 июля его доспросили в качестве свидетеля и отпустили.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах, правоохранители не исключают, что Шахин Шыхлински мог быть одним из лидеров преступной этнической группировки. Однако Мутвалы Шыхлински назвал подобные подозрения «абсурдными».

В свою очередь издание Е1 отмечало, что Шахин Шыхлински может стать фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества. «Силовики могут считать его заказчиком двух заказных убийств в 2001 и 2011 годах и покушения на убийство в 2010 году», — говорится в публикации.

Источник издания рассказал, что глава диаспоры якобы «дал добро» на убийство выходца из Азербайджана, торговца Юниса Пашаева. Затем была попытка покушения на предпринимателя Фехруза Ширинова. По информации Е1, Ширинов после гибели Пашаева фактически стал лидером «одной из частей расколовшейся надвое диаспоры».

Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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Международный скандал

Операция против этнической преступной группировки в Екатеринбурге началась 27 июня. В этот день были задержаны шесть выходцев из Азербайджана — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев.

В ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.

Их гибель привела к международному скандалу и резкому ухудшению отношений между Россией и Азербайджаном. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, силовики провели в Баку обыск в офисе агентства Sputnik Азербайджан (представительства медиагруппы «Россия сегодня») и отменили связанные с Россией культурные мероприятия.