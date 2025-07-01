«Направляли пистолет, загрузили в автозак»: на Урале задержали, а потом отпустили главу азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге задержали, а потом отпустили главу азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге произошло очередное громкое задержание. Оперативники выволокли главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского из «Гелендвагена» и надели на него наручники. Сын задержанного, находясь за рулем, попытался скрыться, но сбил с ног сотрудника ФСБ. Местные СМИ не исключают, что Шихлинский станет фигурантом «нашумевшего» уголовного дела об убийствах, однако сообщают, что пока его отпустили.

В Екатеринбурге возле торгового центра Baku Plaza силовики задержали главу азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», задержание было «жестким»: оперативники разбили окна «Гелендвагена», после чего вытащили мужчину из салона и надели на него наручники.

В этот момент за рулем находился сын главы диаспоры — Мутвалы Шихлинский, который занимает должность зампредседателя организации «Азербайджан-Урал».

«Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале чуть не задавил оперативника, когда пытался скрыться от погони», — отметил Mash.

На видеозаписи видно, что водитель «Гелендвагена» резко сдал назад, и мужчину в камуфляжной форме открытой дверью отбросило на дорогу. Также водитель повредил находящийся позади автомобиль.

По информации Telegram-канала Baza, Шихлинский-младший сбил с ног сотрудника ФСБ. В результате оперативник получил ушиб головы.

«Теперь на него [сына Шихлинского] могут завести уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Мутвалы пока что отпустили, а с отцом работают силовики», — добавил Ural Mash.

«Кровь и порвана рубашка»

Мутвалы Шихлинский в беседе с «Осторожно, новости» рассказал, что автомобили силовиков подъехали в тот момент, когда он собирался припарковаться возле Baku Plaza.

«Вышли сотрудники, насколько мне известно, ФСБ России, и начали ломать окна автомобиля, на котором я езжу. Направляли пистолет <…> Нас положили на пол <…> Загрузили в автозак. После чего меня отпустили, спустя непродолжительный период времени», — поделился он.

По словам Шихлинского-младшего, его отца увезли в Следственный комитет. Он предположил, что задержание связано с недавним «нашумевшим делом», когда в Екатеринбурге арестовали шестерых участников этнической организованной преступной группы по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах.

«Удалось созвониться с ним [с отцом]. Он сказал, что сейчас допрашивается… В качестве свидетеля», — продолжил собеседник Telegram-канала.

Мутвалы Шихлинский уточнил, что его отец уже давал свидетельские показания по этому делу.

Корреспондент «Осторожно, новости» обратил внимание на то, что у Шихлинского-младшего «кровь» и «порвана рубашка» .

«Немножко помяли, скажем так. Ничего серьезного, все нормально», — добавил он.

Спустя несколько часов стало известно, что Шихлинского-старшего отпустили, заявил его сын. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов не поступило.

«Дал добро на убийство»

По информации местного издания Е1, Шахин Шихлинский может стать фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.

«Шахина Шихлинского силовики могут считать заказчиком двух заказных убийств в 2001 и 2011 годах и покушения на убийство в 2010 году», — говорится в публикации.

Источник издания рассказал, что глава диаспоры якобы «дал добро» на убийство выходца из Азербайджана, торговца Юниса Пашаева. Затем была попытка покушения на предпринимателя Фехруза Ширинова. По информации Е1, Ширинов после гибели Пашаева фактически стал лидером «одной из частей расколовшейся надвое диаспоры».

В 2011 году был убит гражданин Азербайджана, владелец крупной овощебазы Икрам Гаджиев. Издание добавило, что он после смерти Пашаева некоторое время работал вместе с Шихлинским, но «затем у них возник спор о том, кто все же возглавит диаспору». В итоге Гаджиева застрелили.

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В ходе следственных мероприятий погибли два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы. Их называли основными подозреваемыми в деле об убийстве Пашаева.

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