Два самолета и разрушенный хутор: украинскому офицеру грозит третий пожизненный срок

Российский самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными в 2024 году был сбит по приказу командира зенитной бригады ВСУ Николая Дзямана. К такому выводу пришли сотрудники СК РФ. Военнослужащий проходит по делу в качестве обвиняемого. Ранее Дзяман заочно получил два пожизненных срока — за приказ атаковать российский «летающий радар» А-50У и удар по хутору на Кубани.

Приказ сбить российский военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными в 2024 году отдал 47-летний командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николай Дзяман. Об этом заявили в Следственном комитете России.

«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ. В отношении Дзямана вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в теракте. Организован его международный розыск», — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны Patriot . Такие комплексы стоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.

Сейчас продолжается установление остальных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц минобороны Украины, добавили в СК.

«Под давлением британских советников»

Самолет Ил-76 был сбит 24 января 2024 года в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Он перевозил украинских военнопленных в Белгород для последующего обмена. На борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев настаивает на международном расследовании авиакатастрофы.

«Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. <...> ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных», — отметил он.

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СК России уже 26 января установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области . Спустя неделю президент России Владимир Путин заявил, что самолет с украинскими пленными сбила ракета от американской системы Patriot.

«Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — сказал глава государства.

В Госдепе США отрицали участие американских военнослужащих в управлении ЗРК Patriot, из которого был сбит Ил-76. По данным источника РИА Новости, атака на воздушное судно была совершена «под давлением британских советников» : она не согласовывалась со штабом ПВО в Киеве и не проводилась дополнительная проверка информации о движении самолетов над Белгородской областью.

Позже СК заявил, что руководство Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и ВСУ знало, что самолет будет перевозить 65 пленных солдат, однако все равно отдало приказ нанести удар. Отмечается, что Ил-76 подорвала только одна ракета, вторая самоликвидировалась в воздухе.

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В первые часы после трагедии «РБК-Украина» и «Украинская правда» опубликовали информацию о том, что крушение Ил-76 является «работой ВСУ», и самолет якобы перевозил ракеты. Но после появления сведений о пленных на борту издания удалили свои публикации.

Лишь в апреле 2025 года на Украине признали гибель своих военнопленных при крушении Ил-76. Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко в интервью местному изданию «Цензор.Нет» заявил, что Киев получил более 500 фрагментов тел около 60 украинских пленных, которые находились в сбитом самолете.

Преступления Дзямана

Украинский командир Дзяман также замешан в крушении самолета воздушно-космических сил РФ А-50У («летающего радара») над Краснодарским краем 23 февраля 2024 года.

Суд выяснил, что именно он приказал подчиненным открыть огонь по самолету, который патрулировал воздушное пространство над Кубанью. При этом Дзяман знал, что воздушное судно не предназначалось для ведения боевых действий и было безоружным.

В феврале текущего года Южный окружной военный суд признал его виновным в теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ) и заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

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Кроме того, Дзяман приказал нанести ракетный удар по хутору Трудовая Армения Каневского района в Краснодарском крае в феврале 2024 года. Тогда погибли десять человек. По итогам рассмотрения этого дела украинский командир заочно получил аналогичное наказание — пожизненное лишение свободы.

В ноябре 2024 года Росфинмониторинг внес Дзямана в перечень террористов и экстремистов.