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РИА Новости: атака на Ил-76 с пленными произошла под давлением Лондона

РИА Новости: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания

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СК РФ/AP

В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, атака была совершена под давлением британских советников. Ее не согласовывали со штабом противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве, не была проведена дополнительная проверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью, утверждает источник.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Из-за трагедии обмен не состоялся.

В ноябре 2023 года пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов. «Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Крушение Ил-76 с пленными
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