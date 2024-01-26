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Опубликованы кадры посадки военнопленных ВСУ в самолет Ил-76

СК РФ обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Следственный комитет (СК) РФ обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который были сбит над территорией Белгородской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что украинских военных, которые подлежали обмену, привезли автоколонной из шести машин к борту Ил-76. Из автотранспорта они поднялись на борт.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области. Украинские военнопленные назвали данную атаку подлостью, после которой страшно участвовать в обмене.

Ранее Путин допустил, что российский Ил-76 мог быть сбит по ошибке.

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Крушение Ил-76 с пленными
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