Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, бывших на борту Ил-76

Главред RT Симоньян опубликовала имена пленных военных ВСУ, бывших на борту Ил-76

close
100%
Павел Колядин/ТАСС

Главный редактор медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, бывших на борту разбившегося самолета.

«Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала она, приложив фото таблицы с именами.

В списке Симоньян 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ. Ведомство подтвердило гибель экипажа и всех пассажиров самолета Ил-76, и назвало произошедшее терактом. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет, отмечает министерство.

Также в Минобороны РФ подтвердили, что Ил-76 был сбит ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили, что экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии.

Все новости на тему:
Крушение ИЛ-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами