Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, бывших на борту Ил-76

Главный редактор медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, бывших на борту разбившегося самолета.

«Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76», — написала она, приложив фото таблицы с именами.

В списке Симоньян 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ. Ведомство подтвердило гибель экипажа и всех пассажиров самолета Ил-76, и назвало произошедшее терактом. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет, отмечает министерство.

Также в Минобороны РФ подтвердили, что Ил-76 был сбит ВСУ.

Ранее в Совфеде заявили, что экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии.