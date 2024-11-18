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Полковник ВСУ попал в реестр террористов в РФ за приказ сбить самолет над Кубанью

Росфинмониторинг внес в перечень террористов полковника ВСУ Дзямана

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Следственный комитет РФ

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман, который отдал приказ сбить российский самолет над Краснодарским краем, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — отмечается в перечне.

23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России патрулировал воздушное пространство РФ, при этом Дзяман знал, что самолет не был предназначен для боевых действий и был безоружен. Тем не менее, украинский офицер приказал открыть огонь и уничтожить самолет. В середине июня суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Дзямана.

18 ноября бывшего начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Василия Бурбу внесли в перечень террористов и экстремистов.

До этого Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в перечень террористов.

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