В Кремле назвали провокацией разговор Зеленского с Алиевым

Украина делает все возможное, чтобы спровоцировать Азербайджан на продолжение эмоциональных действий в отношении России. Об этом рассказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции с журналистами, комментируя, разговор Зеленского с Алиевым.

По словам пресс-секретаря российского лидера, российская сторона не угрожала и не угрожает Азербайджану, однако «Украина сейчас будет делать все возможное, подливая масло в огонь».

«Первопричиной стали стали следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе и против граждан Азербайджана на территории РФ», — сказал Песков.

Он уточнил, что киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, провоцируя напряженность.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого поблагодарил его за поддержку украинского народа и территориальной целостности страны. В числе прочего лидеры двух государств затронули обострение отношений между Москвой и Баку. Зеленский сообщил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

МИД Азербайджана выразил РФ «решительный протест» из-за этих рейдов. В ответ в МИД РФ заявили о «недружественных действиях» Азербайджана после задержания российских журналистов в Баку.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.