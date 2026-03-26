Вышел первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Компания HBO опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень».
В ролике представлены основные моменты первой книги серии — получение письма из Хогвартса, знакомство Гарри, Рона и Гермионы в поезде, распределяющая шляпа, квиддич и первые уроки.
В конце тизера было анонсировано, что премьера сериала состоится в католические рождественские праздники 2026 года.
В январе британский актер Ник Фрост признался, что совершил своеобразный ритуал, чтобы получить роль волшебника Хагрида в новом сериале по книгам Джоан Роулинг о магическом мире «Гарри Поттер».
До этого исполнитель роли злодея Волан-де-Морта в киносаге «Гарри Поттер» Рэйф Файнс намекнул, кто сыграет антагониста в телесериале HBO.
Новая адаптация «Гарри Поттера» будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.
