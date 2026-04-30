Врач предупредил о вреде чрезмерного употребления тунца

Тунец является источником полноценного белка и полезных жиров. Однако важно отказаться от чрезмерного употребления этой рыбы, чтобы не навредить здоровью. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По словам специалиста, в 100 граммах тунца содержится примерно 23-25 граммов белка с незаменимыми аминокислотами. Благодаря этому продукт становится полезной пищей для тех, кто стремится поддерживать мышечную массу тела, контролируя при этом потребляемые калории. В более жирных видах рыбы также много омега‑3 полиненасыщенных кислот, снижающих риск возникновения сердечно‑сосудистых заболеваний и благоприятно влияющих на работу мозга и сосудов.

Врач добавил, что тунец богат и йодом, селеном, магнием, фосфором, цинком, а также витаминами A, E и группы B. Эти вещества поддерживают нормальную работу щитовидной железы, иммунитета и нервной системы.

Однако гастроэнтеролог предупредил, что тунец является крупной хищной рыбой, которая может накапливать метилртуть. При регулярном и избыточном употреблении тунца метилртуть может накапливаться в человеческом организме и вредить здоровью нервной системы.

Взрослым людям рекомендуется есть эту рыбу не чаще двух-трех раз в неделю, в том числе и виды с низким содержанием ртути. При этом свежий тунец, в отличие от консервированного «легкого», считается более тяжелым вариантом, который не следует употреблять больше одной-двух порций в неделю.

«Дополнительно консервированный тунец часто содержит много соли, что важно учитывать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек: им лучше выбирать продукт в собственном соку, с минимальным количеством соли и без лишних добавок», — подчеркнул эксперт.

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова до этого рассказала «Газете.Ru», что выбрать замороженную рыбу в магазине сложнее всего, поскольку оценить качество напрямую проблематично. Специалист предупредила о риске приобрести несвежий или повторно замороженный продукт. Поэтому, по ее словам, лучше всего покупать продукт в плотной прозрачной или полупрозрачной упаковке, чтобы была возможность разглядеть товар. На ней не должно быть надрезов, заломов и наледи.

Ранее россиянам рассказали о пользе рыбы и морепродуктов для иммунитета.