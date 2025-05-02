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Очевидец раскрыл подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов

Активист Немодруг: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов
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Sergei Poliakov/AP

Националисты добивали людей, которые выпрыгивали из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом рассказал РИА Новости активист «антимайдана», ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.

«Сверху «правосеки» («Правый сектор (организация запрещена в России). — «Газета.Ru») стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались об асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали «правосеки» и добивали их», — поделился деталями Немодруг.

По его словам, националисты не только добивали спасавшихся от огня людей, но и мешали пожарным тушить Дом профсоюзов, пробивая им шланги.

До этого представитель одесского подпольного движения рассказал, что некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, сейчас занимают высшие должности во властных структурах Украины. В частности, он упомянул Евгения Дейдея, который в 2014 году был командиром 7-й сотни «евромайдана» и участвовал в беспорядках у Дома профсоюзов. Сегодня он, по словам подпольщика, советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады.

2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором находились местные жители.

13 марта 2025 года ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе.

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