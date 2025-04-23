Около ТРЦ «Афимолл» прогремели три взрыва. Что случилось в «Москве-Сити»?

На парковке в «Москве-Сити» днем 23 апреля случился пожар, прозвучали взрывы. Испуганные горожане покинули здание и снимали происходящее на мобильные телефоны. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре в столице — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Около 15:40 Telegram-канал SHOT сообщил о трех взрывах в «Москве-Сити». На территории разгорелся пожар, на место ЧП отправились экстренные службы. Как уточнил корреспондент, пожар начался на стройке. Позже выяснилось, что на подземной парковке взорвался автомобиль. Сотрудники оперативных служб подтвердили SHOT информацию о том, что перед пожаром прогремел взрыв. По данным издания, взорвались три баллона с горючим.

Водители попытались эвакуировать свои автомобили после взрыва на подземной парковке. В сети появилось видео с места.

«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дыма», — сообщил Telegram-канал Radovka.

Спустя время ЧП прокомментировали в МЧС. Там уточнили, что автомобили не пострадали, а возгорание действительно произошло на стройплощадке.

«Пожар ликвидирован на 30 «квадратах». По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе министерства.

«Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на подземной парковке в административном здании на Пресненской набережной», — добавили в столичной прокуратуре.

О чем говорят очевидцы

Из-за пожара на парковке в «Москве-Сити» кто-то спешил покинуть здание, а кто-то снимал происходящее на телефоны, рассказала «Газете.Ru» очевидица Мария.

«Находилась в башне «Империя». Видели темный дым, затем появился второй очаг пожара. Особо никто на панике не был, многие стояли и снимали на телефон видео и фотографировали. Затем был взрыв, приехали пожарные и начали тушить, довольно быстро потушили», — уточнила она.

Пожар произошел на территории строительной площадки, подтвердил корреспондент msk1.ru. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники строительно-инжиниринговой компании ANTTEQ. На первом этаже ТРЦ приостановил работу магазин косметики, в помещении стоит сильный запах жженого пластика. Сотрудников торгового центра не эвакуировали, добавил журналист. Как уточнило издание Ura.ru, очевидцы сообщали о двух очагах возгорания, в целом паники на месте пожара не было.

Месяц назад пожар произошел в пентхаусе стоимостью миллиард рублей в ЖК Roza Rossa. По предварительным данным, возгорание случилось на шестом этаже, пламя охватило около 150 кв. м. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», стоимость одного квадратного метра там достигает 1,5 млн рублей, а пятикомнатную квартиру площадью 254 «квадрата» продают за 495 млн. «Царьград» уточнял, что стоимость сгоревшего пентхауса достигала 3,5 млрд рублей.