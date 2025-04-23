Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Около ТРЦ «Афимолл» прогремели три взрыва. Что случилось в «Москве-Сити»?

SHOT: взрывы около ТРЦ «Афимолл Сити» прогремели из-за баллонов с горючим
,
На парковке в «Москве-Сити» днем 23 апреля случился пожар, прозвучали взрывы. Испуганные горожане покинули здание и снимали происходящее на мобильные телефоны. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре в столице — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Около 15:40 Telegram-канал SHOT сообщил о трех взрывах в «Москве-Сити». На территории разгорелся пожар, на место ЧП отправились экстренные службы. Как уточнил корреспондент, пожар начался на стройке. Позже выяснилось, что на подземной парковке взорвался автомобиль. Сотрудники оперативных служб подтвердили SHOT информацию о том, что перед пожаром прогремел взрыв. По данным издания, взорвались три баллона с горючим.

Водители попытались эвакуировать свои автомобили после взрыва на подземной парковке. В сети появилось видео с места.

«Водители массово пытаются эвакуировать свои многомиллионные колесницы, которые оказались в эпицентре пожара. Безопасно ли это — вопрос, можно надышаться дыма», — сообщил Telegram-канал Radovka.

Спустя время ЧП прокомментировали в МЧС. Там уточнили, что автомобили не пострадали, а возгорание действительно произошло на стройплощадке.

«Пожар ликвидирован на 30 «квадратах». По уточненной информации, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе министерства.

«Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на подземной парковке в административном здании на Пресненской набережной», — добавили в столичной прокуратуре.

О чем говорят очевидцы

Из-за пожара на парковке в «Москве-Сити» кто-то спешил покинуть здание, а кто-то снимал происходящее на телефоны, рассказала «Газете.Ru» очевидица Мария.

«Находилась в башне «Империя». Видели темный дым, затем появился второй очаг пожара. Особо никто на панике не был, многие стояли и снимали на телефон видео и фотографировали. Затем был взрыв, приехали пожарные и начали тушить, довольно быстро потушили», — уточнила она.

Пожар произошел на территории строительной площадки, подтвердил корреспондент msk1.ru. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники строительно-инжиниринговой компании ANTTEQ. На первом этаже ТРЦ приостановил работу магазин косметики, в помещении стоит сильный запах жженого пластика. Сотрудников торгового центра не эвакуировали, добавил журналист. Как уточнило издание Ura.ru, очевидцы сообщали о двух очагах возгорания, в целом паники на месте пожара не было.

Месяц назад пожар произошел в пентхаусе стоимостью миллиард рублей в ЖК Roza Rossa. По предварительным данным, возгорание случилось на шестом этаже, пламя охватило около 150 кв. м. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», стоимость одного квадратного метра там достигает 1,5 млн рублей, а пятикомнатную квартиру площадью 254 «квадрата» продают за 495 млн. «Царьград» уточнял, что стоимость сгоревшего пентхауса достигала 3,5 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами