Пожар на миллиард. В центре Москвы загорелся пентхаус в элитном доме

В Москве на улице Тимура Фрунзе загорелось здание гостиничного комплекса с апартаментами. Пламя охватило пентхаус стоимостью миллиард рублей в ЖК Roza Rossa. Столб густого черного дыма было видно далеко от места ЧП, на борьбу с пожаром отправили более 70 спасателей. Выяснилось, что во время ремонтных работ на крыше загорелась временная конструкция из деревянных балок. Ликвидировать мощный пожар удалось примерно через час.

О возгорании в элитном жилом комплексе сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, на последнем этаже здания загорелся пентхаус стоимостью более миллиарда рублей . Автором проекта выступил архитектор и дизайнер из Италии Пьеро Лиссони.

Как уточнил Mash, пожар мог случиться из-за несоблюдения правил безопасности во время ремонтных работ на крыше, где загорелась временная деревянная конструкция, покрытая пластиком. Она могла находиться там с прошлого года. Источники SHOT рассказали, что пламя охватило пентхаус из-за проведения сварочных работ. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров, очевидцы сообщали о похожих на взрывы звуках.

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В пентхаусе ранее протекала крыша и пожар начался во время ее ремонта, сообщил Mash.

«Рабочих для этого нанял сам собственник. Со слов соседей, чинили все не торопясь, около года. Дом сдали в декабре 2022 года. В 2024-м люди массово начали жаловаться на протечки», — уточнили журналисты.

В районе горящего ЖК перекрыли автомобильное движение, сообщили в столичном дептрансе.

«На улице Зубовской в районе д.2 в связи с пожаром перекрыто движение по ул. Тимура Фрунзе от Зубовской ул. до ул. Тимура Фрунзе, 11с7. На месте работают оперативные службы города», — уточнили там.

Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

В пресс-службе МЧС сообщили о тушении пожара в строящемся здании.

«На улице Тимура Фрунзе горит кровля шестиэтажки. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — уточнили спасатели.

Они добавили, что пламя охватило здание гостиничного комплекса с апартаментами, по его периметру установили подъемные механизмы. В тушении пожара задействовали более 70 специалистов и 20 единиц техники. В 14:09 пожар ликвидировали. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств и причин ЧП.

Причины ЧП и ущерб

По предварительным данным, пожар в ЖК в Хамовниках случился из-за возгорания отделки и складируемого имущества на шестом этаже. Изначально пламя охватило 150 «квадратов».

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Roza Rossa — элитный ЖК в Хамовниках. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», стоимость одного квадратного метра там достигает 1,5 млн рублей, а пятикомнатную квартиру площадью 254 «квадрата» продают за 495 млн рублей.

Как сообщил «Царьград», стоимость сгоревшего пентхауса составляла около 3,5 млрд рублей. По данным StarHit, уничтоженную пламенем 150-метровую квартиру оценивали в 3,6 млрд. Все квартиры в ЖК проданы, а сгоревшие апартаменты были не заселены, уточнил Telegram-канал Readovka. В результате пожара никто не пострадал.