19 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают юристы МВД, работники полиграфии и ломоперерабатывающей отрасли. Во всем мире поздравления принимают работники цирков. У православных христиан начинается Великая суббота — последний день перед Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 апреля

День юридической службы министерства внутренних дел России

В 2003 году в календаре профессиональных праздников появилась еще одна дата — День юридической службы министерства внутренних дел России. Первоначально праздник отмечался в июле, но в 2018 году перенесли на апрель, приурочив к историческому событию. 19 апреля 1782 года российская императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния, который сформировал полицейское право. Сегодня юристы МВД РФ помогают совершенствовать нормативное правовое регулирование правоохранительной сферы.

День российской полиграфии

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники полиграфической отрасли. Именно благодаря их стараниям мы берем в руки красивые, качественно выполненные книги, глянцевые журналы, газеты. Праздник отмечается с 2014 года, он приурочен к старинной дате — 19 апреля 1563 года. Именно в этот день на Руси началась работа над первой печатной книгой — «Апостол». Ко Дню российской полиграфии в библиотеках проходят квизы, лекции и обучающие мероприятия.

День работника ломоперерабатывающей отрасли в РФ

Этот неофициальный праздник отмечают предприятия, утилизирующие металлические отходы. Приурочен он ко дню учреждения объединения «Металлоторг» в 1922 году. Именно на него в СССР были возложены задачи по сбору и сбыту металлического лома. Сегодня утилизации металлоотходов по-прежнему уделяется большое внимание.

close Алексей Даничев/РИА Новости

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году

Эта памятная дата установлена по приказу президента РФ в 2018 году. Корни праздника уходят в 1783 год, когда императрица Екатерина Великая подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Присоединение этих территорий обеспечило России выход к Черному морю и безопасность границы на юге.

Всемирный день цирка

Этот международный праздник отмечается с 2010 года в третью субботу апреля. Дата появилась по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Каждый год к 19 апреля цирковые сообщества создают особенные программы и принимают поздравления зрителей. В России старейшим цирком считается Большой Санкт-Петербургский государственный цирк или, как его еще называют, — Цирк Чинизелли, открывшийся в 1877 году.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 апреля в других странах

Фестиваль воздушных змеев — Китай. Драконы — одни из главных героев китайской мифологии. В их честь в городе Вэйфань ежегодно проходит зрелищный фестиваль воздушных змеев. Это мероприятие международное. Специально к фестивалю участники из разных стран мира создают роскошных воздушных змеев самых разных форм и расцветок.

close Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

Дeнь блaгoдapнocти мужу — США. Отмечается каждый год в третью субботу апреля. В этот день жены выражают свою любовь и признательность своим вторым половинкам. Дата чем-то напоминает День святого Валентина, но при этом менее пышная. В этот праздник жены стараются приготовить мужьям их любимые блюда, а если на это не остается сил и времени, просто обнимают и говорят добрые слова.

День примулы или первоцвета — Великобритания. Этот цветок олицетворяет раннюю весну и обещание теплой погоды. В Великобритании он знаменует собой начало новой жизни. 19 апреля англичане вспоминают выдающегося государственного деятеля и премьер-министра Бенджамина Дизраэли, чьим любимым цветком была примула.

Религиозные праздники 19 апреля

Великая Суббота Страстной седмицы

Великая Суббота — самая важная для христиан суббота в году. В этот день верующие вспоминают погребение тела Иисуса Христа и сошествие его души в ад. Разрушив врата ада, Христос вывел оттуда души праведников, возвестив победу жизни над смертью. В этот день в церкви освящают куличи, крашеные яйца и другие пасхальные блюда. А вечером прихожане собираются на главную службу года — полунощницу, крестный ход и Пасхальную утреню.

Пасха в 2025 году: дата, история и традиции главного православного праздника Пасха — важнейший христианский праздник, который символизирует победу жизни над смертью и... 15 апреля 14:25

close Александр Кряжев/РИА Новости

День памяти Святителя Евтихия

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился на западе Малой Азии, во Фригийской области. Мальчика воспитал в духе христианства дедушка-священник. Когда Евтихий подрос, он отправился в Константинополь, чтобы получить образование. Юноша отлично учился, но со временем принял решение посвятить себя не науке, а Богу. Он удалился в монастырь. В 552 году святителя Евтихия возвели на патриарший престол. В период распространения ереси он был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку в монастырь. Во время изгнания он вымолил исцеление для множества людей и совершил много чудес. После 12-летнего изгнания вернулся на патриарший престол.

Православная церковь 19 апреля чтит память: • равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского;

• преподобной Платониды Сирской;

• мучеников 120-ти Персидских;

• мучеников Иеремия и Архилия;

• мучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова, священномучеников Иоанна и Иакова Бойковых, преподобного Севастиана Карагандинского.



Католическая церковь 19 апреля вспоминает:



• мученика Викентия Коллиурского;

• преподобного Герольда, отшельника.

Народные праздники и приметы 19 апреля

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Этот народный праздник назван в честь святителя Евтихия и мученика Иеремия, погибшего за христианскую веру. В этот период в южных областях начинали цвести яблони. Их нежные, белоснежные лепестки были символом девичьей красоты и целомудрия. В этот день было принято отдавать дань уважения яблоне. Чтобы дерево давало щедрый урожай, нужно было поклониться ему, покрасить ствол для защиты от вредителей и подпереть ветки — чтобы они не сломались под тяжестью яблок.

Приметы

Если день не ветреный — ждать раннего урожая хлеба.

Сильный ветер — к плохому урожаю.

Пасмурное, но сухое утро — к весне без дождей.

Воробьи перестали щебетать — жди похолодания.

С севера подул ветер — могут вернуться заморозки.

Какие исторические события произошли 19 апреля

1839 год — Лондонским договором признана независимость Бельгии от Нидерландов.



— Лондонским договором признана независимость Бельгии от Нидерландов. 1850 год — Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала.



— Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала. 1919 год — Лесли Лерой Ирвин впервые в мире выпрыгнул из аэроплана с парашютом. Так он испытал разработанный им парашют для экстренного покидания самолета.



— Лесли Лерой Ирвин впервые в мире выпрыгнул из аэроплана с парашютом. Так он испытал разработанный им парашют для экстренного покидания самолета. 1925 год — в эфир вышел первый выпуск радиогазеты «Пионерская зорька».



— в эфир вышел первый выпуск радиогазеты «Пионерская зорька». 1933 год — в США отменили золотой стандарт.



— в США отменили золотой стандарт. 1935 год — в СССР создали спортивное общество «Спартак».



— в СССР создали спортивное общество «Спартак». 1941 год — сенат США поддержал идею создания еврейского государства в Израиле.



— сенат США поддержал идею создания еврейского государства в Израиле. 1971 год — запуск первой советской орбитальной станции «Салют».



— запуск первой советской орбитальной станции «Салют». 1991 год — образована служба занятости населения России.



— образована служба занятости населения России. 1995 год — в результате первого масштабного теракта в США погибли 168 человек в Оклахома-Сити.

Дни рождения и юбилеи 19 апреля

В 1801 году родился Густав Теодор Фехнер — немецкий психолог, основоположник психофизики.



— немецкий психолог, основоположник психофизики. В 1834 году родился Григорий Мясоедов — русский художник-передвижник.



— русский художник-передвижник. В 1845 году родился граф Михаил Муравьев — дипломат, министр иностранных дел Российской империи.



— дипломат, министр иностранных дел Российской империи. В 1900 году родился Александр Птушко — кинорежиссер, создатель фильмов «Золотой ключик», «Руслан и Людмила».



— кинорежиссер, создатель фильмов «Золотой ключик», «Руслан и Людмила». В 1912 году родился Гленн Теодор Сиборг — американский химик-ядерщик, открывший плутоний.



— американский химик-ядерщик, открывший плутоний. В 1933 году родилась Джейн Мэнсфилд — американская актриса, секс-символ 1950-х.



— американская актриса, секс-символ 1950-х. В 1955 году родился Сергей Рудницкий — советский и российский композитор, музыкальный руководитель театра «Ленком».

Кто отмечает дни рождения