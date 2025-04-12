Выходные и праздники в мае 2025 года: как мы отдыхаем и что будем отмечать

Май — один из самых коротких рабочих месяцев: в нем всего 18 рабочих дней. Мы отмечаем несколько государственных праздников, а значит, предстоят длинные выходные. Традиционно в это время открывается сезон загородных пикников, шашлыков и поездок. Как россияне работают и отдыхают в мае, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в мае 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в мае 18 рабочих дней и 13 праздничных и выходных: 1–4, 8–11, 17–18, 24–25, 31 мая.

В мае два государственных праздника — День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая), которые являются нерабочими днями. Благодаря переносу выходных дней с субботы 4 января на пятницу 2 мая и с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая мы будем дважды отдыхать по четыре дня подряд .

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

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Выгодно ли брать отпуск в мае 2025 года

Если вы хотите устроить себе длинный отпуск, то можно взять дни между выходными — с 5 по 7 мая — в счет отпуска. Еще один вариант — пойти в отпуск с 12 мая. Тогда к отпускным дням присоединятся нерабочие праздничные дни.

Но с точки зрения расчета отпускных, май — неудачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда вы идете в отпуск, зависит сумма выплаты.

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В 2025 году выгодно брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах 23 рабочих дня, в сентябре и декабре — 22 рабочих дня.

Что касается возможных направлений для поездок, то в мае вы найдете большое количество предложений как для пляжного отдыха, так и для познавательного туризма.

Праздники, памятные дни и даты в мае 2025 года

1 мая — Праздник весны и труда. Первомай зародился в середине XIX века как день борьбы рабочих за свои права, в частности за восьмичасовой рабочий день. Демонстрации представителей рабочего движения проходили 1 мая в разных странах, в том числе и в Российской империи. В СССР это был официальный праздник с демонстрациями, на которых советские граждане выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся в капиталистических странах. Сейчас праздник утратил политический характер.

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3 мая — Всемирный день свободы печати. Праздник отмечается с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Он учрежден в честь принятия 3 мая 1991 года Виндхукской декларации по содействию независимости и плюрализму африканской печати.

3 мая — День рождения интернет-спама. Считается, что в этот день в 1978 году была сделана первая спам-рассылка — от компании по производству мини-компьютеров. Письма получили 400 человек. Сейчас спам исчисляется миллиардами сообщений в день. В день рождения спама не лишне вспомнить, что часто навязчивые письма используют в своих целях мошенники — не переходите по подозрительным ссылкам, не вступайте с незнакомцами в онлайн-диалог.

5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов. Эта дата призвана обратить внимание общества на проблемы людей с инвалидностью и необходимость соблюдения их прав. Она отмечается с 5 мая 1992 года, когда жители 17 стран провели общеевропейскую акцию за равные права для инвалидов.

close Петр Ковалев/ТАСС

6 мая — Всемирный день борьбы с астмой. Ежегодная акция проводится для повышения осведомленности об астме, развенчания мифов об этом заболевании и устранения пробелов в его лечении. Дата отмечается с 1998 года в первый вторник мая по инициативе участников международной программы «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (GINA).

8 мая — Международный день Красного Креста. Эта дата отмечается в день рождения швейцарского предпринимателя и гуманиста, основателя Красного Креста Анри Дюнана, который родился в 1828 году. Красный Крест — международная независимая организация, которая занимается оказанием помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах, военнопленным, беженцам.

9 мая — День Победы. Один из самых значимых и почитаемых праздников в России, который установлен в честь победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В этот день проходят военные парады, праздничные салюты или фейерверки, церемонии возложения венков к мемориальным комплексам, шествия.

close Евгений Биятов/РИА Новости

10 мая — Всемирный день перелетных птиц. Цель этой даты — обратить внимание на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала пернатых. Праздник отмечается по инициативе американских орнитологов с 1993 года.

11 мая — Международный день матери. Этот праздник популярен во многих странах, но даты празднования не везде совпадают. В большинстве стран это второе воскресенье мая. В этот день принято поздравлять всех мам и беременных женщин. В России День матери официально празднуют в последнее воскресенье ноября.

15 мая — Международный день семей. Праздник учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН в связи с Международным годом семьи. Тема праздника ежегодно меняется. Так, в 2023 году его посвятили демографическим тенденциям, а в 2024-м — благополучию семей и изменению климата.

17 мая — День рождения Интернета. В течение календарного года отмечается несколько праздников, связанных с Интернетом. Что касается даты 17 мая, то она приурочена к появлению стандарта для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web) в 1991 году.

18 мая — Международный день музеев. В 1977 году на Общей Ассамблее международного совета музеев (ICOM) в Москве было принято решение об учреждении этого праздника. Сейчас дату отмечают в 150 странах. Тема празднования меняется каждый год. В 2025 году это «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах».

18 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа. Траурный день в память о людях, умерших от СПИДа, отмечают с 1983 года во многих странах. В то время ВИЧ у человека означал неминуемую смерть. Современная терапия позволяет затормозить развитие вируса в организме и дает возможность жить полноценной жизнью. Дата напоминает о важности усилий медиков и государственных органов в борьбе с ВИЧ.

19 мая — День пионерии. В СССР этот праздник появился в 1922 году и был одним из главных для школьников страны. В советских школах 19 мая проходили «Ленинские уроки», соревнования между пионерскими отрядами и звеньями, концерты и линейки, прием в пионеры. В наше время праздник отмечают детские организации, сохранившие пионерские традиции, а также все, кто ностальгирует по советскому прошлому.

20 мая — День Волги. Этот праздник учрежден в 2008 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание властей и общества к экологическому состоянию реки. В этот день в прибрежных регионах — а это 15 субъектов РФ — проходят экологические акции, научные семинары, просветительские и развлекательные мероприятия.

close Владимир Смирнов/ТАСС

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник появился в 2003 году по инициативе Генассамблеи ООН вместо Всемирного дня развития культуры. Он напоминает о важности межкультурного диалога для достижения мира и устойчивого развития.

22 мая — Международный день биологического разнообразия. Праздник провозглашен в 1995 году Генеральной Ассамблеей ООН. Его цель — обратить внимание общества на важность сохранения богатства флоры и фауны планеты.

24 мая — День славянской письменности и культуры. В 1863 году Российский Святейший Синод установил 11 мая по старому стилю (24 мая) как день преподобных Мефодия и Кирилла. В 1980-х годах было предложено отмечать его как День славянской письменности и культуры. В 1991 году президиум Верховного Совета РСФСР придал празднику официальный статус. Этот день празднуют в Белоруссии, Болгарии, Словакии, Сербии и ряде других стран.

25 мая — Международный день пропавших детей. Дату провозгласил в 1983 году президент США Рональд Рейган благодаря усилиям Международного центра пропавших без вести и подвергшихся эксплуатации детей. В этот день в 1979 году в Нью-Йорке пропал 6-летний Этан Патц. С 2001 года дата стала отмечаться на международном уровне в целью привлечь внимание к проблеме похищения детей и их защите.

26 мая — День российского предпринимательства. В этот день в 1988 году в СССР был принят закон «О кооперации в СССР», который закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность. После выхода указа президента в 2007 году 26 мая стало официальным праздником бизнеса.

27 мая — День города Санкт-Петербурга. В этот день в 1703 году император Петр I заложил крепость в устье реки Невы на Заячьем острове. Впервые день рождения города с размахом отметили в год столетия Санкт-Петербурга. В 2025 году северная столица отпразднует 322-й день рождения. Программа гуляний рассчитана на несколько дней.

close Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

29 мая — Международный день миротворцев ООН. Дата отмечается с 2003 года. В этот день в 1948 году в Палестине начала работать первая миротворческая миссия ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия.

30 мая — Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Дата отмечается по инициативе ВОЗ с целью информирования людей о причинах, проявлении данных заболеваний, их профилактике и лечении.

31 мая — Всемирный день без табака. Официально установленный ООН международный памятный день. Он провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Согласно исследованиям ученых, ежегодно более 6 млн человек умирает от последствий курения. Цель даты — привлечь внимание общества к табачной эпидемии. В 2024 году День без табака был посвящен защите молодежи от манипуляций со стороны табачной промышленности.

31 мая — Всемирный день блондинок. Праздник возник на волне борьбы женщин за равноправие. Согласно распространенной версии, в 2000-х годах несколько светловолосых женщин-юристов из США подверглись буллингу со стороны коллег-мужчин, которые стали открыто сомневаться в их профессиональных способностях. Бороться со стереотипами и предрассудками дамы решили не в судах, а путем учреждения праздника — Дня блондинок.

Профессиональные праздники в мае 2025 года

5 мая — День водолаза. Профессиональный праздник приурочен к созданию в Кронштадте в 1882 году первой водолазной школы по указу императора Александра III. В 2002 году праздник получил в России официальный статус.

5 мая — День криптографической службы России. Другое название этого неофициального праздника — День шифровальщика. Криптографическая служба обеспечивает защиту информации с помощью шифровальных средств. Специальная криптографическая служба была создана в нашей стране 5 мая 1921 года.

5 мая — Международный день акушерки. Этот профессиональный праздник предложила учредить в 1987 году Международная конфедерация акушерок с целью популяризации этой специальности и признания ее важности.

5 мая —День карикатуриста. Этот праздник возник в 1990-х по инициативе Национального общества карикатуристов США. В этот день поздравляют не только тех, кто работает в жанре карикатуры, но и авторов комиксов и анимации. Дата выбрана в честь первого появления персонажа мультфильма «Желтый малыш» в газете The New York World 5 мая 1895 года.

7 мая — День президентского полка. Президентский полк — воинская часть в составе ФСО России, которая охраняет Московский Кремль, участвует в воинских ритуалах, протокольных мероприятиях. 7 мая 1965 года полк был награжден орденом Красного Знамени за боевые заслуги в Великой Отечественной войне и достижения в боевой и политической подготовке. Эта дата стала официальным Днем части.

close Валерий Шарифулин/ТАСС

7 мая — День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В этот день в 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний — первый радиоприемник.

12 мая — Международный день медицинских сестер. Праздник проходит под эгидой Международного Совета медсестер. Он отмечается с 1965 года и приурочен к дню рождения Флоренс Найтингейл (1820 — 1910), одной из основательниц службы «Сестер милосердия».

16 мая — День биографов. Неофициальный праздник всех, кто собирает факты и детали из жизни известных людей, пишет о них статьи и книги. Труды биографов дошли до нас еще со времен древнего мира. Но дата праздника связана с событием эпохи Просвещения: считается, что 16 мая 1763 года произошла встреча английского критика, лексикографа и поэта Сэмюэла Джонсона и мемуариста Джеймса Босуэлла, в результате чего спустя несколько лет увидела свет двухтомная биография поэта.

17 мая — День пульмонолога. Праздник отмечается с 1997 года. Его задачи — повысить информированность общества о заболеваниях легких и выразить благодарность врачам-пульмонологам. Опыт пандемии COVID-19 отчетливо показал важность их работы.

20 мая — Всемирный день метрологии. Это профессиональный праздник, учрежденный Международным комитетом мер и весов (МКМВ) в 1999 году. Дата приурочена к принятию знаменитой Метрической конвенции в 1875 году в Париже. Это стало возможным благодаря стараниям таких российских ученых, как Дмитрий Менделеев, Отто Струве, Генрих Вильд, Борис Якоби.

20 мая — Всемирный день врача-травматолога. Травматология — одно из древнейших направлений в медицине. Первым знания о лечении переломов и травм систематизировал Гиппократ. Праздник — повод поздравить врачей, занимающихся лечением опорно-двигательного аппарата и реабилитацией пациентов после травм и операций.

21 мая — День работника БТИ. Праздник учредил Федеративный союз инвентаризаторов в 1999 году. 21 мая 1927 года вышло постановление «Об инвентаризации имущества местных Советов», что послужило началом работы Бюро технической инвентаризации.

21 мая — День полярника. Профессиональный праздник, установленный указом президента в 2013 году в знак признания заслуг участников полярных экспедиций. 21 мая 1937 года советский летчик Михаил Водопьянов впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса, применив тормозной парашют. Этот день считается началом научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1».

24 мая — День кадровика. Неофициальный праздник сотрудников отделов кадров. В этот день в 1835 году в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Документ регламентировал отношения наемных работников и работодателей.

25 мая — День химика. Праздник работников нефтяной и химической промышленности отмечается со времен СССР в последнее воскресенье мая.

25 мая — День филолога. Профессиональный праздник, который в России отмечается сразу после Дня славянской письменности и культуры. В этот день поздравляют лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей языка и литературы, переводчиков и всех, кто имеет филологическое образование.

27 мая — День библиотекаря. Праздник также носит название Общероссийский день библиотек. Он отмечается с 1995 году в соответствии с указом президента. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки.

close Павел Лисицын/РИА Новости

28 мая — День пограничника. Профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. В этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.

30 мая — День сварщика. Неофициальный праздник, который отмечают в последнюю пятницу мая, накануне начала лета — традиционного времени, когда работы у сварщиков становится особенно много.

31 мая — День российской адвокатуры. Неофициальный праздник адвокатов, который установлен в честь принятия в 2002 году федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Религиозные праздники в мае 2025 года

2 мая — День памяти блаженной Матроны Московской. Матрона — одна из самых почитаемых русских святых, пример глубокой веры, смирения и бескорыстной любви к людям. Слепая от рождения, она обладала даром духовного прозрения и исцеления, помогая страждущим и утешая скорбящих. Матрона принимала тысячи посетителей, молясь за них и давая мудрые советы, не требуя ничего взамен. 2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ. В 2004 году она причислена к лику общецерковных святых.

4 мая — День жен-мироносиц. Это переходящий праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В этот день Православная церковь вспоминает святых жен — свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Именно женам-мироносицам первым явился воскресший Иисус. В Русской православной церкви этот день считается праздником всех женщин-христианок.

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6 мая — День великомученика Георгия Победоносца. День памяти святого, который мученически погиб в 303 году нашей эры, во времена Великого гонения на христиан. Образ святого, поражающего копьем змея, стал символом храбрости, защиты и справедливости, вдохновляющим на борьбу за правду и веру.

8 мая — День апостола и евангелиста Марка. Автор второго Евангелия, Марк был сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы и проповедовал христианство в Египте. Он основал христианское училище в Александрии. Апостол Марк оставил важный след в истории христианства, распространяя веру и укрепляя первые христианские общины.

9 мая — Поминовение усопших воинов. С 1994 года в православных храмах установлено особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В этот день также поминают всех участников войны, которые скончались позднее.

14 мая — Преполовение. Православный праздник, который отмечается через 25 дней после Пасхи. Этот день — половина пути между Пасхой и Троицей — служит связью между двумя христианскими торжествами. Существует традиция устраивать в праздник крестный ход на водные источники для малого освящения воды.

15 мая — День перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Борис и Глеб — русские князья, сыновья киевского великого князя Владимира Святославича. В междоусобной борьбе они были убиты старшим братом Святополком. Это первые русские святые, которые стали покровителями Русской земли и «небесными помощниками» русских князей. 15 мая 1115 года мощи святых перенесли в новую церковь-усыпальницу в Вышгороде.

close Овчинников Александр/ТАСС

15 – 16 мая — Лаг ба-Омер (Праздник костров). Иудейский праздник, который отмечается на 33-й день отсчета Омера (устный счет 49 дней между праздниками Песах и Шавуот). Он символизирует окончание траура по ученикам иудейского богослова рабби Акивы, погибшим от эпидемии чумы, и знаменует собой радость и единство. Лаг ба-Омер отмечают кострами, стрельбой из лука, пикниками и народными гуляньями.

21 мая — День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов — один из двенадцати ближайших учеников Христа, который был особенно любим Спасителем. Иоанн дожил до глубокой старости, проповедуя Евангелие. Ему приписывают авторство Евангелия от Иоанна, трех соборных посланий и Откровения (Апокалипсиса). Учение Иоанна Богослова оказало огромное влияние на христианскую теологию.

22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. Изначально он был погребен в церкви в Мире (сейчас это город Демре в Турции). В 1087 года венецианские купцы перенесли большую часть мощей святителя в город Бари (Италия). Процессия сопровождалась чудотворными исцелениями больных. Русская православная церковь сделала этот день праздником в силу особого почитания святого на Руси.

24 мая — День равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья Кирилл и Мефодий — просветители, создатели славянской азбуки и церковнославянского языка. Они перевели на славянский язык богослужебные книги, сделав христианство доступным для славянских народов. Кирилл и Мефодий не только распространяли веру, но и заложили основы славянской письменности и культуры, за что их почитают как учителей и небесных покровителей Европы.

28 мая — Отдание Пасхи. Праздник приходится на среду шестой недели после Пасхи и за день до Вознесения Господня. В этот день совершается торжественное богослужение с молитвами и песнопениями, которые звучали в день Светлого Христова Воскресения.

29 мая — Вознесение Господне. Двунадесятый церковный праздник (входит в 12 важнейших после Пасхи праздников в православии), который торжественно отмечается на 40‑й день после Пасхи. Он установлен в честь события новозаветной истории: восшествия Иисуса Христа во плоти на небо. Праздник продолжается 10 дней — с отдания Пасхи.

Юбилеи известных людей в мае 2025 года

Народные праздники в мае 2025 года

1 мая — Кузьма Огородник. Праздник отмечали в связи с началом посевных работ. Было принято сеять морковь и свеклу. Другое название — Кукушкин день: считалось, что в этот день птицы впервые после зимы подают голос.

3 мая — Окликание предков. На Руси поминали умерших представителей рода. Принято было открыто горевать об их уходе. Считалось, что связь между живыми и мертвыми в этот день усиливается, поэтому усопшим родственникам рассказывали о земных делах и готовили для них угощение.

4 мая — Проклов день. По погоде на Прокла определяли, каким будет лето. Если черемуха зацвела — лето будет засушливым, а если яблоня — теплым. Гром предвещал богатый урожай.

6 мая — Егорий Вешний (Юрьев день). В этот день совершали обряд первого выгона скота в поля — на «егорьевскую росу». Совершались различные обряды, чтобы защитить скот от болезней и падежа, сглаза и диких животных.

8 мая — Марк Ключник. Название праздника происходит от имени апостола Марка. В народе считали, что он владеет ключами «от дождей». Хлеборобы в этот день просили святого ниспослать дождь, чтобы год был урожайным.

11 мая — Березосок. В этот день на Руси начинался сбор березового сока. Люди верили, что он обладает уникальными целебными свойствами. Его принимали внутрь, им умывались сами и окропляли им больных.

15 мая — Борис и Глеб Сеятели. С этого дня начинали петь соловьи. Согласно приметам, если соловья услышишь раньше кукушки — все лето проживешь счастливо. Продолжались посевные работы в полях. На огороде начинали сажать огурцы и тыкву.

17 мая — Пелагея Заступница. В этот день проводили обряды для защиты посадок от нечистой силы и сглаза. На огород приносили треснутый горшок с крапивой — считалось, что это растение отпугнет любую нечисть.

21 мая — Иван Долгий. Этот день связан с пшеницей. На полях произносили заговоры, оберегающие посевы от ветра, вредителей, дурного глаза. Хозяйки собирали остатки прошлогодней пшеничной муки и пекли хлеб и пироги.

22 мая — Никола Вешний. К празднику был приурочен особый ритуал — «хождение в жито». Крестьяне выходили в поля и осматривали посевы. Считалось, что в канун праздника сам Николай Угодник помогает житу расти. Дождь в этот день считался особой милостью.

30 мая — Евдокия Свистунья. По погоде в этот день судили о лете. В народе также говорили: Евдокия — день, когда ветры свистят.

Забавные и необычные праздники в мае 2025 года