Православный календарь на 2025 год: праздники, посты и родительские субботы Православные праздники и посты 2025 года: календарь важных церковных дат

Православный календарь, включающий важные праздники и церковные события, определяет ритм духовной жизни верующих и помогает следовать правилам поста и молитвы, заблаговременно готовиться к большим праздникам и не пропускать службы. «Газета.Ru» составила православный календарь на 2025 год с датами праздников, постов, дней поминовения святых и родительских суббот.

Как устроен православный календарь

Православный календарь включает два круга событий, объяснил «Газете.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов: неподвижный и переходящий. Неподвижные праздники, или непереходящие, отмечаются ежегодно в фиксированные даты, указанные в богослужебных книгах. Переходящие праздники зависят от даты Пасхи, которая вычисляется по солнечно-лунному календарю, и меняются из года в год.

Все праздники православного календаря делятся на простые и великие. Последние, в свою очередь, подразделяются на две основные группы.

Двунадесятые праздники (от древнеславянского — «два на десяти») — 12 важнейших событий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери.

Среди них семь господских праздников:

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (7 января);

Крещение Господне (19 января);

Преображение Господне (19 августа);

Воздвижение Креста Господня (27 сентября);

Вход Господень в Иерусалим (дата зависит от Пасхи);

Вознесение Господне (дата зависит от Пасхи);

Пятидесятница (День Святой Троицы) (дата зависит от Пасхи).

А также пять богородичных:

Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября);

Введение во Храм Пресвятой Богородицы (4 декабря);

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля);

Сретение Господне (15 февраля);

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Недвунадесятые великие праздники — остальные крупные праздники, не входящие в число двунадесятых, отметил священник. К ним относятся, например, дни особо почитаемых святых и памяти важных событий.

close Максим Блинов/РИА Новости

Все великие праздники также делятся на четыре группы:

Господские — посвященные Иисусу Христу.

Богородичные — события в честь Девы Марии.

Дни особо почитаемых святых — отмечают память значимых личностей.

Дни памяти важных событий — вспоминают ключевые исторические и духовные события.

Перед великими праздниками, как правило, совершается всенощное бдение. Кроме того, к событию может быть приурочен пост или предпразднство — время духовной подготовки верующих.

У нас в светском календаре праздник означает праздность, то есть нерабочий день. В христианском же календаре праздник — возможность помолиться, прийти на богослужение, причаститься и совершить какие-то добрые поступки, которые могли откладываться. Николай Конюхов клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста

Январь

6 января — Рождественский сочельник . Название события связано с традиционным блюдом — сочивом (сладкое постное блюдо наподобие каши, которое готовят из пшеницы, риса или других злаков, добавляя мед или сахар для вкуса. — «Газета.Ru») . Утром в этот день проходят Царские часы, наполненные чтением пророчеств, псалмов и евангельских отрывков, предвещающих рождение Спасителя. Позже в храмах проходит вечерня с литургией святителя Василия Великого.

7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа . В этот день вспоминают о рождении Иисуса Христа во плоти от Девы Марии в городе Вифлееме. Это событие стало исполнением древних пророчеств о пришествии Спасителя. Оно символизирует начало искупления грехов человечества и проявление Божьей любви к людям. Согласно Евангелию, Христос родился в пещере, где пастухи держали скот, а его первой колыбелью стали ясли — кормушка для скота. Об этом чуде ангелы возвестили пастухам, а волхвы с Востока пришли поклониться младенцу, принеся дары: золото, ладан и смирну.

14 января — Обрезание Господне . Этот день посвящен событию из земной жизни Иисуса Христа, когда на восьмой день после рождения ему совершили обрезание по иудейскому закону. Оно символизировало принадлежность к народу Израиля и верность завету с Богом. После обряда ребенку дали имя Иисус, которое было возвещено архангелом Гавриилом при Благовещении. Событие подчеркивает, что Христос, будучи Богом, принял человеческую природу и добровольно подчинился законам Ветхого Завета. Праздник учит христиан смирению и послушанию воле Божией.

19 января — Крещение Господне, или Богоявление . В этот двунадесятый праздник Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан по его просьбе. Во время обряда явилась Святая Троица: голос Бога Отца провозгласил Христа Сыном Божьим, а Святой Дух сошел на его плечо в виде голубя. Крещение Господне символизирует явление Христа миру как Спасителя и начало его служения людям. Одной из главных традиций праздника является Великое освящение воды, которое проводят как накануне, так и в сам день. Верующие считают, что она сохраняет свои целительные и благодатные свойства в течение всего года.

close Виталий Невар/РИА Новости

Февраль

15 февраля — Сретение Господне . В этот день младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм на 40-й день после Рождества и на 32-й день после обрезания. Его встретил старец Симеон, которому предсказали, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Именно старец узнал в ребенке Спасителя и произнес пророческие слова, известные как молитва — «Ныне отпущаеши». Слово «сретение» означает «встреча», символизируя соединение Старого и Нового Заветов и исполнение Божьего обещания о спасении мира.

24 февраля — 2 марта — Сырная седмица . Это последняя неделя перед началом Великого поста. Ее принято проводить в подготовке к посту через примирение, духовное очищение и умеренность в пище.

Март

2 марта — Прощеное воскресенье . В этот день накануне Великого поста верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды, чтобы вступить в пост с чистой душой и сердцем. На вечернем богослужении совершают особый чин прощения, когда священники и прихожане взаимно просят прощения и благословения на пост.

3 марта — Чистый понедельник . Это — первый и самый строгий день Великого поста. Он символизирует начало духовного очищения и сосредоточенности на покаянии.

Апрель

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы . В этот день Дева Мария узнала о том, что она станет Матерью Сына Божьего. В Назарете архангел Гавриил спустился к ней и передал благую весть: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Девушка была обручена с праведным старцем Иосифом и вела благочестивую и скромную жизнь. Удивленная новостью она сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Архангел ответил, что это произойдет через действие Святого Духа, добавив, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Увидев в этом проявление воли Божьей, Мария смиренно приняла свою судьбу.

12 апреля — Лазарева суббота , когда христиане вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря. Он жил в Вифании со своими сестрами Марфой и Марией, но однажды тяжело заболел. Родственницы послали за Иисусом, но тот пришел только через четыре дня после смерти Лазаря. Спаситель повелел отодвинуть камень от гроба и, вознеся молитву к Отцу, воскликнул: «Лазарь! Иди вон!» Тот вышел, обвитый погребальными пеленами, живой и невредимый.

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) , который ознаменовал вступление Христа на путь крестных страданий. Спаситель въехал в город на молодом осле — символе смирения и исполнения пророчества Захарии: «Се, Царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице». Народ встречал его как Мессию, устилая дорогу пальмовыми ветвями и восклицая: «Осанна!» Но вскоре эти люди отвернулись от него. В храмах в этот день освящают ветви вербы, которые в России используются вместо пальмовых листьев.

17 апреля — Чистый четверг . Верующие вспоминают о Тайной вечери, когда Иисус установил Таинство Евхаристии. В этот день Спаситель причастил своих учеников, предложив хлеб и вино как Свое Тело и Кровь, и наказал делать так в его воспоминание.

18 апреля — Страстная пятница . Это день, когда Иисуса Христа осудили на смерть, он претерпел страдания и был распят на кресте. Считается самым скорбным днем Страстной седмицы, который посвящен воспоминанию жертвы Христа ради спасения человечества. Именно на этот день приходится самый строгий пост.

19 апреля — Великая суббота . Церковь вспоминает пребывание тела Иисуса Христа во гробе, а его души — в аду, где она победила смерть и даровала спасение праведникам. Этот день символизирует ожидание воскресения и переход от страдания к вечной жизни. В храмах обычно поют «Да молчит всякая плоть».

20 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха) . На рассвете первого дня после казни Иисуса рано утром к гробу пришли женщины-мироносицы, чтобы совершить помазание тела благовониями по иудейскому обычаю. Среди них были Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломия. Когда они подошли, увидели, что кто-то отодвинул камень от гроба. Ангел, сидевший у входа, сказал им: «Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого. Он воскрес». Радостные женщины поспешили сообщить об этом ученикам. Мария Магдалина же вернулась к гробу и встретила воскресшего Христа, но сначала не узнала его. Лишь когда он назвал ее по имени, она воскликнула: «Раввуни!» (в переводе — «мой Учитель») и с благоговением поклонилась ему. Иисус повелел ей возвестить апостолам о воскресении.

27 апреля — Фомино воскресенье (Антипасха) . Апостол Фома, который отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам, усомнился в чуде. Через восемь дней Христос явился ученикам, и на этот раз Фома был с ними. Спаситель предложил ему прикоснуться к ранам, чтобы убедиться в истинности воскресения. Пораженный Фома произнес: «Господь мой и Бог мой!» На что Христос ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие». В названии «Антипасха» нет противопоставления Пасхе, как может показаться, его можно перевести как «Воскресение, подобное Пасхе».

close Илья Наймушин/РИА Новости

Май

29 мая — Вознесение Господне . Праздник символизирует завершение земного служения Христа и начало Его небесного царствования. На 40-й день после Воскресения Христос собрал учеников на горе Елеон (недалеко от Иерусалима), напомнив им о миссии — проповедовать Евангелие всему миру. Там же он дал им последнее наставление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца», указывая на скорое сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Благословив учеников, Христос начал возноситься к небесам, и они с благоговением наблюдали, пока облако не скрыло его от их взоров.

Июнь

8 июня — Пятидесятница, или День Святой Троицы . Ученики Христа собрались вместе для молитвы и хлебопреломления в Сионской горнице. Внезапно раздался шум с неба, подобный несущемуся сильному ветру, и он наполнил весь дом, где находились апостолы. Затем с неба спустились огненные языки, которые разделились и остановились на каждом из них. Так исполнилось обетование Спасителя: Святой Дух сошел на апостолов, они начали говорить на разных языках, обретя способность проповедовать Христово учение всем народам.

Июль

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи . Этот праздник посвящен рождению Иоанна Крестителя, сына священника Захарии и праведной Елизаветы, которое предсказал архангел Гавриил. Согласно Евангелию от Луки, родители Иоанна были пожилыми и не могли иметь детей, но, откликнувшись на молитвы Захарии, ангел принес благую весть, что у них родится сын, который станет великим пророком.

8 июля — День памяти святых Петра и Февронии . Эти святые жили в XIII веке и стали символом христианской любви, верности и благочестия. Согласно житию, наследник Муромского престола князь Петр тяжело заболел. Его исцелила крестьянская девушка Феврония, обладавшая мудростью и благочестием. После этого они поженились, а после смерти стали символом крепких семейных уз, любви и верности.

12 июля — День апостолов Петра и Павла . Апостол Петр — один из ближайших учеников Иисуса Христа — был простым рыбаком, которого Господь призвал следовать за ним и его учением. Петр же стал свидетелем многих чудес Христа и первым принял его как Сына Божьего. Павел не был среди первых учеников Иисуса, более того, он был ярым гонителем христиан. Но однажды господь призвал его, Павла ослепило яркое небесное сияние, и он услышал голос Христа. После этого будущий апостол провел три дня в молитве, прозрел, уверовал и принял крещение.

28 июля — Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира . Этот праздник связан с ключевым событием в истории древнерусского государства — принятием христианства в 988 году.

close Максим Богодвид/РИА Новости

Август

11 августа — Рождество Николая Чудотворца . С детства святой отличался благочестием и стремлением к Богу. Он рос в богатой семье, но, следуя учению Христа, раздал материальные блага нуждающимся и посвятил жизнь служению Церкви и людям. Позже стал епископом Мир Ликийских и прославился многими чудесами, мудростью и милосердием.

14 августа — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, или Медовый Спас . Исторически праздник связан с византийским обычаем выносить часть Креста Господня для освящения воды и защиты от болезней. В русской традиции Медовый Спас стал днем освящения меда нового сбора.

19 августа — Преображение Господне, или Яблочный Спас . Согласно христианской вере, в этот день Христос взял с собой на гору Фавор (близ города Назарет) Петра, Иакова и Иоанна для молитвы. Там он преобразился: лицо его засияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. В это время к нему спустились с небес пророки Моисей и Илия, которые говорили о предстоящих страданиях Христа. Облако осенило учеников, и они услышали голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте».

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы . Богородицу о ее скорой кончине известил Архангел Гавриил. Держа в руке райскую ветвь, он сообщил, что через три дня ее земная жизнь завершится. Дева Мария с радостью приняла новость, подготовилась к переходу в вечность и начала молиться. Чудесным образом апостолы из разных стран перенеслись в Иерусалим. Они собрались вокруг Богородицы, чтобы проститься с нею и принять ее благословение. Когда наступил момент, Матерь Божья мирно передала свою душу в руки Господа, а тело ее погребли в Гефсиманском саду в семейной гробнице.

29 августа — Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас . В этот день появилось единственное прижизненное изображение Иисуса Христа. Легенда гласит, что правитель города Эдессы Авгарь страдал от неизлечимой болезни и послал художника, чтобы тот написал образ Христа, который должен был спасти правителя. Но сделать этого живописцу не удалость. Тогда спаситель, умыв лицо, приложил к нему полотенце (убрус), на котором чудесным образом отпечатался его лик. Этот образ исцелил Авгаря. С тех пор Нерукотворный Образ стал символом Божественной силы и присутствия. В народной традиции Третий Спас связывается с завершением сезона сбора урожая, в частности орехов.

Сентябрь

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча обличал царя Ирода за незаконный брак с женой его брата Иродиадой и не скрывал этого. Это вызвало ненависть Иродиады, поэтому она, воспользовавшись удобным случаем, добилась казни пророка: на пиру ее дочь, Саломея, исполнила танец, который так понравился царю, что он обещал выполнить любое ее желание. По наводке матери, она попросила голову Иоанна Крестителя. Ирод, скрепя сердце, исполнил просьбу. Отрубленную плоть принесли на блюде. После этого ученики с почестями похоронили тело учителя.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы . Родители Богородицы, Иоаким и Анна, происходили из благочестивых и знатных родов: Иоаким был потомком царя Давида, а Анна — рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете, отличались праведной жизнью и щедро помогали бедным. Однако, несмотря на свои добродетели, они долго оставались бездетными, что в то время считалось позором и даже наказанием от Бога. Их осуждали и считали недостойными, особенно учитывая ожидания еврейских семей: в то время верили, что из рода Давидова скоро явится Мессия. Однажды, после долгих гонений и страданий, Анна вознесла горячую молитву, прося Бога о милости. Ее молитва была настолько чистой, что к ней явился ангел Господень и возвестил: «Ты зачнешь и родишь дочь, и о ней будет радоваться весь мир».

27 сентября — Воздвижение Креста Господня . Событие связано с правлением императора Константина Великого и его матери святой царицы Елены. В 326 году царица отправилась в Иерусалим, стремясь отыскать Крест Господень — святыню, на которой распяли Христа. После долгих поисков артефакт нашли недалеко от Голгофы. Но нужно было проверить истинность святыни. Так, тяжело больная женщина прикоснулась к священному предмету и мгновенно исцелилась. Затем патриарх Иерусалимский Макарий воздвиг Крест высоко над головами собравшихся и воскликнул: «Господи, помилуй!» — эта фраза впоследствии стала частью многих молитв.

Октябрь

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы . В 910 году в Константинополе, когда город находился под угрозой нападения, верующие собрались среди ночи в храме во Влахернах, где хранилась риза Богородицы. Среди молящихся были блаженный Андрей и его ученик Епифаний. Во время молитвы они увидели, как Пресвятая Богородица спустилась и предстала перед молящимися. Ее окружали ангелы и святые. Она сняла с головы покров (омофор) и распростерла его над народом в знак своей защиты. После этого враги отступили, а событие закрепилось в памяти как свидетельство особого заступничества Богородицы за христиан.

close Виталий Аньков/РИА Новости

Ноябрь

4 ноября — праздник Казанской иконы Божьей Матери . В период Смутного времени народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского обратилось с молитвой к Богородице перед ее Казанским образом, прося о заступничестве и освобождении от польских интервентов. Несмотря на трудности и нехватку ресурсов, народное войско проявило удивительное единство и мужество, а Казанская икона стала символом надежды и веры в Божию помощь. Польский гарнизон капитулировал, и иностранные войска покинули Москву.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день . Архангел Михаил, имя которого дословно значит «Кто как Бог?», является символом борьбы за правду и защиту. Именно он возглавил небесное воинство, встав на сторону Бога в борьбе с падшим ангелом Люцифером и его последователями.

Декабрь

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы . Иоаким и Анна, которые долгое время были бездетными, дали обет: если у них родится ребенок, они посвятят его служению Богу. Так и произошло — когда их дочери Марии исполнилось три года, ее привели в храм. Маленькая девочка с радостью и без страха взбежала по высоким ступеням храма, где ее встретил первосвященник Захария (отец Иоанна Предтечи). Захария ввел Марию во Святое Святых — место, куда входил лишь первосвященник раз в год, как ему сказал сделать Святой Дух. Это событие стало предзнаменованием ее избрания Богом для великой миссии — стать Матерью Спасителя.

19 декабря — день Святителя Николая Чудотворца . Святитель прославился своей добротой и чудесами. Одно из самых известных преданий — история о трех сестрах, которым он тайно помог избежать нищеты и позора. Узнав, что у их отца нет денег на приданое, Николай ночью подбросил в их дом три мешочка с золотом. Эта история стала основой традиции дарить подарки на Рождество, а сам Николай Чудотворец считается прообразом Санта Клауса.

Церковные посты 2025 года

Пост в православной традиции — это период духовного и телесного воздержания, направленный на очищение души и тела, укрепление веры и приближение к Богу, подчеркнул клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Он не сводится только к ограничениям в пище, а предполагает молитву, покаяние, отказ от излишеств и работу над своими внутренними качествами. Верующим не нужно истязать себя, по этой причине для некоторых есть послабления — дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди и страдающие от заболеваний частично или полностью освобождены от поста.

close Андрей Сорокин/РИА Новости

В 2025 году православных верующих ожидает семь постов, из которых пять — многодневные:

28 ноября 2024 – 6 января 2025 — Рождественский пост;

3 марта – 19 апреля — Великий пост;

16 июня – 11 июля — Апостольский (Петров) пост;

14 – 27 августа — Успенский пост;

28 ноября 2025 – 6 января 2026 — Рождественский пост.

Кроме многодневных постов, в Русской православной церкви существуют три однодневных поста, которые связаны с важными событиями церковной истории:

18 января — Крещенский сочельник (канун Крещения Господня);

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Помимо этого, православным христианам следует соблюдать пост каждую среду и пятницу в течение года (за исключением сплошных седмиц, когда поста нет). Эти дни посвящены воспоминаниям о предательстве Христа (среда) и его распятии (пятница).

Православные родительские субботы и дни поминания усопших — 2025

Родительские субботы — это установленные в православной традиции дни поминовения усопших. Согласно одной из версий, родительскую субботу назвали так потому, что усопших, ушедших к предкам, раньше называли «родителями». По другой версии, этот день посвящен прежде всего поминовению близких родственников. Основное богослужение проводится в субботу, так как этот день в церковной традиции связан с покоем, символизирующим отдых души в ожидании воскресения.

Эти дни напоминают верующим о единстве Церкви: земной (живущих) и небесной (усопших). Молитва за умерших показывает любовь к ним, веру в милосердие Божие и надежду на их спасение. Родительские субботы учат христиан помнить о вечной жизни и духовной заботе о ближних.

«Мы поминаем усопших, поскольку верим, что они не исчезли. Именно поэтому мы молимся за них и просим Господа проявить к ним милосердие — простить грехи, а также, чтобы они тоже за нас помолились. Ведь нам предстоит переселиться к Богу. Мы так можем поддерживать связь посредством такой лестницы, которая связывает нас с усопшими», — отметил священник.

Дни особого поминовения усопших в 2025 году:

22 февраля — Вселенская родительская (мясопустная) суббота;

15 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;

22 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста:

29 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста;

29 апреля — Радоница;

9 мая — Поминовение усопших воинов;

7 июня — Троицкая родительская суббота;

11 октября — Покровская родительская суббота;

1 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

В родительские субботы верующие участвуют в богослужениях, на которых совершаются заупокойные литургии и панихиды. Они подают записки с именами усопших для поминовения, молятся за них дома и посещают кладбища, приводя в порядок могилы и зажигая свечи.

Примечательно, что традиция оставлять еду и напитки на могилах связана с народными обычаями, которые уходят корнями в языческие времена, где усопшим приносили жертвы. Со временем этот обряд трансформировался в привычку оставлять еду или устраивать застолья на кладбище. Однако церковь настоятельно рекомендует этого не делать. Можно раздать милостыню и попросить нуждающихся помолиться за упокой умерших.