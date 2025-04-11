11 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и вспоминают о важности борьбы с болезнью Паркинсона. Из веселых событий — День анимешника, повод прикоснуться к современной японской культуре. В Крыму сегодня — праздник в честь принятия Конституции, а в Канаде — в честь национального блюда путин. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 апреля

День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ

Этот профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ и посвящен военным специалистам, обеспечивающим защиту флота от радиационных, химических и биологических (РХБ) угроз. История этого подразделения восходит к временам Великой Отечественной войны, когда возникла необходимость в защите войск и населения от химического оружия. Сегодня специалисты РХБ-защиты играют важную роль в обеспечении безопасности страны.

День Конституции республики Крым

Официальный региональный праздник, установленный в честь принятия основного закона республики Крым в 2014 году. Конституция провозгласила Крым демократическим правовым государством в составе России, а также утвердила три государственных языка — русский, крымскотатарский и украинский. Документ гарантирует основные права и свободы граждан, а сам праздник сопровождается патриотическими мероприятиями, направленными на укрепление гражданского самосознания и уважения к законам республики.

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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата приурочена к восстанию заключенных концлагеря Бухенвальд в 1945 году. В отличие от большинства подобных бунтов, в этом узникам удалось справиться с охраной и взять лагерь под свой контроль. Вскоре после этого в Бухенвальд вошли американские войска. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей — траурная дата, которая служит напоминанием о миллионах жертв нацистских лагерей смерти и о необходимости сохранения памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается в день рождения британского врача Джеймса Паркинсона, впервые описавшего это заболевание в 1817 году. Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее неврологическое расстройство, затрагивающее движение и координацию. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о заболевании, поддержать пациентов и их семьи, а также стимулировать исследования, направленные на поиск эффективных методов лечения.

Международный день «Луи Луи»

Праздник для поклонников рок-н-ролла, посвященный одной из самых исполняемых и узнаваемых песен в истории музыки. Композиция «Louie Louie» была написана Ричардом Берри в 1955 году и стала популярной благодаря многочисленным кавер-версиям, особенно в исполнении группы The Kingsmen. Песня вошла в зал славы рок-н-ролла и стала символом молодежной культуры 1960-х годов.

Всемирный день анимешника

Аниме — жанр японской анимации, завоевавший миллионы поклонников благодаря разнообразию сюжетов, стилям рисовки и проработке персонажей. Этот день объединяет фанатов аниме во всем мире, в честь праздника устраивают фестивали, флешмобы, косплей-вечеринки и другие тематические акции.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 апреля в других странах

День фастфуда путин (National Poutine Day) — Канада. В Канаде 11 апреля отмечается Национальный день путина — популярного блюда, состоящего из картофеля фри, кусочков молодого сыра и подливки. ПутИн (ударение на второй слог) — кулинарный символ провинции Квебек, но любят его по всей стране. В этот день рестораны предлагают различные вариации этого сытного блюда, а заказывают его даже самые убежденные зожники.

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День поэта в кексе (Poet in a Cupcake Day) — США. Праздник отмечают в пятницу первой полной недели апреля — в 2025 году он выпадает на 11-е. Этот необычный день завершает тематическую неделю «Возьми своего поэта в школу» и предлагает оригинальный способ отдать дань поэтическому искусству: испечь кексы и украсить их фигурками любимых поэтов или оформить в стиле их творчества. Цель — привлечь внимание к поэзии, сделав это весело и креативно.

День поста и молитвы — Либерия. Этот национальный праздник посвящен духовному очищению, размышлениям и молитвам за мир и благополучие страны. Граждане Либерии в этот день посещают церкви и участвуют в коллективных молитвах, выражая надежду на светлое будущее.

Религиозные праздники 11 апреля

День памяти преподобного Иоанна Пустынника

11 апреля православная церковь чтит память преподобного Иоанна Пустынника — христианского подвижника VI века, жившего в Палестине. По преданию, Иоанн был учеником преподобного Иоанна Молчальника и большую часть жизни провел в строгом уединении, предаваясь молитве и посту. Известно, что он не просто избрал отшельничество как путь, а достиг высокой духовной мудрости, за что его почитали современники. Преподобный скончался в глубокой старости, оставив после себя светлый пример нестяжательства и душевного мира. Его житие считается образцом истинного христианского смирения.

День памяти святителя Евстафия Вифинийского

Святитель Евстафий, архиепископ города Кии в области Вифинии (Малая Азия), жил в IX веке и прославился своей твердостью в вере и обличением ересей. Он ревностно защищал православное учение от иконоборцев, несмотря на гонения и угрозы со стороны императорской власти. Евстафий отстаивал почитание икон как неотъемлемую часть церковной традиции, за что был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку. Его труды по богословию и письма к пастве сохранились частично, однако память о его стойкости чтится и по сей день. Он умер в изгнании, став одним из многих святых, пострадавших за православную веру в годы византийского иконоборчества.

День памяти священномученика Марка Арефусийского

Священномученик Марк Арефусийский жил в IV веке и был епископом города Арефуса в Сирии. Его судьба особенно драматична: во времена правления императора Констанция (сына Константина Великого) он разрушил языческий храм, после чего был вознагражден христианской общиной. Однако с возвращением язычества при императоре Юлиане Отступнике сам Марк стал жертвой гонений. Его подвергли жестоким мучениям: обливали горячей смолой, истязали на площади, требуя восстановить разрушенное капище, но святитель отказался. Он проявил невероятную стойкость духа, отказавшись отречься от Христа.

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Народные праздники и приметы 11 апреля

Берещенье

В народном календаре 11 апреля известно как Берещенье — день, посвященный березе. Считалось, что именно в это время у дерева начинается активное сокодвижение. Люди выходили в леса и собирали свежий березовый сок, которому приписывали целебные свойства. Березу также почитали как дерево-оберег — верили, что она защищает от сглаза и болезней.

Приметы

Если береза пустила сок — пора сеять пшеницу: зима окончательно отступила.

Сильный ветер в этот день — к дождливому маю.

Увидеть жаворонка — к счастью в доме.

Туман утром — к ясной и теплой погоде.

Если корова мычит часто — жди непогоды.

Какие исторические события произошли 11 апреля

1713 год — подписан Утрехтский мир, завершивший Войну за испанское наследство.

1814 год — Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправился в ссылку на остров Эльба.

1857 год — Александр II утвердил герб России с двуглавым орлом.

1891 год — издан указ о начале строительства Транссибирской магистрали.

1899 год — Пуэрто-Рико передан Испанией США.

1909 год — на побережье Средиземного моря близ Яффы основан город, получивший позднее название Тель-Авив.

1944 год — освобождены от фашистов города Керчь и Джанкой.

1961 год — начался судебный процесс над «архитектором Холокоста», нацистом Адольфом Эйхманом.

1964 год — вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым в главной роли.

1970 год — старт космического корабля «Аполлон-13».

Дни рождения и юбилеи 11 апреля

1869 год — родился Густав Вигеланд, норвежский скульптор, автор знаменитого парка скульптур в Осло.

1887 год — родился Джон Джордж Филлипс, старший радист «Титаника», который до последнего передавал сигналы бедствия и погиб при крушении.

1894 год — родился Эмиль Кио (Гиршфельд), легендарный иллюзионист и артист цирка, народный артист РСФСР.

1908 год — родился Масару Ибука, японский инженер, один из основателей компании Sony.

1914 год — родился Норман Макларен, канадский режиссер и новатор в анимации, обладатель множества международных наград.

1948 год — родился Георгий Ярцев, советский футболист и тренер.

1954 год — родился Валерий Гаркалин, актер театра и кино, народный артист России.

Кто отмечает день рождения

65 лет исполняется Джереми Кларксону, британскому телеведущему и автожурналисту, прославившемуся благодаря шоу Top Gear.

57 лет исполняется Сергею Лукьяненко, российскому писателю-фантасту, автору культовых «Ночного дозора» и «Спектра».

44 года исполняется Елене Борщевой, российской юмористке, бывшей участнице шоу Comedy Woman.

44 года исполняется Алессандре Амбросио, одной из самых известных бразильских супермоделей, бывшему «ангелу» Victoria's Secret.

31 год исполняется Дункану Лоуренсу, нидерландскому музыканту и победителю «Евровидения-2019» с песней Arcade.

28 лет исполняется Melovin (Константину Бочарову), украинскому певцу, финалисту «Евровидения-2018» с яркой визуальной эстетикой.