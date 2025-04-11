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11 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 11 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и вспоминают о важности борьбы с болезнью Паркинсона. Из веселых событий — День анимешника, повод прикоснуться к современной японской культуре. В Крыму сегодня — праздник в честь принятия Конституции, а в Канаде — в честь национального блюда путин. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 апреля Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 апреля в других странах Религиозные праздники 11 апреля Народные праздники и приметы 11 апреля Какие исторические события произошли 11 апреля Дни рождения и юбилеи 11 апреля

Праздники в России и мире 11 апреля

  • День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ

Этот профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ и посвящен военным специалистам, обеспечивающим защиту флота от радиационных, химических и биологических (РХБ) угроз. История этого подразделения восходит к временам Великой Отечественной войны, когда возникла необходимость в защите войск и населения от химического оружия. Сегодня специалисты РХБ-защиты играют важную роль в обеспечении безопасности страны.

  • День Конституции республики Крым

Официальный региональный праздник, установленный в честь принятия основного закона республики Крым в 2014 году. Конституция провозгласила Крым демократическим правовым государством в составе России, а также утвердила три государственных языка — русский, крымскотатарский и украинский. Документ гарантирует основные права и свободы граждан, а сам праздник сопровождается патриотическими мероприятиями, направленными на укрепление гражданского самосознания и уважения к законам республики.

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Константин Михальчевский/РИА Новости

  • Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата приурочена к восстанию заключенных концлагеря Бухенвальд в 1945 году. В отличие от большинства подобных бунтов, в этом узникам удалось справиться с охраной и взять лагерь под свой контроль. Вскоре после этого в Бухенвальд вошли американские войска. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей — траурная дата, которая служит напоминанием о миллионах жертв нацистских лагерей смерти и о необходимости сохранения памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

  • Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается в день рождения британского врача Джеймса Паркинсона, впервые описавшего это заболевание в 1817 году. Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее неврологическое расстройство, затрагивающее движение и координацию. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о заболевании, поддержать пациентов и их семьи, а также стимулировать исследования, направленные на поиск эффективных методов лечения.

  • Международный день «Луи Луи»

Праздник для поклонников рок-н-ролла, посвященный одной из самых исполняемых и узнаваемых песен в истории музыки. Композиция «Louie Louie» была написана Ричардом Берри в 1955 году и стала популярной благодаря многочисленным кавер-версиям, особенно в исполнении группы The Kingsmen. Песня вошла в зал славы рок-н-ролла и стала символом молодежной культуры 1960-х годов.

  • Всемирный день анимешника

Аниме — жанр японской анимации, завоевавший миллионы поклонников благодаря разнообразию сюжетов, стилям рисовки и проработке персонажей. Этот день объединяет фанатов аниме во всем мире, в честь праздника устраивают фестивали, флешмобы, косплей-вечеринки и другие тематические акции.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 апреля в других странах

День фастфуда путин (National Poutine Day) — Канада. В Канаде 11 апреля отмечается Национальный день путина — популярного блюда, состоящего из картофеля фри, кусочков молодого сыра и подливки. ПутИн (ударение на второй слог) — кулинарный символ провинции Квебек, но любят его по всей стране. В этот день рестораны предлагают различные вариации этого сытного блюда, а заказывают его даже самые убежденные зожники.

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Habib Sajid/Shutterstock/FOTODOM

День поэта в кексе (Poet in a Cupcake Day) — США. Праздник отмечают в пятницу первой полной недели апреля — в 2025 году он выпадает на 11-е. Этот необычный день завершает тематическую неделю «Возьми своего поэта в школу» и предлагает оригинальный способ отдать дань поэтическому искусству: испечь кексы и украсить их фигурками любимых поэтов или оформить в стиле их творчества. Цель — привлечь внимание к поэзии, сделав это весело и креативно.

День поста и молитвы — Либерия. Этот национальный праздник посвящен духовному очищению, размышлениям и молитвам за мир и благополучие страны. Граждане Либерии в этот день посещают церкви и участвуют в коллективных молитвах, выражая надежду на светлое будущее.

Религиозные праздники 11 апреля

  • День памяти преподобного Иоанна Пустынника

11 апреля православная церковь чтит память преподобного Иоанна Пустынника — христианского подвижника VI века, жившего в Палестине. По преданию, Иоанн был учеником преподобного Иоанна Молчальника и большую часть жизни провел в строгом уединении, предаваясь молитве и посту. Известно, что он не просто избрал отшельничество как путь, а достиг высокой духовной мудрости, за что его почитали современники. Преподобный скончался в глубокой старости, оставив после себя светлый пример нестяжательства и душевного мира. Его житие считается образцом истинного христианского смирения.

  • День памяти святителя Евстафия Вифинийского

Святитель Евстафий, архиепископ города Кии в области Вифинии (Малая Азия), жил в IX веке и прославился своей твердостью в вере и обличением ересей. Он ревностно защищал православное учение от иконоборцев, несмотря на гонения и угрозы со стороны императорской власти. Евстафий отстаивал почитание икон как неотъемлемую часть церковной традиции, за что был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку. Его труды по богословию и письма к пастве сохранились частично, однако память о его стойкости чтится и по сей день. Он умер в изгнании, став одним из многих святых, пострадавших за православную веру в годы византийского иконоборчества.

  • День памяти священномученика Марка Арефусийского

Священномученик Марк Арефусийский жил в IV веке и был епископом города Арефуса в Сирии. Его судьба особенно драматична: во времена правления императора Констанция (сына Константина Великого) он разрушил языческий храм, после чего был вознагражден христианской общиной. Однако с возвращением язычества при императоре Юлиане Отступнике сам Марк стал жертвой гонений. Его подвергли жестоким мучениям: обливали горячей смолой, истязали на площади, требуя восстановить разрушенное капище, но святитель отказался. Он проявил невероятную стойкость духа, отказавшись отречься от Христа.

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Vadiar/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 11 апреля

  • Берещенье

В народном календаре 11 апреля известно как Берещенье — день, посвященный березе. Считалось, что именно в это время у дерева начинается активное сокодвижение. Люди выходили в леса и собирали свежий березовый сок, которому приписывали целебные свойства. Березу также почитали как дерево-оберег — верили, что она защищает от сглаза и болезней.

  • Приметы

Если береза пустила сок — пора сеять пшеницу: зима окончательно отступила.

Сильный ветер в этот день — к дождливому маю.

Увидеть жаворонка — к счастью в доме.

Туман утром — к ясной и теплой погоде.

Если корова мычит часто — жди непогоды.

Какие исторические события произошли 11 апреля

  • 1713 год — подписан Утрехтский мир, завершивший Войну за испанское наследство.

  • 1814 год — Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправился в ссылку на остров Эльба.

  • 1857 год — Александр II утвердил герб России с двуглавым орлом.

  • 1891 год — издан указ о начале строительства Транссибирской магистрали.

  • 1909 год — на побережье Средиземного моря близ Яффы основан город, получивший позднее название Тель-Авив.

  • 1961 год — начался судебный процесс над «архитектором Холокоста», нацистом Адольфом Эйхманом.

  • 1970 год — старт космического корабля «Аполлон-13».

Дни рождения и юбилеи 11 апреля

  • 1869 год — родился Густав Вигеланд, норвежский скульптор, автор знаменитого парка скульптур в Осло.

  • 1887 год — родился Джон Джордж Филлипс, старший радист «Титаника», который до последнего передавал сигналы бедствия и погиб при крушении.

  • 1894 год — родился Эмиль Кио (Гиршфельд), легендарный иллюзионист и артист цирка, народный артист РСФСР.

  • 1908 год — родился Масару Ибука, японский инженер, один из основателей компании Sony.

  • 1914 год — родился Норман Макларен, канадский режиссер и новатор в анимации, обладатель множества международных наград.

Кто отмечает день рождения

  • 65 лет исполняется Джереми Кларксону, британскому телеведущему и автожурналисту, прославившемуся благодаря шоу Top Gear.

  • 57 лет исполняется Сергею Лукьяненко, российскому писателю-фантасту, автору культовых «Ночного дозора» и «Спектра».

  • 44 года исполняется Елене Борщевой, российской юмористке, бывшей участнице шоу Comedy Woman.

  • 44 года исполняется Алессандре Амбросио, одной из самых известных бразильских супермоделей, бывшему «ангелу» Victoria's Secret.

  • 31 год исполняется Дункану Лоуренсу, нидерландскому музыканту и победителю «Евровидения-2019» с песней Arcade.

  • 28 лет исполняется Melovin (Константину Бочарову), украинскому певцу, финалисту «Евровидения-2018» с яркой визуальной эстетикой.

  • 25 лет исполняется Морган Лили, американской актрисе, сыгравшей в фильмах «2012» и «Люди Икс: Первый класс».

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