Кровь, монстры, любовь и кризис среднего возраста. Лучшие аниме-сериалы 2025 года

Жанр аниме-сериалов стал популярным еще в 1990-е: тогда мир захватили «Евангелион» и «Сейлор Мун». Со временем эти проекты устарели, ведь технологии шагнули далеко вперед и позволили создавать более качественную графику и ярких персонажей. Однако лучшими по-прежнему считаются не новые сериалы, а продолжения прошлых сезонов. Какие аниме стали самыми ожидаемыми, и почему стоит потратить время на их просмотр — в материале «Газеты.Ru».

«Монолог фармацевта»

Жанр: драма, детектив

Возраст: 12+

Годы выхода: с 2023 по настоящее время

Рейтинг: 9,0 — IMDb, 8,8 — Кинопоиск

Режиссер: Норихиро Наганума

Длительность: 42 серии

Дочь аптекаря 17-летнюю Маомао похитили бандиты и продали в императорский дворец в древнем Китае. Она трудится служанкой, но замечает, что два маленьких ребенка правителя серьезно больны. Тогда Маомао, хорошо разбирающаяся в лекарствах и болезнях, решает тайно помочь исцелить детей.

Сериал отличается от многих аниме не только сюжетом, но и атмосферой тайны. Здесь нет эпических битв с монстрами, зато полно дворцовых интриг. А еще «Монолог фармацевта» — созерцательный сериал: приятно посмотреть на тщательно детализированные фоны и архитектурные элементы зданий.

«Ван Пис»

Жанр: приключения, фэнтези, боевик

Возраст: 18+

Годы выхода: с 1999 по настоящее время

Рейтинг: 9,0 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Мунэхиса Сакаи

Длительность: 1132 серии

Ван Пис — это загадочное сокровище, которое было спрятано пиратом Голом Д. Роджером на острове, называемом «Погибелью пиратов». Разбойники со всего мира пытаются найти его. В их числе — паренек Луффи из деревеньки, который мечтает о хорошей жизни. Повзрослев, он отправляется в длинный путь на поиски клада.

«Ван-Пис» вместе с «Бличем» и «Наруто» входит в «Большую тройку» — три популярнейших сериала середины 2000-х годов. По меркам жанра, это сериал-долгожитель, просуществовавший уже 25 лет. Казалось бы, за такой срок можно рассказать и показать все возможные сюжетные арки, но авторы придумывают новые линии и приключения. Внушительной фан-базой и неснижаемым интересом сериал привлек внимание стриминга-гиганта Netflix, который в 2023 году представил сериальную адаптацию проекта. Правда, с таким объемом «Ван Пис 2.0» можно будет снимать минимум 15 лет.

«Ванпанчмен»

Жанр: боевик, комедия, фантастика

Возраст: 18+

Годы выхода: с 2019 по настоящее время

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Синго Нацумэ

Длительность: 32 серии

Сайтама с детства мечтал стать супергероем и активно тренировался. Теперь он может сразить злодея одним ударом. Для служения миру Сайтама поступает в Ассоциацию Героев, но там к парню относятся несерьезно. Сайтаме придется заработать авторитет среди других героев, попутно сражаясь с монстрами.

Сериал понравится любителям жанра своим приятным визуалом, интересным сюжетом и остроумными репликами персонажей. Некоторые зрители говорят, что второй сезон «Ванпанчмена» вышел слабее первого, и возлагают большие надежды на третью часть хитового аниме.

«Поднятие уровня в одиночку»

Жанр: фэнтези, боевик

Возраст: 12+

Годы выхода: с 2024 по настоящее время

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Сюнсукэ Накасигэ

Длительность: 25 серий

Благодаря открытию портала в другой мир на свете появились охотники, способные убивать монстров. У них сформировалась ранговая система, где сложно повысить свой уровень силы. Один из охотников низшего ранга Сон Джин-у случайно оказался в подземелье на уровень выше. В схватке он открывает секрет повышения уровня и выясняет, что избран наследовать пост Теневого Монарха, обладающего абсолютной властью над мертвыми.

Главным фактором известности этого сериала называют первоисточник: одноименная южнокорейская веб-новелла стала хитом в Азии. Поэтому внимание к адаптации возникло еще во время работы над проектом. И он не разочаровал зрителей: эпические сражения не дают выдохнуть и отвлечься, а клиффхэнгер (финал, в котором действие обрывается в самый острый и напряженный момент) в каждой серии заставляет сразу включить следующий эпизод.

«Истребитель демонов»

Жанр: боевик, фэнтези

Возраст: 16+

Годы выхода: с 2019 по настоящее время

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Режиссер: Харуо Сотодзаки

Длительность: 48 серий

Действие происходит в начале XX века, во времена правления императора Тайсе. В маленьком городке живет семья Камадо, где старший сын Тандзиро взял на себя заботу о родственниках после смерти отца. Он продает древесный уголь в соседнем городе. В очередной раз вернувшись домой, он обнаруживает родных убитыми — подозрение падает на человекоподобных демонов, которые обитают в соседнем лесу и едят людей. Выжить удалось только младшей Нэдзуко, которая была обращена в демона, но не утратила разум. Брат и сестра отправляются на поиски убийцы родных и способа вылечиться от недуга.

Производством сериала занималась студия Ufotable, которая превратила мангу в хит. Сначала благодаря цифровой живописи создавали кадр, позже добавляли 3D-декорации и поверх накладывали ручную анимацию персонажей. Кропотливую работу высоко оценили зрители, и аниме получило статус культового. Логичным продолжением стал полнометражный мультфильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», который считается самым кассовым аниме в истории.

«Магическая битва»

Жанр: боевик, ужасы, фэнтези

Возраст: 12+

Годы выхода: с 2020 по настоящее время

Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Режиссер: Пак Сон-ху

Длительность: 48 серий

Самый могущественный демон в мире был повержен и раздроблен на части, которые оказались в разных уголках света. Тот, кто их соберет, обретет могущество и сможет уничтожить человечество. Однако главного героя — старшеклассника Юдзи — не волнуют битвы демонов. Все свободное время он посвящает дедушке, лежащему в больнице. Чтобы отвязаться от назойливых одноклассников, он записывается в оккультный клуб. Когда его приятели снимают заклятие с таинственного артефакта, Юдзи оказывается единственным, кто может спасти людей от гибели.

Манга «Магическая битва» уже была популярной, когда за экранизацию взялась студия MAPPA. Работа над сериалом была столь серьезной, что аниматоры даже пожаловались на руководство студии из-за плохих условий труда и постоянной переработки материала. Но результат превзошел ожидания: аниме стало самым популярным в 2020-е, сдвинув с пьедестала известную «Атаку титанов». Новые серии создаются годами, но внушительная армия поклонников готова ждать любимый проект.

«Дандадан»

Жанр: фэнтези, комедия, боевик

Возраст: 18+

Годы выхода: с 2024 по настоящее время

Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Режиссер: Фуга Ямасиро

Длительность: 24 серии

Старшеклассники Момо и Кэн исследуют оккультные места, чтобы убедиться в существовании сверхъестественных существ и представителей внеземных цивилизаций. Случайно они подвергают опасности обычный мир, так что теперь им необходимо прогнать чудовищ.

Одно из самых безумных в хорошем смысле аниме. В «Дандадане» обыгрываются разные жанры: мистика, ромком, подростковая комедия. Герои постоянно обращаются к конспирологическим теориям и городским легендам, бьются со сверхсуществами, а в свободное время переживают подростковые проблемы. Микс жанров и завязок делает сериал динамичным и интересным.

«Кайдзю № 8»

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик

Возраст: 12+

Годы выхода: с 2020 по настоящее время

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Томоми Камия

Длительность: 23 серии

Кайдзю — это странные чудовища, с которыми борется элитное подразделение Корпуса обороны. Однако грязную работу делают не военные, а специальные уборщики, которые избавляются от останков монстров после боя. Один из них, Кафка Хибино, недоволен своей работой. Он пытался вступить в ряды Корпуса обороны, но не получилось. Но однажды в его тело проникает бактерия кайдзю, и он получает сверхспособности.

Так как большинство аниме-сериалов ориентированы на молодых людей, то и главными героями в основном становятся подростки. Однако Томоми Камия решил показать историю человека среднего возраста, которому не повезло так, как 16-летним спасателям мира. Следовательно, и проблемы 32-летнего Кафки кажутся более близкими именно взрослому поколению, и его реакции на те или иные вещи оказываются более зрелыми и осмысленными. Проект вышел довольно вдохновляющим для миллениалов, которые все еще находятся в поиске себя.

«Моя геройская академия»

Жанр: комедия, фантастика, боевик

Возраст: 12+

Годы выхода: с 2016 по настоящее время

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,5 — Кинопоиск

Режиссер: Кэндзи Нагасаки

Длительность: 161 серия

В мире, где люди наделены сверхспособностями, главный герой Идзуку Мидория оказывается обычным человеком. Казалось бы, о мечте стать спасителем мира можно забыть — однако упорство и тренировки могут помочь достичь желаемой цели.

У этого аниме сильная зарубежная фан-база, но в России оно не очень популярно. Как и в других сериалах поджанра сенен (вид аниме, рассчитанный на мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет), здесь много боев, шуток и разговоров о ценности дружбы и упорства. Сериал особенно понравится фанатам «Звездных войн»: режиссер аниме — заядлый поклонник легендарной саги и потому наполнил свой проект множеством отсылок.

«Гачиакута»

Жанр: фэнтези, боевик

Возраст: 18+

Год выхода: 2025

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Режиссер: Фумихико Суганума

Длительность: 24 серии

Мальчика из трущоб ложно обвиняют в убийстве приемного отца и приговаривают к изгнанию в Бездну, где живут страшные монстры. Жители Бездны поначалу не принимают его: они ненавидят всех, кто выбрасывает мусор и ухудшает их положение. Чтобы выжить и узнать, кто на самом деле виновен в гибели опекуна, главный герой вступает в группу Мусорщиков, которые сражаются с беспощадными существами.

Сериал нравится зрителям качественной рисовкой и применением 3D-технологий. В центре внимания довольно типичный для аниме сюжет: главный герой мечтает вернуться к привычной жизни, но оказывается втянутым в большое приключение. Однако задумка не ограничивается бесконечным экшеном — создатели через сюжет говорят о классовом неравенстве и ухудшении экологии.

«Синяя тюрьма: Блю Лок»

Жанр: спорт

Возраст: 18+

Годы выхода: с 2022 по настоящее время

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,6 — Кинопоиск

Режиссер: Тэцуаки Ватанабэ

Длительность: 38 серий

Японская футбольная ассоциация нанимает эксцентричного тренера, чтобы тот привел команду к участию в Чемпионате мира. Но тренер уверен, что место в сборной страны нужно заслужить. Чтобы найти лучших нападающих, он создает Блю Лок — закрытую базу, где триста футболистов соревнуются друг с другом за место в команде. Среди них оказывается старшеклассник Еити Исаги, который грезит стать звездой мирового футбола.

Аниме-сериал вышел аккурат во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году, и поэтому собрал большую аудиторию. Фанаты обсуждали методики тренера, который «воспитывал» футболистов так, чтобы те рассчитывали только на себя. Это нестандартный подход для японских спортивных аниме, где постоянно говорят о том, как важно действовать по инструкции и не импровизировать.

«Доктор Стоун»

Жанр: приключения, фантастика, боевик

Возраст: 18+

Годы выхода: с 2019 по настоящее время

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Синъя Иино

Длительность: 69 серий

События происходят спустя тысячелетия после того, как человечество превратилось в камень. Каким-то образом школьник Тайдзю и его друг Сэнк освобождаются из каменного плена. Они решают заняться восстановлением мира с помощью научных знаний.

В этом аниме к науке особенное отношение: сценаристы постарались точно отразить явления и открытия. Но «Доктор Стоун» хорош не только образовательным контентом: в нем захватывающий сюжет и позитивные персонажи, которые заставляют задуматься о силе и возможностях человеческого интеллекта.

«О моем перерождении в слизь»

Жанр: комедия, фэнтези, приключения

Возраст: 18+

Годы выхода: с 2018 по настоящее время

Рейтинг: 8,0 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Ясухито Кикути

Длительность: 72 серии

Экономист погибает в драке, защищая коллегу от грабителя. После смерти он попадает в мир, где предстает комком слизи средних размеров. Удивительно, но комок наделен разумом и потому может жить в мире, полном разных существ. Там царит неравенство, и потому у героя возникает амбициозный план: изменить мироустройство и учредить равноправие в стране.

Аниме-сериал больше напоминает видеоигру, где цель — построить собственный город с правилами, шаг за шагом обретая связи и завоевывая уважение населения. Вообще это сложно сделать, когда ты не красавчик с катаной или император устрашающего вида, а буквально комок слизи. Это обыгрывают и создатели, поэтому в картине соблюден баланс юмора и драмы.