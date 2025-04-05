Бывшая жена Паши Техника пообещала найти причастных к его смерти

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая пообещала наказать причастных к его смерти. Об этом пишет издание «СтарХит» в своем Telegram-канале.

В публикации приведены видео из личных соцсетей девушки, в которых она связывает смерть музыканта с наркодилером по имени Эдик. Он, по словам Карицкой, напоил рэпера алкоголем и дал ему наркотики, зная, что Техник закодирован.

Кроме того, в видео упоминается последняя девушка артиста по имени Кристина, однако о ее виновности она не заявляет. При этом бывшая жена музыканта добавила, что при первом упоминании о смерти Техника девушка удалила переписку и перестала выходить на связь.

До этого менеджер рэпера Марк Яровный сообщил, что тело Паши Техника доставят из Таиланда в Москву, где пройдет прощание с артистом. По его словам, пока неизвестно, захотят ли близкие рэпера, чтобы прощание было публичным.

4 апреля состояние Паши Техника резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее была названа предполагаемая причина смерти Паши Техника.