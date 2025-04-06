Стало известно, где пройдет прощание с Пашей Техником

Kp.ru: прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в Храме Петра и Павла в Москве

Прощание с российским рэпером Пашей Техником пройдет в том же храме, где его крестили. Траурная церемония состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, пишет kp.ru.

«Паша Техник родился в Москве, где провел всю свою сознательную жизнь. Мама рэпера хочет, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили», — говорится в публикации.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако 4 апреля его состояние резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, и спустя несколько часов умер.

Тело музыканта будет доставлено в Москву в цинковом гробу. Из родных у Паши остались 6-летний сын и пожилая мама. Транспортировкой и похоронами занимается его директор Марк Флинк, в общей сложности они обойдутся родным в 5 млн рублей. По словам Флинка, многие люди помогли с деньгами, в их числе Вася Баста, Рома База, Александр Зубарев и другие.

До этого психолог-нарколог Василий Шуров назвал чудом, что Техник дожил до 40 лет. Он рассказал, что артист почти постоянно употреблял наркотики, а также злоупотреблял алкоголем.

Ранее менеджер забрал тело Паши Техника и показал последнее фото с ним.