Названы самые опасные для позвоночника виды спорта

Спорт высоких достижений постоянно связан с физическими нагрузками на организм и редко обходится без травм. Растяжения мышц и травмы спины — одна из самых частых проблем у спортсменов. Какие виды спорта вызывают перегрузку позвоночника и чем это опасно, «Газете.Ru» рассказал нейрохирург «СМ-Клиника» Алексей Невзоров.

По словам врача, самыми опасными для здоровья спортсменов считаются хоккей, футбол, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика и горные лыжи. Риски травм позвоночника здесь крайне высокие — почти 70%.

При всех своих плюсах, а это укрепление разных мышц тела, хорошая кардионагрузка, тренировка координации движений на поле и льду, футбол и хоккей тем не менее — одни из наиболее травматичных видов спорта.

«Знаете, какие травмы преследуют футболистов и хоккеистов? Разрывы мениска коленного сустава, травматические повреждения межпозвонковых дисков и переломы позвонков. А причина в том, что спортсмены постоянно в движении и часто перегруппируются, меняют направления, быстро разворачиваются в сторону «противника» и ускоряются. При таких резких телодвижениях смещение межпозвонковых дисков — характерная картина. А еще во время игры случаются столкновения с соперниками, падения и жесткие удары о борт ледовой арены. Упавший на лед хоккеист почти не контролирует ситуацию, не успевая вовремя сгруппироваться. И вот вам результат — серьезная травма шейных и грудных позвонков», — отметил нейрохирург.

Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и силовой экстрим — на втором месте по рискам травмирования спины. Одно название этих видов спорта говорит само за себя. Спортсмены получают значительную осевую нагрузку на позвоночник. При поднятии тяжестей на тренировках или соревнованиях у них начинают преждевременно разрушаться межпозвонковые диски, иногда случается защемление нервных корешков спинного мозга, и появление грыж спины в данной ситуации неизбежно.

Специалист также упомянул про горнолыжный спорт.

«Будучи любителем лыж, я признаю их пользу для здоровья. Однако как врач-нейрохирург вижу много опасных моментов. Особенно в сноубординге, слаломе и прыжках с трамплина. Обычно лыжники получают травмы шейного и поясничного отделов позвоночника, причем, по статистике, в 60% случаев — при падении с высоты или спуске с горки, как в слаломе. Конечно, предугадать заранее травмоопасную ситуацию спортсмен не может — в большом спорте много неприятных «сюрпризов», — добавил Невзоров.

Тем не менее полностью исключать лыжи из своей жизни врач не советует. Ведь легкая ходьба на лыжах по парку зимой на свежем воздухе — для здоровья, в частности позвоночника, исключительно полезна. А еще для разминки спины хорошо подойдут плавание и бег. При таком спорте нагрузка на позвоночник распределяется равномерно, более того, это отличная профилактика грыж, остеохондроза или сколиоза. Словом, максимум пользы и никаких рисков для здоровья.

Ранее россиянам дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону.