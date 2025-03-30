«Я — последний, кто покинул батискаф». Капитан затонувшего судна с россиянами дал показания

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой. Как уточнил адвокат капитана, его подзащитный неоднократно просил отправить судно на техническое обслуживание, но компания-владелец игнорировала эти просьбы. В результате крушения судна погибли шесть граждан России, репатриация их тел на родину уже началась.

Как затонул батискаф

Капитан прогулочного батискафа «Синдбад», затонувшего у берегов Хургады, дал показания по делу о крушении судна.

«Я — последний, кто покинул батискаф после того, как он был затоплен», — рассказал капитан.

По его словам, видимость внутри на тот момент была нулевой, и пассажиры пытались выбраться наощупь. Он также подтвердил, что вода попала в батискаф «до того, как его удалось оторвать от морской платформы или ввести в эксплуатацию». Ранее об этом говорил рассказал генеральный консул России Виктор Воропаев.

«Туристов доставили на платформу, к которой был пришвартован батискаф, началась посадка на него. Часть пассажиров уже разместилась внутри, часть оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода», — уточнял генконсул.

Адвокат Хусам Салем рассказал, что его подзащитный неоднократно требовал увеличить численность экипажа батискафа, а также отправить судно на техническое обслуживание. Компания-судовладелец требования получала, однако игнорировала их , уточнил адвокат.

Накануне генеральная прокуратура египетской провинции Красное Море решила отпустить капитана «Синдбада» под подписку о невыезде.

«Специально угробить людей»

Telegram-канал SHOT писал, что во время погружения батискафа могли быть открыты люки. Заведующий лабораторией глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич рассказал порталу aif.ru, что такое вряд ли могло случиться.

«Такое фактически невозможно, чтобы с открытыми люками было погружение. Это просто преступление, это специально угробить людей <…> Заранее люки открыты не могли быть. Их, скорее всего, открыли, когда вода начала поступать внутрь аппарата», — предположил он.

Ушел под воду с открытыми люками: туристы рассказали подробности крушения батискафа в Египте Генеральное консульство России в Хургаде подтвердило гибель шестерых россиян после затопления... 28 марта 14:19

Сагалевич отметил, что батискаф мог наткнуться на подводную скалу.

«Вода пошла внутрь. Говорят, что батискаф мог погружаться на 25 метров. Но если он наскочил на скалу и получил пробоину, то люки открыли уже затем, чтобы спасать людей», — объяснил специалист.

По его словам, батискаф был «не в очень хорошем техническом состоянии» .

«Говорят, что он был в запущенном виде: поцарапаны иллюминаторы, грязь и прочее», — добавил собеседник издания.

Что известно о россиянах на борту

Принадлежащий гостинице батискаф «Синдбад» потерпел крушение у берегов Хургады 27 марта. На его борту находились 45 туристов из России, включая детей, а также члены экипажа. Россияне планировали погрузиться на глубину 25 метров, чтобы посмотреть на 500-метровый коралловый риф.

В результате ЧП погибли шестеро россиян, включая двух детей, сообщила администрация провинции Красное море на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне вечером Генконсульство России сообщило о начале репатриации тел погибших россиян. Необходимые для этого документы уже подготовили и выдали, отметили в дипломатическом ведомстве. Там добавили, что затраты на транспортировку возьмут на себя страховые компании.

Пострадали в результате затопления батискафа более 20 российских туристов. Их доставили в местные больницы, некоторых уже выписали. Состояние тех, кто продолжает лечение, улучшается. Сейчас в медучреждении трое россиян, включая ребенка. Еще одна пострадавшая, находящаяся в отделении интенсивной терапии, демонстрирует положительную динамику.

«Ожидаем ее перевода в обычную палату уже сегодня, а завтра, возможно, ее выпишут», — рассказал директор госпиталя Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар.

СК возбудил уголовное дело по факту затопления батискафа.