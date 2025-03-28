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Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа в Египте, стабилизируется

Состояние пострадавших при крушении батискафа в Хургаде россиян улучшается
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Sindbad Club

Состояние россиян, пострадавших при крушении батискафа у побережья Хургады, продолжает улучшаться. Трое пациентов были выписаны в пятницу, сообщил РИА Новости директор госпиталя Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар.

На данный момент в медучреждении остаются трое граждан России, включая ребенка. По словам Двейдара, их самочувствие оценивается как хорошее. Еще одна пострадавшая, находящаяся в отделении интенсивной терапии, демонстрирует положительную динамику.

«Ожидаем ее перевода в обычную палату уже сегодня, а завтра, возможно, ее выпишут», — отметил директор.

В пятницу трое пациентов покинули больницу после оказания необходимой помощи. Врачи различных специализаций продолжают круглосуточно наблюдать за пострадавшими, обеспечивая полноценное лечение.

Накануне туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Ранее при крушении батискафа в Египте выжили отец и сын из России.

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